Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

Δείτε αναλυτικά πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε θα καταβληθούν

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι επικουρικές συντάξεις Μη Μισθωτών και Μισθωτών

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Θα καταβληθούν: