Χαλκός: Έδωσε υψηλά κέρδη στη μεγαλύτερη εξορυκτική παγκοσμίως, BHP

Αύξηση σχεδόν 30% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου ανακοίνωσε η BHP, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς επωφελήθηκε από το ότι ο χαλκός γνωρίζει αυξανόμενη ζήτηση.

Ο αυστραλιανός όμιλος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα έσοδα στο εξάμηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στα 27,9 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς τα κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 28% στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και οι μετοχές της εταιρείας άνοιξαν με 7,5% υψηλότερα, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικ Χένρι, δήλωσε ότι η απόδοση αποτελεί «ορόσημο για την BHP», καθώς ο χαλκός συνέβαλε για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο μέρος των κερδών της, αντιστοιχώντας στο 51% των υποκείμενων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Η BHP θα καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα 73 σεντς ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει το 60% των κερδών.

Ο χαλκός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της παγκόσμιας μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθώς η ζήτηση από τους τομείς της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας ωθεί τις τιμές υψηλότερα.

Ο χαλκός στο επίκεντρο των προσπαθειών της BHP

Η ενίσχυση της έκθεσης στον χαλκό ήταν στο επίκεντρο των ανεπιτυχών προσπαθειών της BHP να συγχωνευθεί με την Anglo American, στα τέλη του περασμένου έτους. Ήταν επίσης κεντρικής σημασίας για τις πρόσφατα ολοκληρωθείσες συνομιλίες μεταξύ της Rio Tinto και της Glencore.

Ο Χένρι δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με τα μέσα ενημέρωσης ότι η BHP δεν «αισθάνεται καμία έντονη ανάγκη» να επιδιώξει περαιτέρω ευκαιρίες εξαγοράς.

Υπήρχε μόνο ένα «μικρό αποτύπωμα» συμφωνιών που θα ευθυγραμμίζονταν με τη στρατηγική ανάπτυξης της μεταλλευτικής εταιρείας, είπε.

Αντί για μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές, η BHP βασίστηκε σε μικρότερες συμφωνίες για να διατηρήσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της αυστραλιανής εταιρείας OZ Minerals και του χιλιανού ορυχείου Vicuña.

Η καναδική Lundin Mining, η οποία κατέχει τη Vicuña με την BHP, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το χιλιανό έργο προχωρά γρήγορα, με σχέδια να δαπανήσει 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια αρχική φάση ανάπτυξης.

Η BHP έχει επίσης επωφεληθεί από την άνοδο των τιμών άλλων μετάλλων και ορυκτών που παράγει ως υποπροϊόν της εξόρυξης χαλκού, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, του αργύρου και του ουρανίου. Περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων προήλθαν από μη βασικά προϊόντα κατά το πρώτο εξάμηνο.

Παραγωγή 2,5 εκατ. τόνων ετησίως

Μετά την αύξηση των προβλέψεων ανάπτυξης του χαλκού από την BHP τον περασμένο μήνα, η εταιρεία στοχεύει στην παραγωγή 2,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Η Σάρανγκα Ρανασίνγκε, στην Moody’s Ratings, δήλωσε στους FT ότι ο χαλκός αποτελεί πλέον «ισχυρό σημείο αναφοράς κερδών» για την αυστραλιανή εταιρεία. «Η BHP αύξησε τις προβλέψεις της για την παραγωγή χαλκού σε μια εποχή που η προσφορά έχει αποσυρθεί από την αγορά, γεγονός που υποστηρίζει ισχυρότερες μελλοντικές ταμειακές ροές, καθώς οι υψηλότεροι όγκοι συμπίπτουν με αυστηρότερες συνθήκες αγοράς», είπε.

Εν τω μεταξύ, η BHP υπέγραψε συμφωνία 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την καναδική Wheaton Precious Metals για την προμήθεια αργύρου από το ορυχείο Antamina στο Περού, επιδιώκοντας να επωφεληθεί από την απότομη αύξηση της τιμής του χαλκού.

Η συμφωνία έρχεται μετά την πώληση μεριδίου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας εξόρυξης στη Δυτική Αυστραλία στην Global Infrastructure Partners τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την απελευθέρωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία εντός της επιχείρησής της.

Η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος της BHP βρίσκεται στο προσκήνιο ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την China Mineral Resources Group, μια ομάδα αγορών που υποστηρίζεται από το Πεκίνο, με ορισμένες ποιότητες της εγχώριας παραγωγής της αυστραλιανής εταιρείας να έχουν μπλοκαριστεί.

Ωστόσο, η BHP δήλωσε ότι η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος αυξήθηκε κατά 2% το πρώτο εξάμηνο, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η κινεζική ζήτηση για αυτό που αποτελεί βασικό συστατικό στην παραγωγή χάλυβα θα παραμείνει ανθεκτική.

Ο Χένρι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την CMRG ήταν «δύσκολες» κατά καιρούς, αλλά ότι η BHP διατήρησε στενές σχέσεις με τον κινεζικό τομέα χάλυβα. «Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί αυτό», είπε.