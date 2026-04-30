Επενδύσεις: Χαμηλό 10ετίας για τον ρυθμό αύξησης το δ΄ τρίμηνο 2025

Στο 21,8%, το χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2015, διαμορφώθηκε ο ρυθμός επιχειρηματικών επενδύσεων στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, από το 2014, ο ρυθμός επενδύσεων των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών της ΕΕ παρουσίασε δύο σαφείς τάσεις, με αξιοσημείωτες αυξήσεις. Μεταξύ 2014 και 2018, ο ρυθμός επενδύσεων αυξήθηκε σταθερά από 22% σε σχεδόν 24%. Ωστόσο, από το 2021 και μετά, έβαινε σχεδόν συνεχώς μειούμενος, φτάνοντας το 21,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι απότομες αυξήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, του 2017 και του 2019, που ακολουθήθηκαν από παρόμοια τάση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020, οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των εισαγωγών πνευματικής ιδιοκτησίας ορισμένων χωρών, οι οποίες προκλήθηκαν από τις δυναμικές της παγκοσμιοποίησης, επισημαίνεται από τους αναλυτές της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής.

Το υψηλότερο και το χαμηλότερο ποσοστό στις χώρες μέλη

Σε εθνικό επίπεδο, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 2024, οπότε τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματικών επενδύσεων στην ΕΕ καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (28,4%), στην Κροατία (28,3%), στην Τσεχία (27,6%), στο Βέλγιο (27,0%) και στη Σουηδία (26,9%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (15,9 %), στην Ιρλανδία και στην Κύπρο (και στις δύο χώρες 16,0 %), στις Κάτω Χώρες (16,7 %) και στη Μάλτα (16,8 %).

Σε ό, τι αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματικών επενδύσεων, με ποσοστό 25,2% το 2024.