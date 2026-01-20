Valentino: Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας – Η κληρονομιά που αφήνει

Ο θάνατος του Valentino κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της μόδας διεθνώς - Το στιλ και το εμβληματικό «κόκκινο» που κληροδότησε

World 20.01.2026, 11:17
Valentino: Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας – Η κληρονομιά που αφήνει
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Με σταθερά θεμέλια στην ιταλική παράδοση, ο Valentino «έστρεψε το βλέμμα του» προς το διεθνές jet set, αναδεικνύοντας τα εσωτερικά χαρακτηριστικά κάθε εκπροσώπου του, χωρίς να μοιάζει ένας με τον άλλον.

Από την Audrey Hepburn και τη Jackie Kennedy, μέχρι τα μοντέλα και τις προσωπικότητας του 21ου αιώνα, το σημάδι του έμεινε ανεξίτηλο στα αέρινα υφάσματα, στο θρυλικό «Valentino Rosso» και στις φόρμες της δικής του haute couture.

Ο Valentino, ο Giammetti και ο οίκος

Με ένα ταξίδι στη μητρόπολη της μόδας, το Παρίσι, ξεκίνησε η ιστορία του Valentino. Ο ιδρυτής και πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής του, Valentino Clemente Ludovico Garavani (όπως ήταν το πλήρες όνομά του), γεννήθηκε το 1932 στη Voghera, μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία.

Στα 17 του, αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι για να σπουδάσει στην École des Beaux-Arts και στη Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Αφού ολοκλήρωσε τις επίσημες σπουδές του, μπήκε στα ατελιέ των Balenciaga, Jean Dessès και Guy Laroche. Ωστόσο, δεν άργησε να αναζητήσει το δικό του μονοπάτι.

Το 1959, επέστρεψε στη Ρώμη και άνοιξε το πρώτο του ατελιέ στη Via Condotti με τη βοήθεια του πατέρα του. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 1960, γνώρισε τον Giancarlo Giammetti. Αν και αρχιτέκτονας, ο Giammetti έγινε ο συνεργάτης του, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, και ο δομικός πυλώνας της Maison Valentino.

Μαζί ίδρυσαν την Valentino με μια πολύ σαφή κατανομή ρόλων: ο Garavani ως ο απόλυτος δημιουργός και ο Giammetti ως ο στρατηγικός και επιχειρηματικός εγκέφαλος. Από επιχειρηματική άποψη, η επιτυχία ήρθε γρήγορα.

Το 1962, παρουσίασαν την πρώτη τους συλλογή υψηλής ραπτικής στο Palazzo Pitti στη Φλωρεντία. Η επιτυχία ήταν άμεση. Ο Valentino τράβηξε την προσοχή αριστοκρατών, ηθοποιών και πρώτων κυριών, όπως η Audrey Hepburn και η Jackie Kennedy. Έτσι, με μια μόνο επίδειξη, χαράχθηκε η πορεία για ένα από τα πιο εμβληματικά οίκους υψηλής ραπτικής του 20ού και 21ου αιώνα.

Valentino

Το Valentino Rosso

Ο Valentino Garavani δημιούργησε ένα ολόκληρο ιδανικό γύρω από το brand του.

Από τα πρώτα του σχέδια, η οπτική του για τις γυναίκες ήταν ξεκάθαρη: να εξευγενίσει και να αναδείξει τη θηλυκότητα μέσω μιας κλασικής κομψότητας, σχεδόν ρομαντικής και αρχιτεκτονικής, αλλά πάντα εξαιρετικά θηλυκής. Από την παιδική του ηλικία, έδειξε μια σαφή κλίση προς το να γίνει σχεδιαστής και μια βαθιά γοητεία για τις σταρ του κινηματογράφου.

Το έργο του συνδέθηκε με την ελίτ και την εκλεπτυσμένη κομψότητα, χάρη σε μια οπτική γλώσσα που χαρακτηριζόταν από καθαρές γραμμές, εκλεπτυσμένους όγκους, εντυπωσιακά κεντήματα και δεξιοτεχνική χρήση του χρώματος.

