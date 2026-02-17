Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ελεγχθεί για να διαπιστωθεί εάν πληροί τα κοινοτικά πρότυπα 

Τράπεζες 17.02.2026, 07:00
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Προ των πυλών μίας σημαντικής αναβάθμισης, μέσω της οποίας θα αναγνωριστεί ως πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανισμός, βρίσκεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από έμμεσος διαχειριστής κοινοτικών πόρων θα καταστεί άμεσος εταίρος της Κομισιόν, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη δύναμη πυρός της για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για κεντρικό στόχο της CEO της EAT Ισμήνης Παπακυρίλλου, η οποία έχει πλέον συμπληρώσει δύο χρόνια στο τιμόνι της.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του ελέγχου της τράπεζας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληροί τα κοινοτικά πρότυπα.

Η αξιολόγηση για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Βάση των αποτελεσμάτων της εν λόγω άσκησης θα συνταχθεί η τελική έκθεση αξιολόγησης, προκειμένου να ληφθεί μέσα στο καλοκαίρι το τελικό πράσινο φως από την Κομισιόν, που θα καταστήσει την ΕΑΤ άμεσο συνεργάτη της.

Σύμφωνα με την κυρία Παπακυρίλλου, «μία τέτοια εξέλιξη θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των εργασιών της τράπεζας, καθώς θα καταστεί πιο εύκολη η εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων για το λανσάρισμα δράσεων εγγυοδοσίας και συγχρηματοδότησης εγχώριων επιχειρήσεων».

Ταυτόχρονα, θα διευκολυνθεί η δημιουργία δράσεων, όπως το «Σπίτι Μου» και το «Εξοικονομώ», που στοχεύουν στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα το στεγαστικό.

Πρόσθεσε δε πως «ιδιαίτερα ευνοημένες θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία των ωφελούμενων μέσω των προγραμμάτων που τρέχει η ΕΑΤ, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα».

Σημειώνεται πως αυτήν τη στιγμή διαχειρίζεται πόρους περί τα 6,5 δισ. ευρώ, τους οποίους μετά την αναβάθμισή της στοχεύει να αυξήσει, σε μία κρίσιμη περίοδο για την πορεία των επενδύσεων, καθώς λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εξάλλου, η κυρία Παπακυρίλλου χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια που συμμετέχει, τα κονδύλια μετά την αποπληρωμή τους από τις επιχειρήσεις, παραμένουν στη διάθεσή της. Μέσω της ανακύκλωσης λοιπόν, μπορούν να αξιοποιηθούν σε νέες δράσεις».

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Κατά τα άλλα, υπογράμμισε πως θα τρέξει το επόμενο διάστημα ένα ευρύ πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω του οποίου θα καταστεί πιο αποτελεσματική η λειτουργία της ΕΑΤ.

Βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει, τόνισε η CEO της EAT, πρόσθεσε ωστόσο πως αφορούν περισσότερο το ταξίδι των δανειοληπτών στα συστήματά της.

Οι επικείμενες αναβαθμίσεις, εξήγησε, στοχεύουν στην αναβάθμιση του εσωτερικού πυρήνα των λειτουργιών της τράπεζας, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο της.

Τόνισε δε πως παράλληλα με τις εν λόγω δράσεις, η διοίκηση θα συνεχίσει τις περιοδείες εκτός των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας, για την παρουσίαση των δράσεών της.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ευοίωνα, καθώς μετά από κάθε έξοδο στην επαρχία, αυξάνονται τα αιτήματα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τοπικές οικονομίες.

Νέο αγροτικό προϊόν

Κατά τα άλλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για τον αγροτικό τομέα, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στόχο του θα είναι η προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Κατά την κυρία Παπακυρίλλου, κλειδί για την επιτυχία της δράσης μπορεί να  αποτελέσει το γεγονός ότι θα χρηματοδοτείται και η αγορά γης.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Απριλίου ο σχεδιασμός της, ώστε να ανοίξουν αμέσως μετά οι αιτήσεις.

Η CEO της ΕΑΤ χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ενεργοποιεί εργαλείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για επενδύσεις στη γεωργία.

