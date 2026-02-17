Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Μουσείο Ακρόπολης

Inside Stories 17.02.2026, 07:00
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT
Newsroom

Όποια ώρα της ημέρας και να κατέβεις βόλτα στη Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας εκεί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, η μαγεία είναι ίδια.

Και χθες 16 Φεβρουαρίου από νωρίς το πρωί και παρά την μπόρα που ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι η θετική ενέργεια που εξέπεμπαν ο Παρθενώνας και το μουσείο της Ακρόπολης παρέμεινε ισχυρή.

Η ουρά από επισκέπτες στο Μουσείο της Ακρόπολης ήταν μεγάλη και οι τουρίστες και οι μαθητές σχολείων περίμεναν υπομονετικά για να μπουν και να περιηγηθούν στα μοναδικά αρχαία ευρήματα.

Το Μουσείο της Ακρόπολης είχε όμως και για έναν ακόμη λόγο χθες την τιμητική του…

—————-

H παρουσίαση της Chevron

Στο δεύτερο όροφο του Μουσείου που διατίθεται για εκδηλώσεις και επίσημα γεύματα ή δείπνα, φιλοξενούταν η Chevron.

Για την ακρίβεια, μετά τις υπογραφές των τεσσάρων συμβάσεων παραχωρήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολούθησε εκδήλωση από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση της ΕΔΕΥΕΠ για την παρουσίαση των συμφωνιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τις Chevron και HELLENiQ ENERGY.

—————-

Πρώην υπουργοί

Στο χώρο του Μουσείου είχαν προσκληθεί όλοι οι πρώην υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συνέβαλλαν στη στρατηγική του project της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Οι Κώστας Σκρέκας, Θόδωρος Σκυλακάκης και Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν εκεί. Βέβαια ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής Γιάννης Μανιάτης απουσίαζε, αν και φρόντισε και επικοινώνησε από τις Bρυξέλλες τη σημασία του γεγονότος.

—————-

Kαι στελέχη επιχειρήσεων

Διέκρινα επίσης και στελέχη επιχειρήσεων: Όπως ο Κωστής Σιφναίος (Όμιλος Κοπελούζου), ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΔΕΠΑ Εμπορίας) κλπ.

Και μαζί με τους πρώην υπουργούς, μέχρι να αφιχθούν Παπασταύρου και Τσάφος μαζί με τα στελέχη της ΕΔΕΥΕΠ, Chevron και HELLENiQ ENERGY είχαν να θυμηθούν αρκετά στα πηγαδάκια που είχαν στηθεί…

—————-

Λονδίνο

Η Αλεξάνδρα Σδούκου είχε να θυμηθεί το 2014 όταν μαζί με τον τότε αντιπρόεδρο της ΕΔΕΥΕΠ Σπύρο Μπέλα είχαν βρεθεί στο Λονδίνο. Προσέτρεξαν σε μεγάλο εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο ώστε να δέσουν νομικά το πλαίσιο της σύμβασης lease agreement.

Η Σδούκου ήταν τότε διευθύντρια του υπουργού Γιάννη Μανιάτη και έκανε γνωστό στην παρέα που είχε σχηματίσει τις πολύωρες συσκέψεις με το δικηγορικό γραφείο για τη σύνταξη του νομικού κειμένου…

Αυτή η σύμβαση ήταν και εκείνη που αποτέλεσε το μπούσουλα… για τις επόμενες που ακολούθησαν και συνόδευσαν τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

————–

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…

Εμφανώς χαρούμενοι ήταν και οι Παπασταύρου και ο Άρης Στεφάτος διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ.

Χαιρετούσαν τους προσκεκλημένους και φωτογραφίζονταν με αυτούς.

Και μιας και αναφέρθηκα στον υπουργό και τον επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ, να σας πω ότι τόσο αυτοί όσο και οι εκπρόσωποι του σχήματος Chevron – HELLENiQ ENERGY θα πρέπει να μονογράψουν 2.500 φορές τα πολυσέλιδα κείμενα των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης….