Απόδειξη το Valentino Rosso (σ.σ. το χαρατηριστικό total κόκκινο χρώμα στα φορέματά του), που έγινε το έμβλημά του. Αφορμή το φόρεμα «La Fiesta», ένα στράπλες φόρεμα από κόκκινο τούλι που παρουσιάστηκε το 1959 (ακόμη και πριν από την πρώτη του επίδειξη), σηματοδότησε τη γέννηση του χρώματος Valentino Red. Χρόνια αργότερα, το χρώμα καθιερώθηκε ως η χρωματική ταυτότητα της μάρκας, αποκτώντας τελικά το δικό του Pantone. Είναι ενδιαφέρον ότι λέγεται ότι ο Garavani ερωτεύτηκε αυτή την απόχρωση κατά τη διάρκεια μιας διαμονής του στην Ισπανία, αφού είδε πολλές γυναίκες, ακόμα και την πρωταγωνίστρια της όπερας «Κάρμεν» του Bizet, να τη φορούν με δύναμη και δραματικότητα.

Η ταινία «Pretty Woman» του 1990 καθιέρωσε το Valentino Rosso στη φαντασία του κόσμου, πολύ πέρα από μια βιομηχανία που το είχε ήδη συνδέσει με τον οίκο.

Οι πρώτες του καμπάνιες και συλλογές ήταν γεμάτες γοητεία και πολυτέλεια, με υψηλή ραπτική και χρωματικές πινελιές που έντυναν εμβληματικές γυναίκες όπως η Τζάκλιν Κένεντι, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Όντρεϊ Χέμπορν και η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Με κάθε μία από αυτές, εδραίωσε τη θέση του στην ιστορία της μόδας ως ο σχεδιαστής για τις πιο ισχυρές, εμβληματικές και ρομαντικές γυναίκες.

Το 2008, μετά από 48 χρόνια καριέρας, αποχαιρέτησε με μια συλλογή Haute Couture για την άνοιξη, στην οποία όλα τα μοντέλα φορούσαν κόκκινα φορέματα.

Valentino

Ο οίκος είχε τη δική του οικονομία

Η μεγαλύτερη καμπή ήρθε το 1998, όταν ο Valentino πούλησε την εταιρεία του στον ιταλικό όμιλο HDP για περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία, η πώληση εξασφάλισε τη θέση του μεταξύ των πλουσιότερων σχεδιαστών στον κόσμο.

Η οικονομία του οίκου πολυτελούς μόδας αντιμετώπισε πρόσφατα προκλήσεις, με μείωση των εσόδων και των κερδών το 2023 και το 2024 λόγω της γενικότερης επιβράδυνσης της αγοράς πολυτελών προϊόντων, ωστόσο η εταιρεία παρέμεινε σημαντικός παίκτης, αξιοποιώντας την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου, ιδίως στην Ασία, και στρατηγικές αλλαγές όπως η πρόσληψη του Alessandro Michele ως δημιουργικού διευθυντή, με τον κύριο μέτοχο Kering να αναλαμβάνει ενδεχομένως τον πλήρη έλεγχο έως το 2028, καθώς αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και διατηρούν το κύρος της μάρκας.

Το 2023, η Kering απέκτησε το 30% των μετοχών της Valentino, με δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά του συνόλου της εταιρείας έως το 2029 πλέον, με στόχο την αναβίωσή της, δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση του χρέους της.

Τα έσοδα της Valentino για ολόκληρο το έτος μειώθηκαν κατά 2% εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, φτάνοντας τα 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ (1,42 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% το 2024. Η εταιρεία χαρακτήρισε την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως «θεμελιωδώς σταθερή» ενόψει της δύσκολης κατάστασης στην αγορά της πολυτελούς μόδας.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η καθαρή περιουσία του Valentino Garavani εκτιμήθηκε σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Αυτός ο αξιοσημείωτος αριθμός αντικατοπτρίζει δεκαετίες έξυπνων επιχειρηματικών αποφάσεων και τη διαχρονική δύναμη του ονόματος «Valentino».

