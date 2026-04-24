Πράσινα Ομόλογα (GGBI): Έπεσαν οι υπογραφές στην ΕΕ για επενδύσεις 20 δισ. σε βιώσιμες υποδομές

Στόχος της Πρωτοβουλίας Global Green Bond είναι να αποδεσμεύσει έως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πράσινα ομόλογα σε χώρες-εταίρους

World 24.04.2026, 17:15
Έπεσαν οι υπογραφές για το Ταμείο Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Πράσινων Ομολόγων (GGBI) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συνεργαζόμενους φορείς χρηματοδότησης ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί ένα νέο εργαλείο δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κινητοποίηση έως και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων για έργα βιώσιμων υποδομών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Το Ταμείο GGBI είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της Πρωτοβουλίας Global Green Bond, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Στόχος του είναι να αποδεσμεύσει έως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πράσινα ομόλογα σε χώρες-εταίρους και να βοηθήσει στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Το ταμείο θα επενδύει αποκλειστικά σε ομόλογα που εκδίδονται σε πρωτογενείς αγορές, δίνοντας προτεραιότητα σε εκδότες για πρώτη φορά, όπως κυβερνήσεις, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις. Τουλάχιστον το 20% των επενδύσεων θα στοχεύει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, με υποστήριξη για ομόλογα τόσο σε τοπικό νόμισμα όσο και σε ευρώ. Αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση των τοπικών κεφαλαιαγορών και στην προώθηση της διεθνούς χρήσης του ευρώ. Ως κορυφαίος εκδότης πράσινων ομολόγων παγκοσμίως, η ΕΕ θα προωθήσει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και θα μοιραστεί βέλτιστες πρακτικές με τις χώρες-εταίρους.

Το Ταμείο GGBI αναμένεται να συγκεντρώσει έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ από Ευρωπαίους και διεθνείς ιδιώτες επενδυτές, αξιοποιώντας περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ίδια κεφάλαια από δημόσιους επενδυτές. Από αυτά, σχεδόν 800 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανάπτυξης με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και αναπτυξιακές τράπεζες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει πιστωτική προστασία στην κοινοπραξία μέσω της Εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus (EFSD+). Το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί από εισφορές μετοχικού κεφαλαίου από την κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω της LuxDev, και αργότερα με πρόσθετη χρηματοδότηση που αναμένεται από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεκμηρίωσης αργότερα φέτος. Το ταμείο θα διαχειρίζεται η Amundi, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων.

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Πράσινα Ομόλογα

Η Πρωτοβουλία για τα Παγκόσμια Πράσινα Ομόλογα είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής Global Gateway που στοχεύει στην κινητοποίηση έως και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων για μεγάλης κλίμακας έργα βιώσιμων υποδομών, ενισχύοντας παράλληλα ισχυρές αγορές πράσινων ομολόγων στις χώρες εταίρους. Έχει τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες:

Το Ταμείο GGBI , το οποίο κινητοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια σε μεγάλη κλίμακα για βιώσιμες επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω πράσινων ομολόγων·
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας που θα μοιράζεται την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ και θα υποστηρίζει τους εκδότες στις χώρες εταίρους στον σχεδιασμό και την έκδοση τόσο πράσινων ομολόγων όσο και έργων· και

Ο Μηχανισμός Επιδότησης Πράσινων Κουπονιών , ο οποίος θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους δανεισμού για εκδότες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα απαγορευτικά επιτόκια, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, με αυτόν τον Μηχανισμό Πράσινων Κουπονιών, η ΕΕ θα επιδοτήσει στη συνέχεια μέρος των κουπονιών για εκδότες πράσινων ομολόγων που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά επιτόκια. Αυτό θα επιτρέψει στις χώρες εταίρους να αναπτυχθούν στην αγορά πράσινων ομολόγων πολύ πιο γρήγορα και να συγκεντρώσουν τα χρήματα που χρειάζονται για τους λαούς και την οικονομία τους.

Η Κοινοπραξία GGBI

Η κοινοπραξία GGBI διευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αποτελείται από τον Ισπανικό Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (AECID), την Ιταλική Τράπεζα Ανάπτυξης Cassa Depositi e Prestiti (CDP), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Ολλανδική Τράπεζα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης FMO, τη Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης KfW και τη γαλλική DFI Proparco.