—————-

Γκιλφόιλ

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Κιμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήρθε προς το τέλος μαζί με τα στελέχη της Chevron και της HELLENiQ ENERGY.

Στην ομιλία της η Γκιλφόιλ σημείωσε ουκ ολίγες φορές τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ έθεσε τον επόμενο στόχο…

Την πλήρη ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου…

—————-

Προσγείωση

Θα σας προσγειώσω όμως λίγο τώρα, για να σας πω για τη χρηματιστηριακή μας αγορά, η οποία έχει πάρει λίγο κλίση.

Ευλόγως βέβαια, μετά από το επικό ράλι του Ιανουαρίου, ο Φεβρουάριος κάνει… ταμείο για πολλά χαρτοφυλάκια.

Το αξιοσημείωτο ήταν ότι παρά την πτώση τους, οι τραπεζικές μετοχές έδειξαν ότι έχουν αγοραστές.

Αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα…

—————-

Αν και…

Αν και η Citi έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τον κλάδο…

Και όχι δεν αναφέρομαι στις τιμές στόχους που αύξησε.

Αλλά στο ότι ο απαιτούμενος βαθμός απόδοσης που ζητούν πλέον οι επενδυτές για να κατέχουν τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά, είπε.

Με απλά λόγια, ο επενδυτικός κίνδυνος που συνδέεται με τον κλάδο αξιολογείται χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Το κόστος ιδίων κεφαλαίων (CoE), δηλαδή η απόδοση που απαιτούν οι μέτοχοι για να επενδύσουν σε μια τράπεζα με βάση το ρίσκο χώρας, την ποιότητα κεφαλαίων, τη σταθερότητα της κερδοφορίας και τις μακροοικονομικές προοπτικές, υποχωρεί.

—————-

Τι μείωσε

Ειδικότερα, για την Τράπεζα Πειραιώς, η Citi μείωσε το CoE στο 10,6% από 12%.

Αντίστοιχα, για τη Eurobank το κόστος ιδίων κεφαλαίων υποχωρεί στο 10,3% από 11,5%, ενώ για την Alpha Bank διαμορφώνεται στο 10,5% από 11,5%, αντανακλώντας τη μείωση των δεικτών κινδύνου, την πρόοδο στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη συσσώρευση κεφαλαίων και τη συνεχιζόμενη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, που ισχύει και για τις τρεις τράπεζες.

Περιμένουμε σχετική ανάλυση και για την Εθνική.

—————-

Aνεβάζει ρυθμούς και η Τράπεζα Κύπρου

Πέραν των συστημικών όμως, η Τράπεζα Κύπρου ήταν αυτή που ακόμη και στα χαμηλά του τραπεζικού κλάδου χτες κινείτο μονίμως σε θετικά εδάφη.

Έκλεισε στα 9,38 ευρώ, έχοντας ακόμη περιθώρια μέχρι την τιμή στόχο των 10,90 ευρώ που της δίνει η Alpha Finance – AXIA Research.

Η Κύπρου ανακοινώνει αύριο, 18 Φεβρουαρίου 2026, αποτελέσματα, με τους αναλυτές να ενσωματώνουν ευνοϊκότερες τάσεις στο κόστος καταθέσεων, ενισχυμένη συνεισφορά από προμήθειες και ασφαλιστικά έσοδα, καθώς και συγκρατημένη πορεία λειτουργικών εξόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το RoTE τοποθετείται άνω του 15% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ σε επίπεδο αποτίμησης η μετοχή διαπραγματεύεται σε περίπου 1,5x P/TBV και 9,4x P/E για το 2026, επίπεδα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αφήνουν περιθώριο επαναξιολόγησης.

—————-

Την περίμενε την αντίδραση…

Μπορεί να μην κράτησε τα 37 ευρώ, στα οποία βρέθηκε ενδοσυνεδριακά, αλλά η Metlen έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να «σβήσει» τις αναταράξεις του profit warning.

Διότι όπως έδειξε και ο Πρόεδρος και CEO, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπάρχει story, που σε βάθος χρόνου θα πάει τον όμιλο σε άλλα επίπεδα.

Metlen

Ήδη άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική του με την παραγωγή του πρώτου τυποποιημένου πακέτου 500 γραμμαρίων Γαλλίου.

Όπως ανέφερε και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τριήμερης μηνιαίας συνάντησης της διοικητικής ομάδας στις κύριες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το νέο αυτό προϊόν, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας σε μια αγορά με αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία για την τεχνολογική και ενεργειακή μετάβαση.

—————-

Ισχυρή η ζήτηση

Η αποστολή των πρώτων πακέτων προς ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και πειραματικές εφαρμογές αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με το project Γαλλίου να εξελίσσεται ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που εντάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομίας σε κρίσιμα μέταλλα και προηγμένα υλικά.

—————-

Επανήλθε στη ζώνη του 1 ευρώ

Σταθερή είναι και η δυναμική της Bally’s Intralot, η μετοχή της οποίας ανέβασε και αυτή ρυθμούς, κλείνοντας χτες μία ανάσα από το 1 ευρώ.

Άλλωστε, και ο CEO της Bally’s Corporation, Robeson Reeves, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,3% στο τέταρτο τρίμηνο, επιταχύνθηκαν στο +10% τον Ιανουάριο και διατήρησαν διψήφιο ρυθμό αύξησης τον Φεβρουάριο, ενώ οι νέες εγγραφές παικτών αυξήθηκαν έως και κατά 70% σε ετήσια βάση. Και όλα αυτά, μαζί με την αύξηση κατά 13% των ενεργών παικτών, έγιναν χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της διαφημιστικής δαπάνης, στοιχείο που υποδηλώνει ισχυρή οργανική ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Bally’s Intralot: Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης – Αύξηση 6,4% στα έσοδα το δ’ τρίμηνο

—————-

Οι στόχοι

Σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο πλάνο, ο Reeves έθεσε για το 2025 στόχο εσόδων 310–320 εκατ. για το σκέλος Bally’s International Interactive και περίπου 120 εκατ. ευρώ για την Intralot.
Επίσης, παρά τον ετήσιο αντίκτυπο 95 εκατ. στερλινών από τη νέα φορολογία στη Μ. Βρετανία, η εταιρεία έχει ήδη καλύψει τον στόχο συνεισφοράς περίπου 15 εκατ. στερλίνες μέσω στοχευμένων μέτρων, με το πλάνο να κινείται σύμφωνα ή και πάνω από τις αρχικές προβλέψεις.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ
Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»
World

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»
Μακρόν: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
World

Η Mercosur πυροδοτεί κόντρα Μακρόν-φον ντερ Λάιεν
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
Crypto

Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
ΕΚΤ: Ιστορικό χαμηλό απόσυρσης πλαστών ευρώ το 2025
World

Σε ιστορικό... χαμηλό τα πλαστά στην Ευρωζώνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από Inside Stories
Ημέρα αναταράξεων στο ΧΑ, ο χρησμός Μεγάλου, «ξύπνησε» ο ΟΠΑΠ, η αποστροφή Νεμπή, οι επιδόσεις της HELLENiQ ENERGY, επιταχύνει στο Μέριλαντ η Cenergy
Inside Stories

Ημέρα αναταράξεων στο ΧΑ, ο χρησμός Μεγάλου, «ξύπνησε» ο ΟΠΑΠ, η αποστροφή Νεμπή, οι επιδόσεις της HELLENiQ ENERGY, επιταχύνει στο Μέριλαντ η Cenergy

Μόλις 10 μονάδες από το «πράσινο»

Ποιοι «φεύγουν» από τις τράπεζες, παίρνει θέση στην Ουκρανία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το ανέφελο ράλι της Viohalco, οι επαφές Στάσση, οι έλεγχοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Inside Stories

