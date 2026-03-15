Αεροπορικές εταιρείες: Πιέζουν το Κογκρέσο να τερματίσει το μερικό shutdown της κυβέρνησης

Οι επικεφαλής στις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες απευθύνουν επείγουσα έκκληση προς το Κογκρέσο να δώσει τέλος στο μερικό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο ήδη επηρεάζει τη λειτουργία των αεροδρομίων και την εμπειρία των επιβατών. Στελέχη εταιρειών όπως η Delta Air Lines, η American Airlines και η Southwest Airlines ζητούν την άμεση αποκατάσταση της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS).

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στο διαδίκτυο και στην εφημερίδα Washington Post, οι επικεφαλής των εταιρειών τονίζουν ότι η αεροπορική βιομηχανία μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε «πολιτική μπάλα» εν μέσω της αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον. Όπως σημειώνουν, η συνεχιζόμενη κρίση χρηματοδότησης θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών για την ασφάλεια των πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για τις μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Το πρόβλημα γίνεται ήδη αισθητό στα αμερικανικά αεροδρόμια, όπου οι επιβάτες αντιμετωπίζουν ασυνήθιστα μεγάλους χρόνους αναμονής στους ελέγχους ασφαλείας. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς η άνοιξη αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στην επιστολή, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αναμένουν περίπου 171 εκατομμύρια επιβάτες κατά τη φετινή ανοιξιάτικη περίοδο, αριθμό που ενδέχεται να αποτελέσει νέο ρεκόρ για τις αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η έλλειψη χρηματοδότησης απειλεί να δημιουργήσει σημαντικές δυσλειτουργίες. Σε ορισμένα αεροδρόμια έχουν ήδη καταγραφεί τόσο μεγάλες ουρές στα σημεία ελέγχου ασφαλείας ώστε αρκετοί επιβάτες έχασαν τις πτήσεις τους.

Εργαζόμενοι χωρίς μισθό

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έληξε τον Φεβρουάριο, αφήνοντας χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζομένους χωρίς μισθό. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι υπάλληλοι της Transportation Security Administration (TSA), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια.

Οι εργαζόμενοι της TSA δεν έλαβαν τον πρώτο τους μισθό την περασμένη Παρασκευή, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στον κλάδο. Στην επιστολή τους, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αεροπορικών εταιρειών υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση αυτή είναι «απλώς απαράδεκτη».

Όπως τονίζουν, είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν εργαζόμενο να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, καύσιμα ή ενοίκιο, όταν δεν λαμβάνει τον μισθό του για εβδομάδες.

Παραιτήσεις και φόβοι για περαιτέρω προβλήματα

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα έχει ήδη οδηγήσει αρκετούς εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Σύμφωνα με το DHS, περισσότεροι από 300 πράκτορες της TSA έχουν παραιτηθεί από την έναρξη του shutdown.

Τα αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα προειδοποιούν πλέον τους ταξιδιώτες να προσέρχονται πολύ νωρίτερα πριν από την πτήση τους, καθώς οι ουρές στα σημεία ελέγχου μπορεί να διαρκούν ακόμη και ώρες.

Η πολιτική αντιπαράθεση πίσω από την κρίση

Η εμπλοκή στη χρηματοδότηση του DHS οφείλεται κυρίως σε πολιτικές διαφωνίες στο Κογκρέσο. Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν την επιβολή νέων περιορισμών στις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (Immigration and Customs Enforcement – ICE).

Την προηγούμενη εβδομάδα οι Δημοκρατικοί μπλόκαραν πρόταση χρηματοδότησης του DHS, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν προηγουμένως απορρίψει σχέδιο που θα χρηματοδοτούσε μόνο ορισμένες υπηρεσίες, όπως την TSA, αφήνοντας εκτός την ICE.

Κοινό μήνυμα από τον κλάδο

Η επιστολή προς το Κογκρέσο υπογράφεται από κορυφαία στελέχη έξι μεγάλων αεροπορικών εταιρειών καθώς και τριών εταιρειών αεροπορικών μεταφορών φορτίου. Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι η αεροπορική βιομηχανία, η οικονομία και εκατομμύρια ταξιδιώτες εξαρτώνται από την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλειας και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Κλείνοντας, καλούν τους πολιτικούς ηγέτες να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς μεταφορών της χώρας.