Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Όλο και περισσότεροι τίτλοι δίνουν το σήμα της διόρθωσης, με ελάχιστες πλέον στηρίξεις να ενεργοποιούνται

Xρηματιστήριο Αθηνών 17.02.2026, 17:34
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Τρίτη ημέρα απωλειών σήμερα για το χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να εξακολουθούν να έχουν τα ηνία όχι μόνο σε επιλεγμένους κλάδους, όπως ο τραπεζικός, αλλά πλέον σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, επιδεινώνοντας περαιτέρω το ήδη αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,14% στις 2.253,06 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.248,41 μονάδων (-1,35%) και 2.288,88 μονάδων (+0,43%). Ο τζίρος ανήλθε στα 338,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,3 εκατ. τεμάχια αξίας 52,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,16% στις 5.732,84 μονάδες, ενώ στο -1,15% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.768,98 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,71% στις 2.565,66 μονάδες.

Συνεχίζεται η διόρθωση

Όσο ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε τροχιά διόρθωσης, δίχως να καταφέρει να παίρνει «ανάσες αντίδρασης», τόσο θα επιβαρύνει τη συνολική εικόνα της αγοράς. Και τούτο επιβεβαιώθηκε σήμερα, καθώς όλο και περισσότεροι τίτλοι δίνουν το σήμα της διόρθωσης, με ελάχιστες πλέον στηρίξεις να ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων.

Παρά και τη σημερινή άνοδο της Coca‑Cola HBC, η στήριξή της δεν ήταν επαρκής ώστε να διατηρηθεί ο Γενικός Δείκτης κοντά στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος, με την αγορά να εμφανίζει εμφανή αδυναμία απορρόφησης των πιέσεων. Ενδεχομένως, η διόρθωση πολλών αποτιμήσεων να απαιτείται στην παρούσα, καθώς το πρόσφατο ράλι του Ιανουαρίου ανέβασε τις απαιτήσεις εκ μέρους των επενδυτών, τόσο σε όρους κερδοφορίας όσο και ως προς την ορατότητα και τη συνέπεια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Άλλωστε, και ο βαθμός αντίδρασης έχει μεταβληθεί αισθητά, καθώς η θεσμική διαχείριση αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στις συναλλαγές, ιδιαίτερα στο άκουσμα ειδήσεων που δεν κινούνται προς θετική κατεύθυνση. Η επιλεκτικότητα εντείνεται και η ανοχή σε αρνητικές εκπλήξεις εμφανίζεται σαφώς περιορισμένη.

Παρά τη σημερινή εικόνας, πάντως, θεωρείται ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για ουσιαστική μεταβολή της βασικής τάσης. Μια ταχεία αλλά υγιής διόρθωση, συνοδευόμενη από άμεσες αντιδράσεις, κρίνεται εύλογη μετά το ισχυρό ανοδικό κύμα που προηγήθηκε. Σε τεχνικό επίπεδο, στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.260 και 2.240 μονάδες, ενώ η κύρια ζώνη άμυνας τοποθετείται μεταξύ 2.205 και 2.220 μονάδων — επίπεδα που ενδέχεται να δοκιμαστούν εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημείωσε βουτιά 6,46%, με τις Τιτάν και Aegean να χάνουν πάνω από 3%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Alpha Bank, Metlen και Aktor, και άνω του 1% σε Helleniq Energy, Jumbo, Πειραιώς, Βιοχάλκο, Λάμδα, ΟΠΑΠ και Motor Oil.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Eurobank, Optima Bank, Cenergy, ΔΕΗ και Κύπρου, ενώ ήπια ανοδικά ο ΟΤΕ και ο Σαράντης. Στο +1,06% έκλεισε ο ΔΑΑ, στο +1,32% η Coca Cola, ενώ η ΕΥΔΑΠ ξεχώρισε θετικά με το +4,47% που σημείωσε.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες
ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ
JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εταιρικά αποτελέσματα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Latest News
Μακρόν: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
World

Η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur πυροδοτεί κόντρα Μακρόν-φον ντερ Λάιεν

Αντίδραση Εμανουέλ Μακρόν στην δηλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η Ε.Ε. θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
Crypto

Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια

Η Tether πάγωσε τα stablecoin γιατί συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες

ΕΚΤ: Ιστορικό χαμηλό απόσυρσης πλαστών ευρώ το 2025
World

Σε ιστορικό... χαμηλό τα πλαστά στην Ευρωζώνη

Συνολικά 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025

Φοροδιαφυγή: Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η φοροδιαφυγή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο