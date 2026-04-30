ΕΥΔΑΠ: Μείωση 2,4% στον κύκλο εργασιών το 2025

Φόροι και λειψυδρία επηρέασαν τα αποτελέσματα του 2025 - Το μήνυμα Σαχίνη

Business 30.04.2026, 11:06
ΕΥΔΑΠ: Μείωση 2,4% στον κύκλο εργασιών το 2025
Newsroom

Μείωση κατά 2,4% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 364,7 εκατ. ευρώ από 373,7 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, η χρήση 2025 επηρεάστηκε σημαντικά από έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν σε επιδείνωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να αντανακλούν την υποκείμενη λειτουργική δυναμική της εταιρείας.

Κατά το 2025 η συνολική κατανάλωση σημείωσε μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών ενόψει του κινδύνου της λειψυδρίας.

Τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 364,7 εκατ. από € 373,7 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,4% (€ -9 εκατ.), κυρίως λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 12,0 εκατ., επηρεαζόμενες κυρίως από:

  • αυξημένες προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις κατά ποσό € 14,6 εκατ.
  • αυξημένες αμοιβές τρίτων κατά € 9,0 εκατ. και λοιπά λειτουργικά κόστη

Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές επιδράσεις στο λειτουργικό κόστος από:

  • μείωση κόστους ενέργειας κατά € 5,3 εκατ.
  • μείωση δαπανών προσωπικού λόγω αποχωρήσεων κατά € 5,3 εκατ.

Έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις

Εντός της χρήσης 2025, όπως είχε ανακοινώσει η Εταιρεία, ολοκληρώθηκε ο μερικός φορολογικός έλεγχος χρήσης 2019 και είναι σε εξέλιξη ο αντίστοιχος έλεγχος για τη χρήση 2020. Βασιζόμενη στα ευρήματα του ελέγχου, η Εταιρεία υπολόγισε στην χρήση 2025 πρόσθετες επιβαρύνσεις για φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα έτη 2019-2024. Συνεπώς η χρήση του 2025 επιβαρύνθηκε από:

  • μη επαναλαμβανόμενη φορολογική επιβάρυνση ύψους περίπου € 7,6 εκατ. σε επίπεδο προ φόρων και
  • επιπροσθέτως € 7,9 στο φόρο εισοδήματος στα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Πρόκειται για μεμονωμένο και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός καθώς καλύπτει συσσωρευμένες φορολογικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που προέκυψαν κυρίως λόγω των μειώσεων λογαριασμών υδροληψίας προς πελάτες, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της εταιρείας να στηρίζει τον καταναλωτή, καθώς και των καθυστερημένων παραστατικών δημόσιων νοσοκομείων για την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων.

Αποτελέσματα

Το ολικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών ήταν η μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά € -24,9 εκατ. (-44%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα € 32,1 εκατ. από € 57,1 εκατ. το 2024. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 8,8% από 15,3% το 2024.

Η μείωση του EBITDA σε συνδυασμό με την αύξηση των αποσβέσεων λόγω αύξησης των επενδύσεων επηρέασαν τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία από € 15,1 εκατ. το 2024, υποχώρησαν στα € -11 εκατ. το 2025. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο -3,0% από 4,0% το 2024.

Τα κέρδη (ζημιές) προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα € -6,2 εκατ. από € 25,1 εκατ. το 2024 σημειώνοντας μείωση κατά € 31,3 εκατ.

Ο φόρος εισοδήματος διαμορφώθηκε στα € 15,1 εκατ. από € 10,4 εκατ. το 2024, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας να παρουσιάσουν σημαντική υποχώρηση και να διαμορφωθούν σε € -21,3 εκατ. από € 14,6 εκατ. το 2024. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -5,8% από 3,9% το 2024.

