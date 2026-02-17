Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Τι βλέπει ο co- CEO της Goldman Sachs για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας - Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος 

World 17.02.2026, 15:17
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Σαφές μήνυμα αισιοδοξίας για την ευρωπαϊκή προοπτική στέλνει με εκτενές άρθρο του στο LinkedIn ο Anthony Gutman, co-CEO της Goldman Sachs, υποστηρίζοντας ότι «το 2026 η Ευρώπη θα παραδώσει αποτελέσματα».

Όπως επισημαίνει, παρά το κλίμα απαισιοδοξίας που έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστημα, τα θεμελιώδη δεδομένα δεν δικαιολογούν μια τόσο αρνητική ανάγνωση. Οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος δεν αναιρούν τα ισχυρά της πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Μάριο Ντράγκι, αλλά και η αυξανόμενη πολιτική βούληση για υλοποίηση.

Σε συνδυασμό με ευνοϊκούς μακροοικονομικούς παράγοντες – όπως η σημαντική δημοσιονομική επέκταση στη Γερμανία – διαμορφώνεται, κατά τον ίδιο, ένα παράθυρο ουσιαστικής ευκαιρίας, αναφέρει ο κ. Gutman.

Προκλήσεις έναντι πλεονεκτημάτων «βλέπει» η Goldman Sachs

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Gutman, άκουσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα λόγια από τον António Costa την περασμένη εβδομάδα, μετά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για την ανταγωνιστικότητα και συμφωνεί απόλυτα.

Το τελευταίο διάστημα, η απαισιοδοξία για την Ευρώπη μοιάζει να έχει γίνει σχεδόν η κυρίαρχη στάση. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αναδεικνύει ότι αυτή η διάθεση είναι συχνά αδικαιολόγητη.

Οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος δεν θα πρέπει να επισκιάζουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, μεταξύ αυτών, ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο από τον Μάριο Ντράγκι και μια αυξανόμενη πολιτική σαφήνεια ως προς την ανάγκη υλοποίησής του.

Σε συνδυασμό με ευνοϊκές μακροοικονομικές εξελίξεις, κυρίως τη σημαντική δημοσιονομική επέκταση στη Γερμανία, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ευκαιρία. Η εικόνα δεν είναι τόσο ζοφερή όσο πολλοί υποστηρίζουν. Κατά τον Gutman, υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι αισιοδοξίας πάνω στους οποίους η Ευρώπη μπορεί να οικοδομήσει πραγματική δυναμική, εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος με αίσθημα επείγοντος.

Goldman Sachs: Η επενδυτική αξία της Ευρώπης προσελκύει κεφάλαια

Είναι γεγονός ότι οι παγκόσμιες μετοχικές αγορές παραμένουν ισχυρές και ότι ο συνδυασμός θεμελιώδους ανάπτυξης και αυξανόμενων αποτιμήσεων είναι πιθανό να τις ενισχύσει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, παρατηρείται πλέον μια ουσιαστική μετατόπιση στις πηγές αποδόσεων που παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, εξέλιξη από την οποία η Ευρώπη αναμένεται να ωφεληθεί.

Καθώς απομακρυνόμαστε από έναν κόσμο μηδενικών επιτοκίων, σταθερά υψηλών αποδόσεων από τον τεχνολογικό κλάδο και χαμηλών αποδόσεων από την «παλαιά οικονομία», οι επενδυτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο διαφοροποίηση και αξία. Οι τάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν ενισχύσει την πρόσφατη αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων προς βιομηχανίες της «πραγματικής οικονομίας», όπου η Ευρώπη διαθέτει παγκόσμιους πρωταθλητές.

Τον τελευταίο μήνα καταγράφηκαν εισροές ύψους 15 δισ. δολαρίων από ξένους επενδυτές σε ευρωπαϊκές μετοχές, σχεδόν υψηλό τετραετίας, ενισχύοντας τα συνολικά 130 δισ. δολάρια που επενδύθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026. Σε αυτό προστίθεται η ελκυστικότητα της Ευρώπης, εν μέσω διεθνούς μεταβλητότητας, καθώς και οι προσδοκίες για συνεπή ανάπτυξη του ΑΕΠ, σταθερά επιτόκια και ισχυρότερο ευρώ.

