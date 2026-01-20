Gap: Γιατί επενδύει στο fashiontainment – Το ξεκαθάρισμα στην Ελλάδα

Η Gap αποφάσισε να κάνει πράξη το δόγμα «η μόδα είναι ψυχαγωγία» - Η νέα σελίδα που ανοίγει και η πρόσληψη από την Paramount

Gap: Γιατί επενδύει στο fashiontainment – Το ξεκαθάρισμα στην Ελλάδα
Η Pam Kaufman (αριστερά) με τον CEO της Gap, Richard Dickson
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Στην προσπάθειά της να ανακτήσει την αίγλη της και τη σχέση της με τη νέα γενιά, η Gap Inc. δημιούργησε τη θέση του επικεφαλής ψυχαγωγίας και επέλεξε την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Paramount, Pam Kaufman, για να τον καλύψει.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια καλή στιγμή για την εταιρεία, ο οποίος χάρη και στον Richard Dickson ανακτά τον ρυθμό του πολιτισμικά, ειδικά στην ομώνυμη μάρκα, αλλά και όσον αφορά τις βελτιώσεις των προϊόντων, σύμφωνα με την Jessica Ramírez, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της The Consumer Collective.

«Το έχω ακούσει αυτό από ανθρώπους της μόδας, οι οποίοι, ξέρετε, είναι μια δύσκολη ομάδα», σημείωσε στο Retail Dive. «Οπότε, η πρόσληψη ενός εξειδικευμένου στελέχουςγια το περίφημο fashiontainment που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη μόδα, είναι η σωστή κίνηση για την Gap. Νομίζω ότι ο Dickson ως CEO αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που απαιτούνται για τη νέα στρατηγική – και στη συνέχεια προσλαμβάνει τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά».

Το fashiontainment  της Gap

Το fashiontainment είναι η συγχώνευση της μόδας και της ψυχαγωγίας, δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιεχόμενο, εμπειρίες και καμπάνιες που αφηγούνται συναρπαστικές ιστορίες και χτίζουν πολιτιστική συνάφεια, προχωρώντας πέρα από την απλή πώληση ρούχων στην πώληση ενός τρόπου ζωής, όπως φαίνεται στις μεγάλες προσπάθειες εμπορικών σημάτων όπως η Gap και η Tommy Hilfiger.

Περιλαμβάνει συνεργασίες με τη μουσική, τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό και τα παιχνίδια, αξιοποιώντας τους influencers και την ποπ κουλτούρα για να προωθήσει την αφοσίωση στο εμπορικό σήμα και τις πωλήσεις μέσω εκδηλώσεων, μοναδικών αδειών χρήσης και περιεχομένου.

Gap

Χαρακτηριστικό μάλιστα της τάσης αυτής είναι το γεγονός ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 το brand διοργάνωσε μια εκδήλωση με αφορμή το NBA All-Star Weekend στο Σαν Φρανσίσκο, που ήταν γεμάτη θεατρικές παραστάσεις που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ οι μεγάλες εβδομάδες μόδας στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι.

Όλο αυτό ήταν μέρος μιας στρατηγικής που η μάρκα ονόμασε «fashiontainment», όπου τα ρούχα παρουσιάζονται σε έναν συνδυασμό χορού, μουσικής και μέσων ενημέρωσης. Και με το τεράστιο γλυπτό «Charlie Brown» του αείμνηστου, γεννημένου στο Σαν Φρανσίσκο, Richard Serra, να υψώνεται από πάνω, σε συνδυασμό με την ερμηνεία του τραγουδιού της «After Hours» από την τραγουδίστρια του Όκλαντ, Kehlani, για το κλείσιμο της παράστασης.

«Το fashiontainment είναι η απόλαυση, ο ενθουσιασμός και ο εορτασμός της μόδας», εξηγούσε τότε στην εφημερίδα Chronicle ο Zac Posen, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και δημιουργικός διευθυντής της Gap Inc. «Ήταν το τέλειο Σαββατοκύριακο για να προσκαλέσουμε κόσμο στο σπίτι μας. Είναι μια από τις πρώτες φορές που ανοίγουμε το σπίτι μας με αυτόν τον τρόπο».

Τομέας στην εταιρεία και επισήμως

Η Kaufman, η οποία ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου, έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την κλιμάκωση της πλατφόρμας ψυχαγωγίας, περιεχομένου και αδειοδότησης της Gap Inc. Η δικαιοδοσία αυτή περιλαμβάνει μουσική, τηλεόραση, ταινίες, αθλητικά, παιχνίδια, καταναλωτικά προϊόντα και συνεργασίες, βασιζόμενη σε καμπάνιες όπως η «Better in Denim » της Gap με την Katseye και η συνεργασία με το Harlem’s Fashion Row, καθώς και η συνεργασία της Old Navy με την Disney.

