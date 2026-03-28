Αγορές: Οι δηλώσεις του Ρούμπιο που «έριξαν λάδι στη φωτιά» των τελευταίων εβδομάδων

Mία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία 10 ημερών για να ανοίξει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ και ενώ οι παγκόσμιες αγορές αντιμετωπίζουν το χάος ενός πολέμου με άγνωστη διάρκεια και προεκτάσεις και αλλεπάλληλα αντιφατικά μηνύματα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για παρατεταμένες διαταραχές στα στενά και δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τελευταία του εκτίμηση για τον πόλεμο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γαλλία για να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7, μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε προθεσμία 10 ημερών για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα τερματιστούν «σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες» — πιθανώς περισσότερο από τις «τέσσερις έως έξι εβδομάδες» που ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του αναμενόταν να διαρκέσει η επίθεση.

Μιλώντας κεκλεισμένων των θυρών στους υπουργούς Εξωτερικών της G7, είπε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί για άλλες δύο έως τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν.

Αναταραχή στις αγορές

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο την Παρασκευή έγιναν εν μέσω ανησυχιών για την επιδείνωση των διαταραχών στον εφοδιασμό, που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου.

Ο Τσάρλι ΜακΕλιγκότ, στρατηγικός αναλυτής παραγώγων στη Nomura, σημείωσε, σύμφωνα με τους FT, ότι «η ζημιά έχει ήδη γίνει στην παγκόσμια οικονομία λόγω του σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας».

Ο Ρούμπιο προέβλεψε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να συνεχίσει να ασκεί στραγγαλιστικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

«Μία από τις άμεσες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε είναι ένα Ιράν που ενδέχεται να αποφασίσει να θεσπίσει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Αυτό το σενάριο είναι «επικίνδυνο για τον κόσμο και είναι σημαντικό ο κόσμος να διαθέτει ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσει», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κλείνει την εβδομάδα στα 114,57 δολάρια το βαρέλι — κοντά στα 119,48 δολάρια που έφτασε για λίγο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χαοτικών συναλλαγών νωρίτερα αυτό το μήνα. Έχει σημειώσει άνοδο άνω του 55% από την έναρξη του πολέμου πριν από ένα μήνα.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ταράξει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές σε ευρύτερο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προκαλώντας αναταραχή στις μετοχές και τα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού για να αναχαιτίσουν ένα πληθωριστικό σοκ που προκαλείται από την ενέργεια.

Για τη Wall Street η Παρασκευή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μέρα sell off, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην πιθανότητα ότι ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώσει σύντομα.

Ο S&P 500, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 7,4% από την έναρξη του πολέμου και οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Nasdaq Composite, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, εισήλθε την Πέμπτη σε φάση διόρθωσης, σημειώνοντας πτώση άνω του 10% από το υψηλό του Οκτωβρίου.

Ο ευρύς δείκτης της MSCI για τις παγκόσμιες μετοχές έχει υποχωρήσει κατά περίπου 9% τον Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές φοβούνται τα σημάδια ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.

Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των ομολόγων στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί .

Οι τράπεζες και οι επενδυτές της Wall Street ανέφεραν επίσης αυτή την εβδομάδα ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται εντάσεις στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου, που αποτελεί το θεμέλιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως αποτέλεσμα των έντονων κυμάτων μεταβλητότητας.

Από την άλλη, οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων έχουν καταρρεύσει, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς τα μετρητά.

«Έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο επαναπροσδιορίζει τις τιμές σε όλα τα επίπεδα και τα παραδοσιακά καταφύγια ασφαλείας έχουν καταρρεύσει — ο χρυσός σημειώνει πτώση, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί», ανέφερε η JPMorgan στους πελάτες της την Παρασκευή.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στο χρονοδιάγραμμα ή μπροστά από αυτό» στον πόλεμο. «[Εμείς] αναμένουμε να τον ολοκληρώσουμε την κατάλληλη στιγμή, σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, και η πρόοδος είναι πολύ καλή. Προφανώς, έχουμε κάποια δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο, και το ολοκληρώνουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.