Πέρυσι η Goldman Sachs υποστήριξε μια πρωτοποριακή κοινοπραξία μεταξύ των Thales, Leonardo και Airbus, δημιουργώντας έναν νέο, αυθεντικά ευρωπαϊκό παίκτη στον τομέα των διαστημικών και δορυφορικών συστημάτων

Πραγματική πρόοδος προς βαθύτερη οικονομική ενοποίηση

Πολλοί θα ισχυριστούν ότι η συζήτηση περί μεγαλύτερης οικονομικής ενότητας στην Ευρώπη δεν είναι νέα, παραδέχεται ο Gutman. Αυτή τη φορά, όμως, φαίνεται ότι η αλλαγή νοοτροπίας δεν περιορίζεται σε ευχολόγια.

Καταγράφεται χειροπιαστή πρόοδος για την οικοδόμηση κλίμακας εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την αξιοποίηση εγχώριων δυνατοτήτων σε τομείς όπου απαιτείται μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Ενδεικτικά, πέρυσι η Goldman Sachs υποστήριξε μια πρωτοποριακή κοινοπραξία μεταξύ των Thales, Leonardo και Airbus, δημιουργώντας έναν νέο, αυθεντικά ευρωπαϊκό παίκτη στον τομέα των διαστημικών και δορυφορικών συστημάτων.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επεκτείνονται πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Η ολοκλήρωση από τη Santander της μεγαλύτερης εξαγοράς αμερικανικής τράπεζας από ευρωπαϊκό ίδρυμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα καταδεικνύει ότι οι φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών εταιρειών μπορούν να ανταγωνιστούν εκείνες των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι εξελίξεις αυτές αποδίδουν ήδη αποτελέσματα για τους διεθνείς επενδυτές. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατέγραψαν συνολική απόδοση άνω του 245% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όταν την ίδια περίοδο οι λεγόμενες «Magnificent 7» προσέφεραν περίπου 90%. Συνολικά, η Ευρώπη παρείχε απόδοση 45%, έναντι 22% του MSCI China.

Η ταχεία υλοποίηση είναι κρίσιμη, καθώς ο υπόλοιπος κόσμος δεν παραμένει στάσιμος

Ρύθμιση: Πρόβλημα αλλά και λύση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ιστορικά η Ευρώπη υπήρξε παγκόσμια εξαίρεση ως προς το ρυθμιστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, επισημαίνει επίσης ο Gutman. «Το διαπιστώνουμε και εμείς, όπως και οι πελάτες που συμβουλεύουμε ή στους οποίους επενδύουμε», παραδέχεται. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση μεταβάλλεται.

Παρατηρείται πρόοδος στη μείωση των τριβών και στην απλοποίηση των κανόνων σε τομείς όπως το ESG, η εταιρική αναφορά και η εποπτεία. Το πακέτο ενοποίησης των αγορών της Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία μιας «Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων» και τη διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα, η πρόταση για το λεγόμενο «28ο καθεστώς», που αναμένεται τον επόμενο μήνα, θα μπορούσε να προσφέρει στις επιχειρήσεις έναν ελκυστικό δρόμο αποφυγής της πολυπλοκότητας των επιμέρους εθνικών πλαισίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα βασίζεται στην απλότητα και όχι στην υπερρύθμιση.

Η ταχεία υλοποίηση είναι κρίσιμη, καθώς ο υπόλοιπος κόσμος δεν παραμένει στάσιμος. Οι μεταρρυθμίσεις σε μια ένωση 27 κρατών απαιτούν εύλογα διαβούλευση και προκλήσεις, όμως η Ευρώπη, με πληθυσμό 450 εκατομμυρίων, συμμετοχή 15% στο παγκόσμιο ΑΕΠ και κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτει όλα τα εφόδια για να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο.

Εάν καταφέρει να διατηρήσει την οικονομική της δυναμική και τη μεταρρυθμιστική της ορμή, υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας.

Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να αφηγηθεί την ιστορία της στον υπόλοιπο κόσμο — και, κυρίως, να την υλοποιήσει, καταλήγει ο Gutman.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

