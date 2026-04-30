Τεχνητή Νοημοσύνη: Η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Τεχνολογία 30.04.2026, 06:30
Σχολιάστε
Newsroom

Στο παρελθόν, η ίδρυση μιας τεχνολογικής εταιρείας απαιτούσε τουλάχιστον ένα πτυχίο πληροφορικής ή μια ηρωική εγκατάλειψη των σπουδών στο Χάρβαρντ. Σήμερα, η νέα γενιά των «wonderkids» της τεχνολογίας ξεκινά τη δική της επιχειρηματική πορεία πριν καν τελειώσει το λύκειο, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ως το απόλυτο εργαλείο επιτάχυνσης.

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες περιπτώσεις όπως ο Μπιλ Γκέιτς ή ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αλλά για ένα ολόκληρο κύμα εφήβων που, ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τις προπονήσεις, διοικούν startups με χιλιάδες χρήστες.

Με τη βοήθεια μοντέλων όπως το ChatGPT και το Claude, αυτοί οι δεκαπεντάχρονοι ιδρυτές και επιχειρηματίες παρακάμπτουν τις παραδοσιακές δομές, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κορυφαίων επενδυτών της Silicon Valley σημειώνει η Wall Street Journal στο πορτρέτο της για τον Νικ Ντομπροσίνσκι, έναν καθόλου συνηθισμένο μαθητή λυκείου στην Ουάσιγκτον.

Όπως κάθε καλός ιδρυτής στον χώρο της τεχνολογίας, ο Ντομπροσίνσκι δουλεύει αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί επάνω στην startup του. Βέβαια ο συγκεκριμένος ιδρυτής δεν έχει πολλές επιλογές: Μεταξύ 8 π.μ. και 2:55 μ.μ., είναι στο λύκειο. Είναι 15 ετών.

«Γύρω στο τέλος της Β’ Γυμνασίου, ήθελα να κάνω κάποιο είδος επιχείρησης», λέει ο Ντομπροσίνσκι. «Απλώς πέρασα πολύ χρόνο σκεπτόμενος ποια προβλήματα υπάρχουν που θα μπορούσαν να διορθωθούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Με λίγη βοήθεια στην έρευνα αγοράς από τη μητέρα του, η οποία εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα, και κάποια πρώιμη τεχνική καθοδήγηση από τον πατέρα του, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, κατέληξε στην ιδέα να χρησιμοποιήσει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσει αναφορές για εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Το αποτέλεσμα είναι το BeyondSPX, μια πλατφόρμα οικονομικής έρευνας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ιδέα του ήταν απλή και απαντούσε σε ένα πραγματικό πρόβλημα , καλύπτοντας ένα κενό που οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες συνήθως αγνοούν.

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του είναι ότι ο ίδιος έχει γράψει ελάχιστες γραμμές κώδικα. Χρησιμοποιώντας το Claude της Anthropic για τη δημιουργία του λογισμικού και συνδυάζοντας το ChatGPT με το Gemini, κατάφερε να στήσει μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί ήδη 50.000 χρήστες μηνιαίως.

Μάλιστα, η ποιότητα της ανάλυσης είναι τόσο υψηλή που εταιρείες όπως η Greystone Logistics χρησιμοποίησαν τις αναφορές του σε επίσημα δελτία τύπου. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο δημιουργός τους είναι μόλις 15 ετών.

Από την τιμωρία στις χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων

Η επιχειρηματική φλέβα συχνά εκδηλώνεται με τρόπους που οι καθηγητές δεν εκτιμούν πάντα. Ο Ράγκαβ Αρόρα, σήμερα 17 ετών, ξεκίνησε την πορεία του πουλώντας αμερικανικές καραμέλες στους συμμαθητές του στη Σιγκαπούρη.

Αυτή η «παράνομη» δραστηριότητα του απέφερε κέρδη, τρεις ημέρες αποβολή, αλλά και πολύτιμα μαθήματα για την εφοδιαστική αλυσίδα και την κατάργηση των μεσαζόντων.

Σήμερα, ο Αρόρα είναι συνιδρυτής της GetASAP, μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί AI για την πρόβλεψη αποθεμάτων σε παντοπωλεία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η περίπτωση του Αρόρα δεν είναι μοναδική. Ο Άλμπι Τσέρβεν, ένας 14χρονος από το Σίδνεϊ, έγινε viral στο διαδίκτυο με την αίτησή του στον κορυφαίο επιταχυντή Y Combinator -με το απαραίτητο 6-7 αστείο ως παιδί της γενιάς του.

