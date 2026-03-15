ΕΦΕΤ για Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: Στο επίκεντρο η ασφάλεια των προϊόντων

«Η ασφάλεια των τροφίμων συνδέεται άμεσα με θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και την προσωπική ασφάλεια», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή.

Ο ΕΦΕΤ για τα συστήματα ελέγχου

«Τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής, ωστόσο η ασφάλειά τους δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Όταν τα συστήματα ελέγχου παρουσιάζουν ελλείψεις, οι καταναλωτές υφίστανται τις συνέπειες μέσω οικονομικών απωλειών, περιβαλλοντικών ζημιών, προβλημάτων υγείας και, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, ακόμη και απώλειας ζωής», σημειώνει.

«Η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων», προσθέτει, «απαιτεί συντονισμένη διασυνοριακή δράση, αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και στενότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτικών οργανώσεων. Η αντιμετώπιση των κανονιστικών κενών προϋποθέτει την ενίσχυση της εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας».

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ασφάλειας τόσο στις διαδικτυακές όσο και στις παραδοσιακές αγορές, η ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αισθάνονται ασφαλείς στις αγορές τους, καθώς και η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων και πρωτοκόλλων ασφάλειας» επισημαίνει ο ΕΦΕΤ.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου, είναι αφιερωμένη στην προώθηση των δικαιωμάτων, της προστασίας και της ενδυνάμωσης των καταναλωτών.

Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε ανάμνηση της ομιλίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στις 15 Μαρτίου 1962, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις του σύγχρονου καταναλωτικού κινήματος.

Κάθε χρόνο η 15η Μαρτίου βρίσκει τον κόσμο μέσα σε μια διαφορετική διεθνή συγκυρία, η οποία επηρεάζεται από πολεμικές συγκρούσεις, περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και από τις εκάστοτε οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Για το 2026, η θεματολογία για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, εστιάζει στην ασφάλεια των προϊόντων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.