Παλαιότερα, η Kaufman εργάστηκε στην Paramount, όπου ήταν πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος διεθνών αγορών, παγκόσμιων καταναλωτικών προϊόντων και εμπειριών με «ένα ιστορικό επέκτασης της εμβληματικής πνευματικής ιδιοκτησίας σε εκφράσεις της μόδας μέσω συνεργασιών με επίκεντρο το design, αδειοδότησης, λιανικής πώλησης και εμπειριών», όπως ανέφερε η εταιρεία. Έχει επίσης υπηρετήσει στα διοικητικά συμβούλια των Stella McCartney, Lindblad Expeditions και του Rock & Roll Hall of Fame.

Υπό το νέο της ρόλο, θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος και θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Gap Inc., Dickson. Η θέση δημιουργήθηκε επειδή «η μόδα είναι ψυχαγωγία» ή «fashiontainment», όπως έχει πει πολλές φορές.

Ξεκαθαρίζει το δίκτυό της η αμερικανική Gap στην Ελλάδα

Το «φιλί της ζωής»

Ήδη από πέρυσι, ο επικεφαλής της Gap, επιχειρεί να κάνει ό,τι και στη Mattel δίνοντάς της ακόμη μια ευκαιρία.

«Μόνο εάν οι μάρκες είναι επίκαιρες, μπορούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις», υπογράμμιζε ο CEO της Gap, Richard Dickson, όταν τον περασμένο Απρίλιο μιλούσε από τη σκηνή τριήμερου συνεδρίου Shoptalk Spring στο Λας Βέγκας όπου κάθε χρόνο δίνουν ραντεβού μεγάλοι παίκτες του retail.

Με αυτό το «δόγμα», η Gap αποφάσισε να μιμηθεί τον εαυτό της και να ακολουθήσει ένα γνώριμο σε αυτήν μοτίβοπηγαίνοντας πίσω στα 90s’, τότε που οι Millennials ενηλικιώνονταν και τα αρώματα της εταιρείας με ονόματα όπως «Heaven» και «Dream», αποκτούσαν το δικό τους κοινό. Τώρα, επιχειρεί να κάνει το ίδιο με μια νέα σειρά αρωμάτων για να δημιουργήσει την απαραίτητη δέσμευση στους σημερινούς εφήβους, τους περίφημους Zalpha.

Επαναπροσδιορισμός της Gap και στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται πως το brand να αναπτύσσεται εγχώρια από την Κάκτος Σύμβουλοι ΑΕ, το συμβουλευτικό βραχίονα της Μαρινόπουλος από το 2002 (πρώην Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ που άλλαξε επωνυμία στις 8/7/2025).

H Gap πέρασε από «σαράντα κύματα» καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς η διοίκηση υπό τον Ιωάννη Μαρινόπουλο, τακτοποιεί τα βάρη και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και κλείνει ανοιχτές υποθέσεις, με τη σύμπραξη του βασικού μετόχου Yamaran Ενδυμάτων ΑΕ, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας του Στέφανου Μαρινόπουλου.

Η Κάκτος Σύμβουλοι έχει εξασφαλίσει συμφωνία franchise agreement με τον οίκο του Σαν Φρανσίσκο μέχρι τις αρχές του 2028.

Να σημειωθεί πως η εταιρεία βρίσκεται από το 2022 σε καθεστώς εξυγίανσης, στο πλαίσιο του οποίου προχώρησε σε διαγραφή του 95% των οφειλών της προς πιστωτές, συνολικού ύψους €3,577 εκατ.

Gap

Την ίδια στιγμή, ο ελληνικός βραχίονας του brand ανασχεδιάζει το δίκτυο καταστημάτων. Τον Φεβρουάριο του 2024 έκλεισε το shop in shop της Gap, που λειτουργούσε στο πολυκατάστημα Attica της Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη.

Ενώ, σύμφωνα με τις καταστάσεις που έχουν δημοσιευτεί, τον Ιούλιο η εταιρεία προχώρησε σε μετεγκατάσταση του καταστήματος που λειτουργούσε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε νέο, μεγαλύτερο χώρο, εντός του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, όπου μέχρι πρότινος υπήρχε μόνο σημείο Gap Kids. Στο νέο μεγαλύτερο κατάστημα διατίθεται προς πώληση το σύνολο της συλλογής.

Επίσης, το shop in shop του brand στο attica του City Link, στην Πανεπιστημίου, που διέθετε μόνο την παιδική και βρεφική συλλογή του σήματος, σταμάτησε τη λειτουργία του στις 31/10/2025.

Στις 31 Ιανουαρίου του 2025 το κατάστημα Gap που διατηρούσε η εταιρεία επί της οδού Κυριαζή 36 στην Κηφισιά σταμάτησε οριστικά τη λειτουργία του. Με απόφαση δε του ΔΣ στις 24 Οκτωβρίου 2025 αποφασίστηκε το κλείσιμο του καταστήματος Gap στην περιοχή του Ψυχικού.

Σημειώνεται επίσης ότι το κατάστημα Gap στο Golden Hall ανανέωσε το συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου μέχρι το 2030, ενώ διατηρείται και το e-shop gap.com.gr

