Τα νέα της αγοράς 20.01.2026, 10:00
Public: Νέα συνδρομητική υπηρεσία "Public+ Delivery" μόνο με €9,99
Τα Public παρουσιάζουν το Public+ Delivery, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που αναβαθμίζει την εμπειρία των αγορών, προσφέροντας δωρεάν μεταφορικά σε BOX NOW lockers. Με μόλις 9,99€, τα μέλη του Public+ εξασφαλίζουν δωρεάν αποστολές για παραγγελίες αξίας 15€ και άνω, για έναν ολόκληρο χρόνο, απολαμβάνοντας μια οικονομική, ευέλικτη και αξιόπιστη λύση παράδοση σε όλη την Ελλάδα.

Χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της BOX NOW με 240.000+ θυρίδες πανελλαδικά, η παραλαβή γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, στο σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη, χωρίς αναμονή και χωρίς επιπλέον κόστος μεταφορικών. Το Public+ Delivery προσφέρει ευελιξία και έλεγχο, προσαρμόζοντας την παράδοση στους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας.

Το Public+ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, με στοχευμένες προσφορές και επιπλέον δυνατότητες εξαργύρωσης, όπως έκπτωση σε audiobooks, υπηρεσίες επισκευής μέσω της iRepair ή δωρεάν data από τη Vodafone. Το πρόγραμμα ανταμείβει κάθε αγορά με Public επιστροφή €, καλύπτοντας περισσότερους από 300.000 κωδικούς προϊόντων, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο public.gr. Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω του public.gr, με δωρεάν εγγραφή στο Public+ και αγορά του “Public + Delivery”. Η συνδρομή έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και ανανεώνεται αυτόματα, με έγκαιρη ενημέρωση πριν από τη λήξη της, ενώ παρέχεται πλήρης δυνατότητα διαχείρισης μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό.

Με το “Public+ Delivery”, τα Public ενισχύουν περαιτέρω τον κόσμο προνομίων του Public+, απλοποιώντας τη διαδικασία παράδοσης και βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία αγορών, ενώ συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις που ενδυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Visa: Έξυπνες Πληρωμές για το Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Τα νέα της αγοράς

Visa: Έξυπνες Πληρωμές για το Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Οι πληρωμές δεν είναι πλέον απλές συναλλαγές - Αποτελούν στρατηγικά εργαλεία που συμβάλλουν σε αυτοματοποίηση και καλύτερο οικονομικό έλεγχο

Υποχρεωτική B2B Ηλ. Τιμολόγηση: Εκπνέει η προθεσμία για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ
Τα νέα της αγοράς

Υποχρεωτική B2B Ηλ. Τιμολόγηση: Εκπνέει η προθεσμία για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι μόνο μία γραφειοκρατική υποχρέωση αλλά και μια ευκαιρία να δώσετε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας

ICAP CRIF: Για 15η χρονιά, βράβευσε 105 εταιρείες και 9 ομίλους που ξεχώρισαν το 2024
Τα νέα της αγοράς

ICAP CRIF: Για 15η χρονιά, βράβευσε 105 εταιρείες και 9 ομίλους που ξεχώρισαν το 2024

Την ίδια στιγμή η έκδοση «Business Leaders 2025» της ICAP CRIF, περιλαμβάνει τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις και τους 250 πιο κερδοφόρους ομίλους στην Ελλάδα

Gift card από τα Public: Δώρα Χριστουγέννων για κάθε προσωπικότητα
Τα νέα της αγοράς

Gift card από τα Public: Δώρα Χριστουγέννων για κάθε προσωπικότητα

Η gift card των Public είναι το δώρο που προσαρμόζεται σε κάθε προσωπικότητα: για τον φίλο που αγαπά την τεχνολογία, για τη βιβλιοφάγο, για τον gamer, αλλά και για εκείνον που φτιάχνει το σπίτι του

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα νέα της αγοράς

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Εδώ και 20 χρόνια, κάθε δώρο, μικρό ή μεγάλο, κρύβει μια ιστορία - Και, τελικά, τα Χριστούγεννα…ξεκινούν στα Public

Active: Πώς φέρνει τo ψηφιακό μέλλον στην εκπαίδευση σήμερα
Τα νέα της αγοράς

Active: Πώς φέρνει τo ψηφιακό μέλλον στην εκπαίδευση σήμερα

Η Active υλοποιεί ένα mega project με το Ινστιτούτο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ενώ φέρνει στην Ελλάδα το πρωτοποριακό Knowla

Η έννοια της εφευρετικότητας σε σχέση με τις εφευρέσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)
Experts

Η έννοια της εφευρετικότητας σε σχέση με τις εφευρέσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)

Πώς εφαρμόζεται η υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία στις εφευρέσεις που παράγονται από προηγμένα συστήματα ΤΝ;

Δημήτρης Σταφυλάς
Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

