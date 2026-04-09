Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Από το 1926, όταν ιδρύθηκε η Shell Company Hellas Ltd στο Λονδίνο, η εταιρεία πορεύεται παράλληλα με την ελληνική κοινωνία – σε περιόδους ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και σε εποχές γεμάτες προκλήσεις.

Το αποτύπωμα αυτής της διαδρομής δεν μετριέται όμως μόνο σε χρόνια, αλλά και σε στιγμές: σε εικόνες από εθνικές οδούς και λιμάνια, σε ταξίδια διακοπών, σε επιστροφές στο σπίτι, σε καθημερινές επαγγελματικές διαδρομές.

Η συνεργασία Shell με τον Βασίλη Κεκάτο

Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το χιουμοριστικό «Εγώ πότε θα κάνω διαφήμιση για τη Shell;», γεννημένο από την προσωπική του εικαστική αγάπη για τα πρατήρια καυσίμων, στάθηκε η αφορμή για μια ξεχωριστή επετειακή ταινία που βλέπουμε αυτή την περίοδο στις οθόνες μας.

Η Shell δεν είναι απλώς ένα σημείο ανεφοδιασμού, αλλά ένα σταθερό σημείο εκκίνησης. Η ιστορία της στην Ελλάδα είναι, πάνω απ’ όλα, ιστορία ανθρώπων – εργαζομένων, οδηγών, συνεργατών, πρατηριούχων. Είναι ιστορία σχέσεων εμπιστοσύνης, φροντίδας και ποιότητας.

Αυτήν ακριβώς τη βαθιά, ανθρώπινη διάσταση επιχειρεί να αναδείξει η επετειακή ταινία για τα 100 χρόνια, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου, προσεγγίζοντας το θέμα με μια διακριτική, κινηματογραφική ματιά.

«Η μακρόχρονη παρουσία της Shell στην Ελλάδα πέρα από ένα σημαντικό ορόσημο, αποτελεί μια διαρκή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και την κοινωνία. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη συνεργασία, καθώς αναδεικνύει όλα όσα αντιπροσωπεύει η Shell. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προϊόντα και λύσεις που δημιουργούν αξία για τους καταναλωτές, με σεβασμό στο περιβάλλον και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Coral ΑΕ.

«Τη διαχρονική αυτή πορεία και τη σύνδεσή της με την ελληνική πραγματικότητα αποτυπώνει με τη δική του ξεχωριστή ματιά ο Βασίλης Κεκάτος, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που βρίσκονται πίσω από ένα brand με ιστορία ενός αιώνα», δήλωσε ο Κώστας Καραγιάννης, Διευθυντής Marketing Coral ΑΕ.

«Για μένα, κάθε ιστορία είναι μια ευκαιρία να φωτίσεις τους ανθρώπους πίσω από τα προφανή», σημειώνει ο Βασίλης Κεκάτος. «Μέσα από τη δημιουργία της επετειακής διαφημιστικής ταινίας για τη Shell, μου δόθηκε η δυνατότητα να αφηγηθώ μέσα από εικόνες τη μακρά της παρουσία στην Ελλάδα, όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά ως κομμάτι της καθημερινότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας που τη διαμόρφωσε όλα αυτά τα χρόνια».