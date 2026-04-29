Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Wall Street 29.04.2026
Σχολιάστε
Newsroom

Οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street μείωσαν τις ζημίες τους την Τετάρτη μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια, ενώ οι επενδυτές ετοιμάζονταν για ένα κύμα οικονομικών αποτελεσμάτων από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν το ράλι τους εν μέσω αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,57% κλείνοντας στις 48.861,81 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 0,04% κλείνοντας στις 7.135,95 μονάδες ενώ o Nasdaq κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,04% κλείνοντας στις 24.673,241 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για ακόμη μια μέρα την Τετάρτη, αφού η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους βοηθούς του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν. Στη συνέχεια, οι τιμές σημείωσαν εκ νέου άνοδο αφού το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και είπε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 7% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από 106 δολάρια ανά βαρέλι. Τα διεθνή πρότυπα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent προχώρησαν 6% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από 118 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου «θα αυξήσουν τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, δήλωσε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο πολιτικής της Fed του Απριλίου, όπου η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ψήφισε 8-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε εύρος 3,5% έως 3,75%. Προφανώς, τέσσερα μέλη της FOMC διαφώνησαν για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1992. Σαφώς, τα μέλη εξέφρασαν διαφορετικούς λόγους για την ψήφο τους.

Η σύνοδος πιθανόν να είναι η τελευταία του Πάουελ στην ηγεσία πριν λήξει η θητεία του ως πρόεδρος τον Μάιο. Ο Κέβιν Γουορς, ο διορισμένος διάδοχος από τον Τραμπ, φαίνεται να είναι στο δρόμο να αναλάβει τα καθήκοντα του Πάουελ στην κεντρική τράπεζα. Η αγορά δεν αναμενόταν να προβεί η Fed σε οποιεσδήποτε προσαρμογές στο τρέχον επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων.

Αργότερα την Τετάρτη (πρώτες πρωινές ώρες για την Ελλάδα), τέσσερις από τους «Magnificent Seven» τεχνολογικούς κολοσσούς θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς: Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft. Οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για αυτές τις εταιρείες να δείξουν τα έσοδα που θα δικαιολογούν το κεφάλαιο που έχουν δαπανήσει σε επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

«Ενώ τα υπερβάλλοντα κέρδη είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα από τα οικονομικά αποτελέσματα της Τετάρτης, η προσοχή της αγοράς είναι συγκεντρωμένη αποκλειστικά στις μελλοντικές προβλέψεις τόσο για τις τροχιές ανάπτυξης όσο και για τον ρυθμό των μελλοντικών επενδύσεων», είπε ο Κρις Μπριγκάτι, επικεφαλής επενδύσεων στην SWBC. «Κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει τις δικές της δυναμικές, αλλά η παροχή απτών αποτελεσμάτων από αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου παραμένει η κρίσιμη δοκιμασία».

Η τεχνολογία ήταν ένα ευαίσθητο σημείο στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη ότι η OpenAI πρόσφατα δεν κατάφερε να πετύχει τους δικούς της στόχους ανάπτυξης εσόδων και χρηστών. Ωστόσο, την Τετάρτη, τόσο η Seagate Technology όσο και η NXP Semiconductors σημείωσαν άνοδο πάνω από 15% και 24% αντίστοιχα, αφού ανακοίνωσαν κέρδη καλύτερα των εκτιμήσεων και κοινοποίησαν θετικές προβλέψεις εσόδων.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Παίζει» άμυνα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άμυνα στους πωλητές «παίζει» το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά, εν αναμονή των ΕΚΤ και ΒοΕ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή των ΕΚΤ και ΒοΕ
AXIA – Alpha Finance: Παραμένει θετική για το ΧΑ, τι άλλαξε στα top picks
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΑΧIA – Alpha: Ψήφος στο ΧΑ - «Αλλαγή φρουράς» στα top picks
Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 125 δολ. – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Commodities

Εκτοξεύτηκε στα 125 δολ. το πετρέλαιο - Τι βλέπουν οι αναλυτές
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό
Business

Πώς το Δημόσιο θα χρηματοδοτήσει την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΑΔΜΗΕ αλλα και τις οικοδομικές άδειες στην Μήλο

Μάχη Τράτσα
Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου
World

Χωρίς... χρώματα και λιπαντικά η ναυπηγική βιομηχανία λόγω του πολέμου

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν τις αυξανόμενες επιπτώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία από τη σύγκρουση στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Απόστολος Βακάκης – Jumbo: Η «απόβαση» στην Τουρκία και τo deal με τον Αλβανό billionaire
Business

