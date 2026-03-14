AI: Πώς τρεις έφηβοι δημιούργησαν bots που «διαβάζουν» τη συμπεριφορά μας

Μια AI startup που ιδρύθηκε από έφηβους ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει τις επιλογές των ανθρώπων καλύτερα και από τους ίδιους

World 14.03.2026, 23:00
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Σε ένα μικρό γραφείο στη Νέα Υόρκη, που έμοιαζε περισσότερο με φοιτητικό σπίτι παρά με εταιρικό headquarters, γεννήθηκε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της νέας γενιάς. Στον χώρο υπήρχε μπασκέτα, ένα αυτοσχέδιο «δωμάτιο οργής» όπου οι προγραμματιστές έσπαγαν τραπέζια με το σφυρί όταν ο κώδικας δεν δούλευε, ενώ η αίθουσα συσκέψεων λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως υπνοδωμάτιο ενός από τους ιδρυτές.

Μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον ξεκίνησε η Aaru, μια startup που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να φτάσει να αποτιμάται ένα  δισεκατομμύριο δολάρια.  Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η τεχνολογία της, αλλά και η ηλικία των ιδρυτών της: όταν δημιούργησαν την εταιρεία, ήταν ακόμα έφηβοι.

Οι συνιδρυτές της, Κάμερον Φινκ και Νεντ Κο, ξεκίνησαν την εταιρεία πριν από δύο χρόνια, όταν ήταν μόλις 18 και 19 ετών.

Μαζί τους ήταν ο επικεφαλής τεχνολογίας Τζον Κέσλερ, τότε μόλις 15 ετών. Σήμερα η εταιρεία αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της νέας γενιάς επιχειρηματιών που προτιμούν να χτίσουν startups αντί να ακολουθήσουν τον παραδοσιακό δρόμο του πανεπιστημίου.

Το παράδειγμα της Aaru δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αυτοματοποιεί εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες αναλυτών, συμβούλων ή εταιρειών έρευνας αγοράς.

Tα AI bots που μιμούνται τους ανθρώπους

Η βασική ιδέα της εταιρείας είναι απλή αλλά ριζοσπαστική: αντί να πληρώνονται άνθρωποι για να συμμετέχουν σε focus groups ή να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια, η Aaru χρησιμοποιεί χιλιάδες AI bots που προσομοιώνουν τις ανθρώπινες αντιδράσεις.

Η Aaru τροφοδοτεί τα μοντέλα της με δημογραφικά και ψυχογραφικά δεδομένα, δημιουργώντας ψηφιακά προφίλ που μοιάζουν με πραγματικούς ανθρώπους. Τα bots αυτά «απαντούν» σε ερωτήσεις, δοκιμάζουν ιδέες προϊόντων ή αντιδρούν σε διαφημίσεις, επιτρέποντας στις εταιρείες να κατανοήσουν πιθανές τις αντιδράσεις της αγοράς.

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από στρατηγικές αποφάσεις: στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στον καθορισμό των τιμών, στον εντοπισμό νέων πελατών αλλά ακόμα και στις πολιτικές δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Wall Street Journal, η Aaru έχει ήδη συνεργαστεί ή πραγματοποιήσει δοκιμές για μεγάλες εταιρείες όπως η McDonald’s, η Boston Beer και το κινηματογραφικό στούντιο A24.

Παράλληλα βοηθά τη Bayer –παραγωγό φαρμάκων όπως το Aleve και η ασπιρίνη– να δοκιμάζει διαφημιστικά μηνύματα και slogans πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Από τις μαθητικές σκανταλιές στην AI startup του ενός δις

Η ιστορία της Aaru ξεκινά σε ένα σχολείο στα προάστια του Σικάγο. Ο Φινκ και ο Κο γνωρίστηκαν την πρώτη ημέρα της φοίτησής τους στο Lake Forest Academy.

Fink

Σύντομα ανακάλυψαν ότι είχαν πολλά κοινά: έτρεχαν μαζί σε αγώνες cross-country και είχαν αδυναμία στις… σχολικές σκανταλιές. Ένα από τα πρώτα τους «projects» ήταν να προσπαθήσουν να χακάρουν το Wi-Fi του σχολείου ώστε να αποφύγουν την υποβολή εργασιών.

Koh

Οι επιχειρηματικές τους ιδέες ξεκίνησαν νωρίς. Ως μαθητές δημιούργησαν μια εταιρεία που πουλούσε κηρομπογιές με πολιτικά θέματα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις εκλογές. Χρησιμοποίησαν χρήματα από το bar mitzvah του Φινκ για να εισαγάγουν 20.000 κουτιά από την Κίνα, τα οποία βάφτισαν με ονόματα όπως «Bernie Blue» και «Trump Tangerine».

Η επόμενη προσπάθεια ήταν μια startup υγειονομικής τεχνολογίας με την ονομασία Elda Bio. Το εγχείρημα αυτό τους άνοιξε την πόρτα στο πρόγραμμα Z Fellows, μια πρωτοβουλία που φέρνει τους νέους ταλαντούχους δημιουργούς startups πιο κοντά στη Silicon Valley.