Ποιοι «φεύγουν» από τις τράπεζες, παίρνει θέση στην Ουκρανία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το ανέφελο ράλι της Viohalco, οι επαφές Στάσση, οι έλεγχοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τραπεζικό bear market;

Το μήνυμα των τραπεζών περιμένει το ΧΑ, οι ΑΜΚ του Μαρτίου, το «χοντραίνει» η Μελόνι, τι συζητά ο Μάρης, το «φάντασμα» της ΛΑΡΚΟ
Inside Stories

Το μήνυμα των τραπεζών περιμένει το ΧΑ, οι ΑΜΚ του Μαρτίου, το «χοντραίνει» η Μελόνι, τι συζητά ο Μάρης, το «φάντασμα» της ΛΑΡΚΟ

Δασμολογική…. «τρέλα»

Έρχεται νέο «τσουνάμι» στις αγορές, σε άλλη «πίστα» η Coca Cola HBC, επανήλθαν οι αγοραστές στη ΔΕΗ, το «στήσιμο» της Πειραιώς, αλλάζει ο εμπορικός χάρτης (;)
Inside Stories

Έρχεται νέο «τσουνάμι» στις αγορές, σε άλλη «πίστα» η Coca Cola HBC, επανήλθαν οι αγοραστές στη ΔΕΗ, το «στήσιμο» της Πειραιώς, αλλάζει ο εμπορικός χάρτης (;)

Ρόλερ κόστερ

Σε κενά αέρος το ΧΑ, οι υπερβολές για ΔΕΗ, ο «βράχος» ΟΤΕ, όρισε ΓΣ η CrediaBank, τι σχεδιάζει το Υπερταμείο σε ΔΕΠΑ Εμπορίας
Inside Stories

Σε κενά αέρος το ΧΑ, οι υπερβολές για ΔΕΗ, ο «βράχος» ΟΤΕ, όρισε ΓΣ η CrediaBank, τι σχεδιάζει το Υπερταμείο σε ΔΕΠΑ Εμπορίας

Κενά αέρος

Έδωσε καύσιμα στο ΧΑ η Goldman Sachs, o «συνωστισμός» στο bancassurance, τι ετοιμάζει ο Boujnah στην Αθήνα, το ράλι της Cenergy και το deal για την Avramar
Inside Stories

Έδωσε καύσιμα στο ΧΑ η Goldman Sachs, o «συνωστισμός» στο bancassurance, τι ετοιμάζει ο Boujnah στην Αθήνα, το ράλι της Cenergy και το deal για την Avramar

Ανατροπή

Ο πυλώνας… Coca cola HBC, τι παίρνει η Εθνική από την Allianz, η υπερατλαντική (;) CrediaBank, βγήκαν για ψώνια Melissa Κίκιζας και Μύλοι Λούλοι, οι «καρποί» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ
Inside Stories

Ο πυλώνας… Coca cola HBC, τι παίρνει η Εθνική από την Allianz, η υπερατλαντική (;) CrediaBank, βγήκαν για ψώνια Melissa Κίκιζας και Μύλοι Λούλοι, οι «καρποί» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ

Μια διόρθωση που ίσως αποδειχθεί… χρήσιμη

Latest News
Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στέλνει μήνυμα ότι δεν έχει τιθασευτεί ο πληθωρισμός

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»
World

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»

«Η υπομονή έχει εξαντληθεί» για τις επιθέσεις των Ταλιμπάν, λέει ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν

Μακρόν: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
World

Η Mercosur πυροδοτεί κόντρα Μακρόν-φον ντερ Λάιεν

Αντίδραση Εμανουέλ Μακρόν στην δηλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η Ε.Ε. θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
Crypto

Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια

Η Tether πάγωσε τα stablecoin γιατί συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες

ΕΚΤ: Ιστορικό χαμηλό απόσυρσης πλαστών ευρώ το 2025
World

Σε ιστορικό... χαμηλό τα πλαστά στην Ευρωζώνη

Συνολικά 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025

Φοροδιαφυγή: Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η φοροδιαφυγή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο