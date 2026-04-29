Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street μείωσαν τις ζημίες τους την Τετάρτη μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια, ενώ οι επενδυτές ετοιμάζονταν για ένα κύμα οικονομικών αποτελεσμάτων από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν το ράλι τους εν μέσω αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,57% κλείνοντας στις 48.861,81 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 0,04% κλείνοντας στις 7.135,95 μονάδες ενώ o Nasdaq κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,04% κλείνοντας στις 24.673,241 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για ακόμη μια μέρα την Τετάρτη, αφού η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους βοηθούς του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν. Στη συνέχεια, οι τιμές σημείωσαν εκ νέου άνοδο αφού το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και είπε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 7% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από 106 δολάρια ανά βαρέλι. Τα διεθνή πρότυπα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent προχώρησαν 6% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από 118 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου «θα αυξήσουν τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, δήλωσε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο πολιτικής της Fed του Απριλίου, όπου η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ψήφισε 8-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε εύρος 3,5% έως 3,75%. Προφανώς, τέσσερα μέλη της FOMC διαφώνησαν για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1992. Σαφώς, τα μέλη εξέφρασαν διαφορετικούς λόγους για την ψήφο τους.

Η σύνοδος πιθανόν να είναι η τελευταία του Πάουελ στην ηγεσία πριν λήξει η θητεία του ως πρόεδρος τον Μάιο. Ο Κέβιν Γουορς, ο διορισμένος διάδοχος από τον Τραμπ, φαίνεται να είναι στο δρόμο να αναλάβει τα καθήκοντα του Πάουελ στην κεντρική τράπεζα. Η αγορά δεν αναμενόταν να προβεί η Fed σε οποιεσδήποτε προσαρμογές στο τρέχον επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων.

Αργότερα την Τετάρτη (πρώτες πρωινές ώρες για την Ελλάδα), τέσσερις από τους «Magnificent Seven» τεχνολογικούς κολοσσούς θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς: Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft. Οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για αυτές τις εταιρείες να δείξουν τα έσοδα που θα δικαιολογούν το κεφάλαιο που έχουν δαπανήσει σε επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

«Ενώ τα υπερβάλλοντα κέρδη είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα από τα οικονομικά αποτελέσματα της Τετάρτης, η προσοχή της αγοράς είναι συγκεντρωμένη αποκλειστικά στις μελλοντικές προβλέψεις τόσο για τις τροχιές ανάπτυξης όσο και για τον ρυθμό των μελλοντικών επενδύσεων», είπε ο Κρις Μπριγκάτι, επικεφαλής επενδύσεων στην SWBC. «Κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει τις δικές της δυναμικές, αλλά η παροχή απτών αποτελεσμάτων από αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου παραμένει η κρίσιμη δοκιμασία».

Η τεχνολογία ήταν ένα ευαίσθητο σημείο στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη ότι η OpenAI πρόσφατα δεν κατάφερε να πετύχει τους δικούς της στόχους ανάπτυξης εσόδων και χρηστών. Ωστόσο, την Τετάρτη, τόσο η Seagate Technology όσο και η NXP Semiconductors σημείωσαν άνοδο πάνω από 15% και 24% αντίστοιχα, αφού ανακοίνωσαν κέρδη καλύτερα των εκτιμήσεων και κοινοποίησαν θετικές προβλέψεις εσόδων.