Προσαρμοσμένα αποτελέσματα

Προκειμένου να αποτυπωθεί η λειτουργική δυναμική της Εταιρείας, παραθέτουμε την προσαρμοσμένη εικόνα με:

  • Αναγνώριση ρυθμιστικού εσόδου ~€ 41,9 εκατ. μετά την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029 που θα ανακτηθεί μέσω των τιμολογίων κατά την περίοδο 2026-2029 με βάση την απόφαση Υ-86/2025 της ΡΑΑΕΥ,
  • Αφαίρεση των μη επαναλαμβανόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, το προσαρμοσμένο EBITDA θα παρουσίαζε αύξηση 38% στα € 78,6 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά φόρων θα ήταν σημαντικά αυξημένα στα € 36,1 εκατ.

Ρυθμιστική Απόφαση – Καταλύτης Ανάπτυξης

Η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029

διασφαλίζει την ανάκτηση λειτουργικού κόστους, αποσβέσεων και απόδοσης κεφαλαίων (WACC 6,24%),

δημιουργεί σαφή ορατότητα εσόδων και οδηγεί σε σταδιακή ενίσχυση των ταμειακών ροών μέσω των νέων τιμολογίων στις επόμενες περιόδους.

Το εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κόστος αυξάνεται σταδιακά έως το 2029 και θα ανακτηθεί μέσω των τιμολογίων κατά την περίοδο 2026–2029, ενώ κατά μέσο όρο το έσοδο της ΕΥΔΑΠ θα είναι αυξημένο κατά € 78,3 εκατ. ετησίως.

Σημειώνουμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή δεν ενέκρινε και δεν συμπεριέλαβε στη διαμόρφωση των νέων τιμολογίων ποσό € 323 εκατ. που αφορούν σε υποανακτημένα ποσά προηγούμενων χρήσεων και για τα οποία η ΕΥΔΑΠ έχει καταθέσει αίτηση αναθεώρησης προς τη ΡΑΑΕΥ.

Επιτάχυνση επενδυτικού προγράμματος
Το 2025 η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος έργων ανήλθε σε € 77,5 εκατ., αυξημένη κατά 27,6% σε σύγκριση με την απορρόφηση 2024. Το 56% των απορροφήσεων του 2025 καταβλήθηκε από την Ε.Ε.

Αναλυτικότερα, οι απορροφήσεις για το 2025 αφορούν σε:

  • μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική: € 39,2 εκατ.
  • έργα ύδρευσης: € 25,5 εκατ.
  • έργα αποχέτευσης: € 10,5 εκατ.
  • έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού: € 2,2 εκατ.

Το επενδυτικό πλάνο των έργων της εταιρείας για το 2026-2035 προγραμματίζεται σε ύψος € 2,5 δις και αφορά σε:

  • μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική: € 965 εκατ.
  • έργα του δικτύου ύδρευσης € 803 εκατ.
  • έργα αποχέτευσης € 583 εκατ.
  • έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού, στρατηγικής € 145 εκατ.

Εκτίμηση επιπτώσεων από γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τη δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά το 2026, κυρίως μέσω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστους υλικών. Δεδομένης της ενεργειακής έντασης βασικών λειτουργιών (άντληση, επεξεργασία κ.α.), ενδεχόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια δύνανται να ασκήσουν πιέσεις στο λειτουργικό κόστος και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ωστόσο, η επίπτωση εκτιμάται ως διαχειρίσιμη, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μηχανισμών προσαρμογής, της ρυθμιζόμενης τιμολογιακής πολιτικής και των ενεργειών βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χάρης Σαχίνης, σχολίασε:

«Το 2025 αποτελεί μια μεταβατική χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο από το 2026 θα διασφαλίζει την ανάκτηση του κόστους και την εύλογη απόδοση των επενδύσεων, δημιουργώντας αυξημένη ορατότητα και σταθερότητα στα μελλοντικά έσοδα.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2025 επηρεάστηκαν από την ετεροχρονισμένη εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και από έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, οι οποίοι επιβάρυναν τη δημοσιευμένη εικόνα της Εταιρείας.

Η υποκείμενη λειτουργική μας επίδοση παραμένει ισχυρή, όπως αποτυπώνεται στην προσαρμοσμένη βάση των αποτελεσμάτων.

Με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ένα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα και σαφές ρυθμιστικό περιβάλλον, η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