Ξεκινώντας από την πώληση αθλητικών καλτσών και τη δημιουργία παιχνιδιών στο Roblox, ο Τσέρβεν αναπτύσσει τώρα ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που παράγει κώδικα για εφαρμογές.

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών είναι η ανυπομονησία τους και η πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει να μαθαίνουν και να εκτελούν με ταχύτητες που παλαιότερα ήταν αδιανόητες.

Η Silicon Valley μπροστά στις προκλήσεις της νεότητας

Οι επενδυτές βλέπουν με θαυμασμό, αλλά και με μια δόση σκεπτικισμού, αυτό το νέο κύμα ιδρυτών. Παρόλο που η ικανότητα αυτών των νέων να δημιουργούν λειτουργικά προϊόντα είναι αδιαμφισβήτητη, η έλλειψη εμπειρίας και δικτύου παραμένει ένα εμπόδιο.

Πολλοί VCs υποστηρίζουν ότι ενώ το λύκειο είναι εξαιρετικό μέρος για τη σύλληψη ιδεών, το πανεπιστήμιο είναι εκείνο που προσφέρει τους απαραίτητους συνεργάτες και την κοινωνική ωριμότητα για τη στελέχωση μιας μεγάλης εταιρείας.

Επιπλέον, η ψυχολογική πίεση της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι τεράστια για έναν έφηβο. Στελέχη της Google Ventures επισημαίνουν ότι σε περιπτώσεις επενδύσεων σε ανηλίκους, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τους γονείς για να διασφαλιστεί ότι το παιδί είναι συναισθηματικά έτοιμο για τις αποτυχίες και το άγχος που συνοδεύουν τον επιχειρηματικό στίβο.

Ωστόσο, η τάση είναι σαφής: όσο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο προσιτή, η ηλικία των ηγετών της τεχνολογίας θα συνεχίσει να μειώνεται, αποδεικνύοντας ότι στην ψηφιακή οικονομία του 2025, η ιδιοφυΐα δεν περιμένει το πτυχίο για να ανθίσει.

Πηγή:  in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Καφούνης: Το εμπόριο δεν αντέχει πρόσθετα βάρη
Business

Επιφυλάξεις ΕΣΕΕ για την τετραήμερη εργασία
Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026
Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025
Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό
Business

Πώς το Δημόσιο θα χρηματοδοτήσει την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΑΔΜΗΕ αλλα και τις οικοδομικές άδειες στην Μήλο

Μάχη Τράτσα
Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου
World

Χωρίς... χρώματα και λιπαντικά η ναυπηγική βιομηχανία λόγω του πολέμου

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν τις αυξανόμενες επιπτώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία από τη σύγκρουση στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Απόστολος Βακάκης – Jumbo: Η «απόβαση» στην Τουρκία και τo deal με τον Αλβανό billionaire
Business

Το «δόγμα» Βακάκη για να φθάσει η Jumbo μέχρι τα... 800 χρόνια

Ο Απόστολος Βακάκης μίλησε για το κυοφορούμενο deal με τον Αλβανό billionaire, Σαμίρ Μανέ για επέκταση σε 6 νέες αγορές - Γιατί παρομοίασε την τουρκική αγορά με «απόβαση στο Ιράν»

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Τι θα κρίνει την απόφαση για τα επιτόκια – Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού
World

Τι θα κρίνει την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Η στρατηγική της Κριστίν Λαγκάρντ, οι προσδοκίες για αυξήσεις τον Ιούνιο από την ΕΚΤ και οι επιπτώσεις στα κρατικά ομόλογα Ελλάδας και Ιταλίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σε τεντωμένο σκοινί η ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτός 72 δόσεων χιλιάδες οφειλέτες: Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση και γιατί

Προβληματισμός για την έκρηξη στα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ο σχεδιασμός για τις 72 δόσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Conrad Athens The Ilisian: Με πληρότητες άνω του 50%
Τουρισμός

