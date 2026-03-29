Fuel Pass: Τι ισχύει για συζύγους και συνιδιοκτήτες ΙΧ

Με την ΠΝΠ για μέτρα στήριξης και το Fuel Pass να αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια, πολλές είναι οι διευκρινίσεις που χρειάζονται για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ΙΧ.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass.

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων. Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Τα όρια για το Fuel Pass

-Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

-35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

-Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιδότηση μέσω ηλεκτρονικής κάρτας

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

-Για όσους δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Όπως ανακοινώθηκε:

-Η επιδότηση για ΙΧ σε ηπειρωτική χώρα είναι 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

-Για όσους διαμένουν σε νησί, η επιδότηση θα είναι 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

-Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.