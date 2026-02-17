Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Όποια ώρα της ημέρας και να κατέβεις βόλτα στη Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας εκεί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, η μαγεία είναι ίδια.

Και χθες 16 Φεβρουαρίου από νωρίς το πρωί και παρά την μπόρα που ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι η θετική ενέργεια που εξέπεμπαν ο Παρθενώνας και το μουσείο της Ακρόπολης παρέμεινε ισχυρή.

Η ουρά από επισκέπτες στο Μουσείο της Ακρόπολης ήταν μεγάλη και οι τουρίστες και οι μαθητές σχολείων περίμεναν υπομονετικά για να μπουν και να περιηγηθούν στα μοναδικά αρχαία ευρήματα.

Το Μουσείο της Ακρόπολης είχε όμως και για έναν ακόμη λόγο χθες την τιμητική του…

—————-

H παρουσίαση της Chevron

Στο δεύτερο όροφο του Μουσείου που διατίθεται για εκδηλώσεις και επίσημα γεύματα ή δείπνα, φιλοξενούταν η Chevron.

Για την ακρίβεια, μετά τις υπογραφές των τεσσάρων συμβάσεων παραχωρήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολούθησε εκδήλωση από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση της ΕΔΕΥΕΠ για την παρουσίαση των συμφωνιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τις Chevron και HELLENiQ ENERGY.

—————-

Πρώην υπουργοί

Στο χώρο του Μουσείου είχαν προσκληθεί όλοι οι πρώην υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συνέβαλλαν στη στρατηγική του project της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Οι Κώστας Σκρέκας, Θόδωρος Σκυλακάκης και Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν εκεί. Βέβαια ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής Γιάννης Μανιάτης απουσίαζε, αν και φρόντισε και επικοινώνησε από τις Bρυξέλλες τη σημασία του γεγονότος.

—————-

Kαι στελέχη επιχειρήσεων

Διέκρινα επίσης και στελέχη επιχειρήσεων: Όπως ο Κωστής Σιφναίος (Όμιλος Κοπελούζου), ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΔΕΠΑ Εμπορίας) κλπ.

Και μαζί με τους πρώην υπουργούς, μέχρι να αφιχθούν Παπασταύρου και Τσάφος μαζί με τα στελέχη της ΕΔΕΥΕΠ, Chevron και HELLENiQ ENERGY είχαν να θυμηθούν αρκετά στα πηγαδάκια που είχαν στηθεί…

—————-

Λονδίνο

Η Αλεξάνδρα Σδούκου είχε να θυμηθεί το 2014 όταν μαζί με τον τότε αντιπρόεδρο της ΕΔΕΥΕΠ Σπύρο Μπέλα είχαν βρεθεί στο Λονδίνο. Προσέτρεξαν σε μεγάλο εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο ώστε να δέσουν νομικά το πλαίσιο της σύμβασης lease agreement.

Η Σδούκου ήταν τότε διευθύντρια του υπουργού Γιάννη Μανιάτη και έκανε γνωστό στην παρέα που είχε σχηματίσει τις πολύωρες συσκέψεις με το δικηγορικό γραφείο για τη σύνταξη του νομικού κειμένου…

Αυτή η σύμβαση ήταν και εκείνη που αποτέλεσε το μπούσουλα… για τις επόμενες που ακολούθησαν και συνόδευσαν τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

————–

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…

Εμφανώς χαρούμενοι ήταν και οι Παπασταύρου και ο Άρης Στεφάτος διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ.

Χαιρετούσαν τους προσκεκλημένους και φωτογραφίζονταν με αυτούς.

Και μιας και αναφέρθηκα στον υπουργό και τον επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ, να σας πω ότι τόσο αυτοί όσο και οι εκπρόσωποι του σχήματος Chevron – HELLENiQ ENERGY θα πρέπει να μονογράψουν 2.500 φορές τα πολυσέλιδα κείμενα των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης….

—————-

Γκιλφόιλ

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Κιμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήρθε προς το τέλος μαζί με τα στελέχη της Chevron και της HELLENiQ ENERGY.

Στην ομιλία της η Γκιλφόιλ σημείωσε ουκ ολίγες φορές τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ έθεσε τον επόμενο στόχο…

Την πλήρη ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου…

—————-

Προσγείωση

Θα σας προσγειώσω όμως λίγο τώρα, για να σας πω για τη χρηματιστηριακή μας αγορά, η οποία έχει πάρει λίγο κλίση.

Ευλόγως βέβαια, μετά από το επικό ράλι του Ιανουαρίου, ο Φεβρουάριος κάνει… ταμείο για πολλά χαρτοφυλάκια.

Το αξιοσημείωτο ήταν ότι παρά την πτώση τους, οι τραπεζικές μετοχές έδειξαν ότι έχουν αγοραστές.

Αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα…

—————-

Αν και…

Αν και η Citi έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τον κλάδο…

Και όχι δεν αναφέρομαι στις τιμές στόχους που αύξησε.

Αλλά στο ότι ο απαιτούμενος βαθμός απόδοσης που ζητούν πλέον οι επενδυτές για να κατέχουν τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά, είπε.

Με απλά λόγια, ο επενδυτικός κίνδυνος που συνδέεται με τον κλάδο αξιολογείται χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Το κόστος ιδίων κεφαλαίων (CoE), δηλαδή η απόδοση που απαιτούν οι μέτοχοι για να επενδύσουν σε μια τράπεζα με βάση το ρίσκο χώρας, την ποιότητα κεφαλαίων, τη σταθερότητα της κερδοφορίας και τις μακροοικονομικές προοπτικές, υποχωρεί.

—————-

Τι μείωσε

Ειδικότερα, για την Τράπεζα Πειραιώς, η Citi μείωσε το CoE στο 10,6% από 12%.

Αντίστοιχα, για τη Eurobank το κόστος ιδίων κεφαλαίων υποχωρεί στο 10,3% από 11,5%, ενώ για την Alpha Bank διαμορφώνεται στο 10,5% από 11,5%, αντανακλώντας τη μείωση των δεικτών κινδύνου, την πρόοδο στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη συσσώρευση κεφαλαίων και τη συνεχιζόμενη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, που ισχύει και για τις τρεις τράπεζες.

Περιμένουμε σχετική ανάλυση και για την Εθνική.

—————-

Aνεβάζει ρυθμούς και η Τράπεζα Κύπρου

Πέραν των συστημικών όμως, η Τράπεζα Κύπρου ήταν αυτή που ακόμη και στα χαμηλά του τραπεζικού κλάδου χτες κινείτο μονίμως σε θετικά εδάφη.

Έκλεισε στα 9,38 ευρώ, έχοντας ακόμη περιθώρια μέχρι την τιμή στόχο των 10,90 ευρώ που της δίνει η Alpha Finance – AXIA Research.

Η Κύπρου ανακοινώνει αύριο, 18 Φεβρουαρίου 2026, αποτελέσματα, με τους αναλυτές να ενσωματώνουν ευνοϊκότερες τάσεις στο κόστος καταθέσεων, ενισχυμένη συνεισφορά από προμήθειες και ασφαλιστικά έσοδα, καθώς και συγκρατημένη πορεία λειτουργικών εξόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το RoTE τοποθετείται άνω του 15% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ σε επίπεδο αποτίμησης η μετοχή διαπραγματεύεται σε περίπου 1,5x P/TBV και 9,4x P/E για το 2026, επίπεδα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αφήνουν περιθώριο επαναξιολόγησης.

—————-

Την περίμενε την αντίδραση…

Μπορεί να μην κράτησε τα 37 ευρώ, στα οποία βρέθηκε ενδοσυνεδριακά, αλλά η Metlen έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να «σβήσει» τις αναταράξεις του profit warning.

Διότι όπως έδειξε και ο Πρόεδρος και CEO, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπάρχει story, που σε βάθος χρόνου θα πάει τον όμιλο σε άλλα επίπεδα.

Ήδη άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική του με την παραγωγή του πρώτου τυποποιημένου πακέτου 500 γραμμαρίων Γαλλίου.

Όπως ανέφερε και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τριήμερης μηνιαίας συνάντησης της διοικητικής ομάδας στις κύριες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το νέο αυτό προϊόν, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας σε μια αγορά με αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία για την τεχνολογική και ενεργειακή μετάβαση.

—————-

Ισχυρή η ζήτηση

Η αποστολή των πρώτων πακέτων προς ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και πειραματικές εφαρμογές αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με το project Γαλλίου να εξελίσσεται ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που εντάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομίας σε κρίσιμα μέταλλα και προηγμένα υλικά.

—————-

Επανήλθε στη ζώνη του 1 ευρώ

Σταθερή είναι και η δυναμική της Bally’s Intralot, η μετοχή της οποίας ανέβασε και αυτή ρυθμούς, κλείνοντας χτες μία ανάσα από το 1 ευρώ.

Άλλωστε, και ο CEO της Bally’s Corporation, Robeson Reeves, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,3% στο τέταρτο τρίμηνο, επιταχύνθηκαν στο +10% τον Ιανουάριο και διατήρησαν διψήφιο ρυθμό αύξησης τον Φεβρουάριο, ενώ οι νέες εγγραφές παικτών αυξήθηκαν έως και κατά 70% σε ετήσια βάση. Και όλα αυτά, μαζί με την αύξηση κατά 13% των ενεργών παικτών, έγιναν χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της διαφημιστικής δαπάνης, στοιχείο που υποδηλώνει ισχυρή οργανική ανάπτυξη της δραστηριότητας.

—————-

Οι στόχοι

Σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο πλάνο, ο Reeves έθεσε για το 2025 στόχο εσόδων 310–320 εκατ. για το σκέλος Bally’s International Interactive και περίπου 120 εκατ. ευρώ για την Intralot.

Επίσης, παρά τον ετήσιο αντίκτυπο 95 εκατ. στερλινών από τη νέα φορολογία στη Μ. Βρετανία, η εταιρεία έχει ήδη καλύψει τον στόχο συνεισφοράς περίπου 15 εκατ. στερλίνες μέσω στοχευμένων μέτρων, με το πλάνο να κινείται σύμφωνα ή και πάνω από τις αρχικές προβλέψεις.