Πληρότητες άνω του 50% με το... καλημέρα για το Conrad Athens

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions
Macro

Fitch Solutions: Ρίχνει στο 1,9% την ανάπτυξη για την Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και το οικονομικό κλίμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τεχνολογία
Nvidia: Επένδυσε σε startup AI που διαφημίζεται με τον Τζουντ Λο
Tεχνητή νοημοσύνη

H Nvidia επένδυσε σε startup AI που διαφημίζεται με τον Τζουντ Λο

Η Nvidia έχει επενδύσει στη σουηδική εταιρεία νομικής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης Legora

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να ξεπεράσει τους γιατρούς;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει τους γιατρούς;

Η OpenAI και η Amazon λάνσαραν εργαλεία υγειονομικής περίθαλψης για τους καταναλωτές τον Ιανουάριο

Goldman Sachs: Απαγορεύει σε στελέχη της τη χρήση Claude της Anthropic στο Χονγκ Κονγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Goldman απαγορεύει χρήση ΑΙ της Anthropic στο Χονγκ Κονγκ

Οι υπάλληλοι της Goldman Sachs δεν είχαν πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας εδώ και μερικές εβδομάδες

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μαζική κλοπή AI από κινεζικές εταιρείες
Tεχνητή νοημοσύνη

Μαζική κλοπή ΑΙ από την Κίνα καταγγέλει ο Λευκός Οίκος

«Ξένες οντότητες, με έδρα κυρίως την Κίνα», εκμεταλλεύονταν αμερικανικές εταιρείες για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη

Palowise: Επεκτείνεται στην Ινδία μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Lumos
Tεχνητή νοημοσύνη

Palowise: Επεκτείνεται στην Ινδία μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Lumos

Η πρώτη από μία σειρά στρατηγικών ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο του 5ετούς business plan της Palowise

OpenAI: Χάνει βασικούς στόχους εσόδων και χρηστών σε μια προσπάθεια υψηλού ρίσκου προς την IPO
Tεχνητή νοημοσύνη

H OpenAI σε δίνη αμφισβήτησης δαπανών και IPO

Ο οικονομικός διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα των μαζικών δαπανών για κέντρα δεδομένων ενόψει της επιβράδυνσης της ανάπτυξης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Meta: Κατασκοπεύει τους υπαλλήλους της για να «εκπαιδεύσει» την ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Meta κατασκοπεύει τους υπαλλήλους της για να «εκπαιδεύσει» την ΑΙ

Η Meta προχωράει σε μαζική συλλογή εσωτερικών δεδομένων για αυτοματοποιημένες εργασίες και... μαζικές απολύσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
Καφούνης: Το εμπόριο δεν αντέχει πρόσθετα βάρη
Business

Επιφυλάξεις ΕΣΕΕ για την τετραήμερη εργασία

Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ρευστότητας, είπε ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading

Πίεση από trading στην Πειραιώς, αλλά αντιστάθμιση από χαμηλότερο κόστος κινδύνου, εκτιμά η Citi

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.203,43 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026

Κατατέθηκε στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο

Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025

Στον «θρόνο» του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος βρίσκεται το γιαούρτι, καταγράφοντας ενισχυμένη παραγωγή το 2025, αναφέρει η ICAP CRIF

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα
Upd: 14:35

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 4 - Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat - Σχεδόν 2,8 εκατ. πολιτών πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα

Δημήτρης Σταμούλης
Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026
Βιομηχανία

Στο 8,3% ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία

Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,2% στον τζίρο τον Φεβρουάριο
Economy

Οι εκπτώσεις ώθησαν τον τζίρο του λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο

Ανεργία: Στο 6,2% στην ευρωζώνη τον Μάρτιο – Μικρή υποχώρηση
World

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

Τσίμπησε ελαφρά η ανεργία των νέων στην ΕΕ- Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Επενδύσεις: Χαμηλό 10ετίας για τον ρυθμό αύξησης το δ΄ τρίμηνο 2025
World

Σε χαμηλό δεκαετίας οι επενδύσεις στην ΕΕ το δ΄ τρίμηνο του 2025

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Εurostat για την πορεία που ακολουθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην ΕΕ

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη
Macro

«Πρωταθλήτρια» στη μείωση του χρέους η Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση αυτή συνδυάζεται με ήπια μείωση των επιπέδων του ονομαστικού χρέους την τελευταία διετία, επισημαίνει η Alpha Bank

Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές
AGRO

Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies