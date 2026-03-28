Nestlé: Ποιοι επενδυτές μπαίνουν στη μάχη για Perrier & San Pellegrino

Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων, η Nestlé, φαίνεται έτοιμη να ανοίξει νέο κεφάλαιο για τις πασίγνωστες μάρκες νερού της, τις Perrier και San Pellegrino.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η διαδικασία πώλησης ενός 50% της μονάδας νερού της προχωράει, με τα private equity funds CD&R, KKR και PAI να περνούν στον επόμενο γύρο των προσφορών.

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται περίπου στα 5 δισ. ευρώ (5,75 δισ. δολάρια), ενώ και η Platinum Equity έχει εκφράσει ενδιαφέρον, σύμφωνα με πηγές των mainstream media.

Η στρατηγική της Nestlé

Η Nestlé συνεργάζεται με επενδυτικούς τραπεζίτες για να διερευνήσει την πώληση μεριδίου στην ευρωπαϊκή μονάδα νερού της, η οποία περιλαμβάνει τις Perrier, San Pellegrino και Acqua Panna.

Οι προσφορές για την απόκτηση του μεριδίου υποβλήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η ελβετική εταιρεία φαίνεται να επιθυμεί να διατηρήσει ένα μέρος του μεριδίου, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ενεργός παίκτης στην αγορά premium νερού, ακόμα και μετά την πώληση.

Συνεργασία με Rothschild και επενδυτές

Η Nestlé είχε προσλάβει την επενδυτική τράπεζα Rothschild για να την συμβουλεύσει στη διαδικασία, όπως είχε αναφέρει και το Reuters. Η εμπλοκή των μεγάλων private equity funds δείχνει ότι η συναλλαγή θα είναι από τις πιο σημαντικές στην αγορά τροφίμων και ποτών για το 2026.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, καμία από τις εταιρείες – Nestlé, KKR, PAI, Platinum Equity – δεν έχει απαντήσει επισήμως για το θέμα, ενώ η CD&R αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η πώληση του μεριδίου αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό κλάδο νερού, δίνοντας στους επενδυτές δυνατότητα να συμμετάσχουν σε brands με παγκόσμια αναγνώριση.

Για τη Nestlé, η κίνηση αυτή είναι στρατηγική: αφενός εξασφαλίζει κεφάλαια, αφετέρου διατηρεί επιρροή σε ένα segment που παραμένει κερδοφόρο.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ η αγορά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις κινήσεις των ισχυρών funds που διεκδικούν τα θρυλικά Perrier και San Pellegrino.