Ωστόσο, η αυστηρή ρύθμιση της αγοράς υγείας έκανε το project δύσκολο και τελικά εγκαταλείφθηκε.

Η στιγμή που γεννήθηκε η ιδέα

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στη Νέα Υόρκη, οι δύο ιδρυτές εξήγησαν στον δημιουργό του Z Fellows πως το αληθινό τους πάθος ήταν άλλο: η πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα μπορούσε να προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πώς θα συμπεριφερθούν οι άνθρωποι στο μέλλον.

Λίγο αργότερα μπήκε στην ομάδα ο Τζον Κέσλερ, ο οποίος είχε στείλει μήνυμα στον Φινκ στο LinkedIn ζητώντας συμβουλές για την αίτησή του στο Z Fellows. Η τηλεφωνική τους συνομιλία κράτησε δυόμισι ώρες.

Όταν τελείωσε, ο Φινκ τηλεφώνησε στον Κο και του είπε ότι είχε μόλις γνωρίσει «τον πιο έξυπνο άνθρωπο της ζωής του».

Ο Κέσλερ είχε ξεκινήσει το λύκειο στα 12 και δύο χρόνια αργότερα εργαζόταν σε υποδομές προσομοίωσης στο MIT City Science Lab.

Στο πανεπιστήμιο… για μία νύχτα

Όταν η εταιρεία άρχισε να παίρνει μορφή, οι δύο βασικοί ιδρυτές προσπάθησαν τυπικά να ξεκινήσουν πανεπιστημιακές σπουδές.

Ο Φινκ πέρασε μόλις μία νύχτα στο Dartmouth College, ενώ ο Κο έμεινε δύο εβδομάδες στο Harvard.

Σύντομα και οι δύο αποφάσισαν ότι η startup άξιζε περισσότερη προσοχή από τις σπουδές τους.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Μπαχάμες άρχισαν μάλιστα να διαπραγματεύονται την πρώτη χρηματοδότηση της εταιρείας.

Ο πατέρας του Φινκ, διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία ποτών, άκουσε τυχαία τη συζήτηση στο μπαλκόνι του εξοχικού τους. Όπως είπε αργότερα, δεν καταλάβαινε πλήρως το επιχειρηματικό μοντέλο – αλλά τον εντυπωσίασε ότι οι δύο νεαροί αρνήθηκαν πεισματικά να ζητήσουν οικονομική βοήθεια από τις οικογένειές τους.

Από τις εκλογές στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων

Στα πρώτα βήματα της εταιρείας η ομάδα εργαζόταν από το υπόγειο ενός φίλου. Για να αποδείξουν ότι τα μοντέλα τους λειτουργούν, αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι φιλόδοξο: να προβλέψουν εκλογικά αποτελέσματα.

Όταν έκαναν αναδρομικές δοκιμές για τις εκλογές του 2020, το μοντέλο τους πλησίασε το τελικό αποτέλεσμα με απόκλιση μόλις 0,5%, καλύτερη από πολλά παραδοσιακά γκάλοπ.

Αργότερα άρχισαν να συνεργάζονται με πολιτικούς οργανισμούς και think tanks.

Ωστόσο, η μεγάλη στροφή ήρθε όταν γνώρισαν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Boston Beer, Ντέιβ Μπούργουικ. Εκείνος τους έφερε σε επαφή με επενδυτές και εταιρείες.

Σε μια περίπτωση, η Aaru βοήθησε την εταιρεία ανθρακούχου νερού Spindrift να εξετάσει νέες κατηγορίες προϊόντων – από αναψυκτικά μέχρι ενεργειακά ποτά. Τα bots της εταιρείας ανέλυσαν τις πιθανές αντιδράσεις καταναλωτών ηλικίας 25 έως 35 ετών με υψηλό εισόδημα.

Μέσα σε μία εβδομάδα κατέληξαν ότι η καλύτερη επιλογή ήταν το φρουτένιο τσάι. Αργότερα ανεξάρτητη έρευνα 500 καταναλωτών κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα – αλλά χρειάστηκε δύο μήνες.

Μπορούν τα bots να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Παρά την επιτυχία, πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί.

Ορισμένες εταιρείες αναρωτιούνται αν τα σύνθετα μοντέλα μπορούν πραγματικά να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης.

Η συμβουλευτική εταιρεία EY δοκίμασε την τεχνολογία ζητώντας από την Aaru να αναπαράγει μια παγκόσμια έρευνα ενός έτους με 3.600 επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: το μοντέλο της startup προέβλεψε τη συμπεριφορά των επενδυτών με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε πολύ μικρότερο χρόνο.

Σήμερα η EY χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Aaru για αρκετούς πελάτες της – και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστά πλήρως τις παραδοσιακές έρευνες.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής συμπεριφορικής επιστήμης της εταιρείας, αν μπορείς να προβλέψεις τη συμπεριφορά, τότε δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα εργαλείο έρευνας.

Πρόκειται για στρατηγική.

