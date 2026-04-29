Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να ξεπεράσει τους γιατρούς;

Η OpenAI και η Amazon λάνσαραν εργαλεία υγειονομικής περίθαλψης για τους καταναλωτές τον Ιανουάριο

Tεχνητή νοημοσύνη 29.04.2026, 23:55
H τεχνητή νοημοσύνη (AI) κρατά ήδη σημειώσεις στο ιατρείο του γιατρού σας ή χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην κράτηση ραντεβού ή στην ανάλυση ιατρικών εικόνων.

Επιπλέον, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ακόμη περισσότερο για να κατανοήσουν καλύτερα την υγεία τους.

«Οι άνθρωποι θα έπρεπε να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη πολύ περισσότερο από ό,τι κάνουν σήμερα», σύμφωνα με τον Αλεξ Ζαβορόνκοφ, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Insilico Medicine, η οποία ασχολείται με την ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
«Πολλά από αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, στην πραγματικότητα φτάνουν σε επίπεδο ικανότητας που πλησιάζει αυτό ορισμένων γιατρών και μερικές φορές είναι καλύτερο», δήλωσε ο Ζαβορόνκοφ, μιλώντας σε πάνελ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης CONVERGE LIVE του CNBC στη Σιγκαπούρη την Τετάρτη.

Υποστήριξε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την απάντηση σε βασικές ερωτήσεις υγείας, όπως: «Τι πρέπει να φάω; … Πρέπει να κάνω δίαιτα;», είπε. «Ορισμένες πολύ βασικές ερωτήσεις θα μπορούσαν να απαντηθούν από έναν γιατρό τεχνητής νοημοσύνης για εσάς, και έτσι θα εξοικονομήσετε χρόνο με τον πραγματικό γιατρό», πρόσθεσε.

Ιατρικά αρχεία και τεχνητή νοημοσύνη

Τον Ιανουάριο, η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT Health, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέουν με ασφάλεια τα ιατρικά τους αρχεία και τις εφαρμογές ευεξίας τους με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία δήλωσε ότι η νέα αυτή εμπειρία υγείας δεν προορίζεται για διάγνωση και θεραπεία. Τον ίδιο μήνα, η Amazon παρουσίασε το εργαλείο HealthAI για τα μέλη της αλυσίδας πρωτοβάθμιας περίθαλψης One Medical, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συμβουλές με βάση ιατρικά αρχεία, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή.

Ο Σριχας Τάμπε, διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας βιοτεχνολογίας Biocon , δήλωσε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, περιγράφοντας μια «καμπύλη μάθησης» για τους νέους χρήστες.

«Η προσπάθεια να δοθεί μια εξελιγμένη τεχνολογική πλατφόρμα στα χέρια κάποιου που πιθανώς ακόμα προσπαθεί να την κατανοήσει, νομίζω ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερα λανθασμένα αποτελέσματα», δήλωσε στο CONVERGE LIVE.

«Τότε θα μπορούσατε να έχετε περισσότερες προκλήσεις παρά οφέλη από αυτή την τεχνολογία», πρόσθεσε ο Τάμπε.

Σημαντική βοηθεια στην έρευνα φαρμάκων

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν τον χρόνο έρευνας για τα φάρμακα ώστε να φτάσουν στο στάδιο των υποψήφιων προς ανάπτυξη σε 18 μήνες, δήλωσε ο Ζαβορόνκοφ, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Οι υποψήφιοι προς ανάπτυξη αποτελούν μέρος της διαδικασίας ανακάλυψης φαρμάκων που λαμβάνει χώρα πριν από τις δοκιμές σε ανθρώπους.

Τον Μάρτιο, ο φαρμακευτικός γίγαντας Eli Lilly υπέγραψε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Insilico Medicine για την εμπορική διάθεση φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