Το «δόγμα» Βακάκη για να φθάσει η Jumbo μέχρι τα... 800 χρόνια

Ο Απόστολος Βακάκης μίλησε για το κυοφορούμενο deal με τον Αλβανό billionaire, Σαμίρ Μανέ για επέκταση σε 6 νέες αγορές - Γιατί παρομοίασε την τουρκική αγορά με «απόβαση στο Ιράν»

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Τι θα κρίνει την απόφαση για τα επιτόκια – Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού
World

Τι θα κρίνει την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Η στρατηγική της Κριστίν Λαγκάρντ, οι προσδοκίες για αυξήσεις τον Ιούνιο από την ΕΚΤ και οι επιπτώσεις στα κρατικά ομόλογα Ελλάδας και Ιταλίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σε τεντωμένο σκοινί η ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτός 72 δόσεων χιλιάδες οφειλέτες: Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση και γιατί

Προβληματισμός για την έκρηξη στα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ο σχεδιασμός για τις 72 δόσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Conrad Athens The Ilisian: Με πληρότητες άνω του 50%
Τουρισμός

Πληρότητες άνω του 50% με το... καλημέρα για το Conrad Athens

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions
Macro

Fitch Solutions: Ρίχνει στο 1,9% την ανάπτυξη για την Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και το οικονομικό κλίμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Wall Street
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.203,43 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά, εν αναμονή των ΕΚΤ και ΒοΕ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή των ΕΚΤ και ΒοΕ

Με το βλέμμα στο πετρέλαιο και στην αναμενόμενη απόφαση της ΕΚΤ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

AXIA – Alpha Finance: Παραμένει θετική για το ΧΑ, τι άλλαξε στα top picks
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΑΧIA – Alpha: Ψήφος στο ΧΑ - «Αλλαγή φρουράς» στα top picks

Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη λόγω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, αλλά συνολικά, η ελληνική αγορά καταγράφει άνοδο 3,9% (ytd)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 125 δολ. – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Commodities

Εκτοξεύτηκε στα 125 δολ. το πετρέλαιο - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Τα δημοσιεύματα που φέρουν τις ΗΠΑ να εξετάζουν νέα ισχυρή επίθεση εναντίον του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές στο πετρέλαιο

Χρυσός: Πτωτικά εν αναμονή της Fed
Commodities

Πτωτικά εν αναμονή της Fed o χρυσός

Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση και άνω του 1% οι απώλειες στον FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνω του 1% οι απώλειες στον FTSE 100, πτώση στις ευρωαγορές

Κινήσεις διαφοροποίησης, αλλά και μείωσης ρίσκου καταγράφηκαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.203,43 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026

Κατατέθηκε στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο

Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025

Στον «θρόνο» του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος βρίσκεται το γιαούρτι, καταγράφοντας ενισχυμένη παραγωγή το 2025, αναφέρει η ICAP CRIF

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 4 - Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat - Σχεδόν 2,8 εκατ. πολιτών πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα

Δημήτρης Σταμούλης
Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026
Βιομηχανία

Στο 8,3% ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία

Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,2% στον τζίρο τον Φεβρουάριο
Economy

Οι εκπτώσεις ώθησαν τον τζίρο του λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο

Ανεργία: Στο 6,2% στην ευρωζώνη τον Μάρτιο – Μικρή υποχώρηση
World

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

Τσίμπησε ελαφρά η ανεργία των νέων στην ΕΕ- Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Επενδύσεις: Χαμηλό 10ετίας για τον ρυθμό αύξησης το δ΄ τρίμηνο 2025
World

Σε χαμηλό δεκαετίας οι επενδύσεις στην ΕΕ το δ΄ τρίμηνο του 2025

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Εurostat για την πορεία που ακολουθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην ΕΕ

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη
Macro

«Πρωταθλήτρια» στη μείωση του χρέους η Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση αυτή συνδυάζεται με ήπια μείωση των επιπέδων του ονομαστικού χρέους την τελευταία διετία, επισημαίνει η Alpha Bank

Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές
AGRO

Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

Kaspersky: SMS blaster και smishing – Πώς να προστατευτείτε
Τεχνολογία

SMS blaster και smishing - Πώς να προστατευτείτε

Τα ψεύτικα μηνύματα που φαίνεται να προέρχονται από τράπεζες, υπηρεσίες διανομής ή κρατικούς φορείς αποτελούν μια συνηθισμένη μορφή απάτης

Πληθωρισμός: Στο 4,6% στην Ελλάδα, στην 3% στην ευρωζώνη τον Απρίλιο
Economy

Στο 4,6% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο - Στο 3% στην ευρωζώνη

«Φωτιά» ο πληθωρισμός - Διπλασιάστηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην ενέργεια - Στο 10,9% τον Απρίλιο, έναντι 5,1% τον Μάρτιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies