Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Τρίτη ημέρα απωλειών σήμερα για το χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να εξακολουθούν να έχουν τα ηνία όχι μόνο σε επιλεγμένους κλάδους, όπως ο τραπεζικός, αλλά πλέον σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, επιδεινώνοντας περαιτέρω το ήδη αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,14% στις 2.253,06 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.248,41 μονάδων (-1,35%) και 2.288,88 μονάδων (+0,43%). Ο τζίρος ανήλθε στα 338,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,3 εκατ. τεμάχια αξίας 52,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,16% στις 5.732,84 μονάδες, ενώ στο -1,15% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.768,98 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,71% στις 2.565,66 μονάδες.

Συνεχίζεται η διόρθωση

Όσο ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε τροχιά διόρθωσης, δίχως να καταφέρει να παίρνει «ανάσες αντίδρασης», τόσο θα επιβαρύνει τη συνολική εικόνα της αγοράς. Και τούτο επιβεβαιώθηκε σήμερα, καθώς όλο και περισσότεροι τίτλοι δίνουν το σήμα της διόρθωσης, με ελάχιστες πλέον στηρίξεις να ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων.

Παρά και τη σημερινή άνοδο της Coca‑Cola HBC, η στήριξή της δεν ήταν επαρκής ώστε να διατηρηθεί ο Γενικός Δείκτης κοντά στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος, με την αγορά να εμφανίζει εμφανή αδυναμία απορρόφησης των πιέσεων. Ενδεχομένως, η διόρθωση πολλών αποτιμήσεων να απαιτείται στην παρούσα, καθώς το πρόσφατο ράλι του Ιανουαρίου ανέβασε τις απαιτήσεις εκ μέρους των επενδυτών, τόσο σε όρους κερδοφορίας όσο και ως προς την ορατότητα και τη συνέπεια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Άλλωστε, και ο βαθμός αντίδρασης έχει μεταβληθεί αισθητά, καθώς η θεσμική διαχείριση αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στις συναλλαγές, ιδιαίτερα στο άκουσμα ειδήσεων που δεν κινούνται προς θετική κατεύθυνση. Η επιλεκτικότητα εντείνεται και η ανοχή σε αρνητικές εκπλήξεις εμφανίζεται σαφώς περιορισμένη.

Παρά τη σημερινή εικόνας, πάντως, θεωρείται ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για ουσιαστική μεταβολή της βασικής τάσης. Μια ταχεία αλλά υγιής διόρθωση, συνοδευόμενη από άμεσες αντιδράσεις, κρίνεται εύλογη μετά το ισχυρό ανοδικό κύμα που προηγήθηκε. Σε τεχνικό επίπεδο, στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.260 και 2.240 μονάδες, ενώ η κύρια ζώνη άμυνας τοποθετείται μεταξύ 2.205 και 2.220 μονάδων — επίπεδα που ενδέχεται να δοκιμαστούν εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημείωσε βουτιά 6,46%, με τις Τιτάν και Aegean να χάνουν πάνω από 3%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Alpha Bank, Metlen και Aktor, και άνω του 1% σε Helleniq Energy, Jumbo, Πειραιώς, Βιοχάλκο, Λάμδα, ΟΠΑΠ και Motor Oil.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Eurobank, Optima Bank, Cenergy, ΔΕΗ και Κύπρου, ενώ ήπια ανοδικά ο ΟΤΕ και ο Σαράντης. Στο +1,06% έκλεισε ο ΔΑΑ, στο +1,32% η Coca Cola, ενώ η ΕΥΔΑΠ ξεχώρισε θετικά με το +4,47% που σημείωσε.