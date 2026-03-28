ΗΠΑ: Το χαρτονόμισμα των 100 δολ. με υπογραφή Τραμπ από τον Ιούνιο

Μια παράδοση 165 ετών τελειώνει τον Ιούνιο, όταν η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανιστεί στα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Στη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση και πλέον αιώνα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπέγραφε τα χαρτονομίσματα. Τώρα, ο Τραμπ θα ενταχθεί σε μια μικρή ομάδα εν ενεργεία παγκόσμιων ηγετών, κυρίως αρχηγών αναπτυσσόμενων οικονομιών, των οποίων οι υπογραφές ή οι εικόνες έχουν κοσμήσει τα νομίσματά τους.

Τα τραπεζογραμμάτια σε όλον τον κόσμο συχνά φέρουν την υπογραφή ενός επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, ενός υπουργού Οικονομικών ή άλλου αξιωματούχου που σχετίζεται με την εκτύπωση και την έκδοση χρήματος.

Η υπογραφή του Τραμπ θα αντικαταστήσει εκείνη του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, η οποία εμφανίζεται στο αμερικανικό νόμισμα από το 1861. Η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών προστέθηκε πριν από περίπου έναν αιώνα. Θα παραμείνει εκεί δίπλα σε εκείνη του Τραμπ.

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ φέρουν την υπογραφή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ τα χαρτονομίσματα της στερλίνας φέρουν την υπογραφή του επικεφαλής ταμία της Τράπεζας της Αγγλίας.

Τα σοβιετικά ρούβλια έφεραν για κάποιο διάστημα την υπογραφή ενός υπουργού Οικονομικών ή ενός εκπροσώπου της κεντρικής τράπεζας.

Το yπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Πέμπτη το σχέδιο να φέρουν τα χαρτονομίσματα την υπογραφή του Τραμπ από αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του εορτασμού της 250ης επετείου των ΗΠΑ.

Προηγουμένως, το υπουργείο Οικονομικών είχε αποκαλύψει σχέδια για την έκδοση ενός αναμνηστικού νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ, στο πλαίσιο του εορτασμού της 250ης επετείου, αλλά ένας νόμος του 1866 απαγορεύει στα χαρτονομίσματα να φέρουν εικόνες εν ζωή τωρινών ή πρώην προέδρων.

Εν ενεργεία ηγέτες στα χαρτονομίσματα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εν ενεργεία ηγετών που θα ενταχθούν μαζί με τον Τραμπ στο «κλαμπ των τραπεζογραμματίων»:

Κονγκό/Ζαΐρ: Εικόνες του πρώην δικτάτορα του Κονγκό Μομπούτου Σέσε Σέκο, με καπέλο λεοπάρδαλης ή στρατιωτική στολή, εμφανίστηκαν σε τραπεζογραμμάτια που εκδόθηκαν αφότου μετονόμασε τη χώρα του σε Ζαΐρ το 1971. Κυβέρνησε μέχρι το 1997. Η κυβέρνηση που τον ανέτρεψε έκοψε το πρόσωπό του από τα τραπεζογραμμάτια μέχρι να κυκλοφορήσουν νέα.

Ουγκάντα: Ο Ίντι Αμίν Ντάντα (1971-79), ένας αξιωματικός του στρατού που ανέβηκε στην εξουσία με πραξικόπημα, εμφανιζόταν στα τραπεζογραμμάτια της Ουγκάντας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο αντίπαλός του, Απόλλων Μίλτον Ομπότε, ο οποίος ανατράπηκε από τον Αμίν το 1971 αλλά επέστρεψε στην εξουσία το 1980 μετά την ανατροπή του Αμίν, εμφανιζόταν επίσης στα τραπεζογραμμάτια της Ουγκάντας.

Κένυα: Ο αείμνηστος Πρόεδρος Ντάνιελ Αράπ Μόι, ο οποίος ήταν στην εξουσία μεταξύ 1978 και 2002, είχε τη φωτογραφία του στα χαρτονομίσματα. Ο Τζόμο Κενιάτα, ο πρώτος Πρόεδρος της Κένυας, είχε επίσης τη φωτογραφία του στα χαρτονομίσματα. Τόσο η φωτογραφία του Μόι όσο και του Κενιάτα αποσύρθηκαν σταδιακά μετά την υιοθέτηση νέου συντάγματος από την Κένυα και τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων.

Ινδονησία: Οι δύο πρώτοι πρόεδροι της Ινδονησίας, ο Σουκάρνο και ο Σουχάρτο, εμφανίζονταν στα τραπεζογραμμάτια κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τα τραπεζογραμμάτια με την εικόνα του Σουχάρτο αποσύρθηκαν το 2000, μετά την παραίτηση του αυταρχικού ηγέτη το 1998, κατά τη διάρκεια μιας ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης που προκάλεσε κοινωνικές αναταραχές και οδήγησε σε διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Φιλιππίνες: Πολλά χαρτονομίσματα και κέρματα έφεραν την εικόνα του πρώην Προέδρου Φερντινάντ Μάρκος του πρεσβύτερου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (1965-1986), η οποία περιλάμβανε σχεδόν μια δεκαετία υπό στρατιωτικό νόμο. Τα χαρτονομίσματα του φιλιππινέζικου πέσο φέρουν πλέον την υπογραφή του γιου του και νυν Προέδρου Φερντινάντ Μάρκος του νεότερου, αλλά με εικόνες ντόπιων πουλιών και ζώων.

Τανζανία: Στην Τανζανία, ο πρώτος πρόεδρος, Τζούλιους Νιερέρε, ο οποίος υπηρέτησε από την ανεξαρτησία το 1961 έως το 1985, είχε τη φωτογραφία του στα τραπεζογραμμάτια κατά τη διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με τα αρχεία της κεντρικής τράπεζας. Τα πρώτα τραπεζογραμμάτια, στα οποία απεικονιζόταν η εικόνα του Νιερέρε, κυκλοφόρησαν το 1966 μετά την ίδρυση της κεντρικής τράπεζας.