Μπέιλι (BoE): Δεν είναι βιώσιμοι μακροπρόθεσμα οι έλεγχοι στις τιμές των τροφίμων

Δεν είναι βιώσιμοι μακροπρόθεσμα οι έλεγχοι της κυβέρνησης στις τιμές των τροφίμων, υποστηρίζει ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, μετά από δημοσιεύματα ότι το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να περιορίσουν το κόστος των βασικών προϊόντων.

Ο Μπέιλι και η υπεύθυνη για τον καθορισμό εξωτερικών επιτοκίων, Σουάτι Ντίνγκρα, προειδοποίησαν για τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της προσπάθειας ελέγχου των τιμών.

Οι προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών

«Μετακινείτε τεχνητά τις τιμές σε σχέση με το κόστος και αυτό δεν είναι κάτι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να υπάρχουν λόγοι» για μια πολύ βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, εξήγησε ο Μπέιλι στην Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου σε ακρόαση. «Πρέπει να εξεταστεί με αυτή την έννοια».

Με βάση την εμπειρία της στην Ινδία, η Ντίνγκρα ανέφερε ότι οι έλεγχοι ήταν «πολύ επιτυχημένοι στο να μπορούν να θεραπεύσουν την πείνα και τη φτώχεια» αλλά «κατέληξαν να δημιουργήσουν έναν εξαιρετικά στρεβλωμένο γεωργικό τομέα».

Το υπουργείο Οικονομικών ήθελε τα σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλά σε αντάλλαγμα για μια χαλάρωση των κανονισμών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Ωστόσο, το σχέδιο αντιμετώπισε έντονη κριτική από τον τομέα του λιανικού εμπορίου, με τον επικεφαλής της Marks & Spencer, Στιούαρτ Μάτσιν, να το αποκαλεί «εντελώς παράλογο».

Ο υπουργός Οικονομικών Νταν Τόμλινσον δήλωσε αργότερα την Τετάρτη ότι τα παντοπωλεία δεν θα αναγκαστούν να περιορίσουν τις τιμές, αλλά πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «μιλ;a με τη βιομηχανία σχετικά με τα βήματα που μπορούν να λάβουν για να στηρίξουν τους ανθρώπους με το κόστος ζωής».

Η Τράπεζα της Αγγλίας

Εν τω μεταξύ, ο Μπέιλι και οι συνάδελφοί του έδειξαν ότι δεν βιάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν την απότομη αύξηση του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αναγνώρισαν τον αυξανόμενο κίνδυνο ενός παρατεταμένου πολέμου.

Ανέφερε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας έχει ήδη ουσιαστικά αυστηροποιήσει την πολιτική της για να αντιμετωπίσει την αναζωπύρωση του πληθωρισμού, αφού υπαναχώρησε από τις μειώσεις των επιτοκίων. Πριν από τον πόλεμο, οι αγορές προέβλεπαν μία ή δύο μειώσεις επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτού η σύγκρουση ανατρέψει τις προοπτικές, με τους επενδυτές να αναμένουν τώρα σχεδόν δύο αυξήσεις φέτος.

Ο Μπέιλι δήλωσε ότι αυτή η μετατόπιση στις προσδοκίες, η οποία αυξάνει το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έδωσε στην Τράπεζα της Αγγλίας «λίγο χρόνο για να αξιολογήσει».

«Ουσιαστικά έχουμε αυστηροποιήσει την πολιτική μας επειδή καταργήσαμε την προσδοκία για μείωση», δήλωσε στα μέλη του Κοινοβουλίου. «Έχουμε μια κάπως πιο ήπια εικόνα για την ανάπτυξη, έχουμε μια κάπως πιο ήπια εικόνα για την αγορά εργασίας».