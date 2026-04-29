Χρυσός: Πτωτικά εν αναμονή της Fed

Πτωτικά κινείται ο χρυσός καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου τροφοδότησαν τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, με τις αγορές να αναμένουν τις δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,1% στα 4.537,42 δολάρια η ουγγιά, αφού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 2 Απριλίου στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 1,1% στα 4.556,60 δολάρια.

Ο χρυσός με το βλέμμα στη Fed

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν βρίσκεται σε αδιέξοδο.

«Το κλίμα της αγοράς έχει μετατοπιστεί προς τον σκεπτικισμό σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενισχύοντας την αφήγηση περί «υψηλότερου επιτοκίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» εξηγεί στο Bloomberg ο Ζάιν Βάουντα, αναλυτής στην MarketPulse by OANDA.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της αργότερα σήμερα, ενώ οι επενδυτές περιμένουν σχόλια του Πάουελ σχετικά με το εάν η κεντρική τράπεζα επιδιώκει αυξήσεις επιτοκίων αργότερα φέτος, εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί.

Τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς είναι ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο.

«Ο χρυσός παραμένει έντονα ευαίσθητος σε αυτό το περιβάλλον μεταβαλλόμενων ισοτιμιών, το οποίο οι πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου επιδεινώνουν αυτήν τη στιγμή» αναφέρει ο Βάουντα, προσθέτοντας ότι εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταφέρουν να καταλήξουν σε μια γρήγορη συμφωνία, οι ταύροι θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να οδηγήσουν τον χρυσό να ολοκληρώσει το έτος μεταξύ 5.300 και 5.500 δολαρίων/ουγγιά.

Η παγκόσμια ζήτηση χρυσού αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση των αγορών χρυσών ράβδων και νομισμάτων, μαζί με την αύξηση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, αντιστάθμισαν μια μείωση κατά 23% στη ζήτηση κοσμημάτων, δήλωσε την Τετάρτη το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.