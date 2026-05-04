Πετρέλαιο: Ανοδικά μετά τις αναφορές για χτύπημα αμερικανικού πλοίου

Άνοδο που ξεπέρασε το 3% καταγράφει το πετρέλαιο μετά την είδηση ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πλοίο με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν αυτή την πληροφορία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3,64 δολάρια ή 3,4% στα 111,81 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει κατά 2,23 δολάρια την Παρασκευή. Το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 3,40 δολάρια ή 3,3% στα 105,34 δολάρια το βαρέλι, μετά από απώλειες 3,13 δολαρίων την Παρασκευή.

Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Fars ανέφερε τη Δευτέρα, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ότι χτύπησε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που σκόπευε να περάσει από το Στενό και το ανάγκασε να γυρίσει πίσω.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε ότι κάποιο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είχε χτυπηθεί τη Δευτέρα.

Οι διακοπές στην προμήθεια πετρελαίου

Οι τιμές ήδη κινούνταν ανοδικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης λόγω των συνεχιζόμενων διακοπών στην προμήθεια πετρελαίου μέσω του στενού.

«Η πορεία των τιμών παραμένει στρεβλή προς τα πάνω, εφόσον οι ροές μέσω του Στενού παραμένουν περιορισμένες» εκτιμά ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν προσπάθειες για να βοηθήσουν τα πλοία που έχουν αποκλειστεί στο Ορμούζ, αλλά οι τιμές παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να υπάρχει καμία ειρηνευτική συμφωνία στον ορίζοντα και η ναυσιπλοΐα μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού να εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε τις αμερικανικές δυνάμεις τη Δευτέρα να μην εισέλθουν στα Στενά, λέγοντας ότι θα «απάντησε σκληρά» σε οποιαδήποτε απειλή.

Ο ΟΠΕΚ+

Την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί ως ΟΠΕΚ+, δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο για επτά μέλη, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση.

Η αύξηση αντιστοιχεί σε αυτήν που συμφωνήθηκε για τον Μάιο, μείον το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου.

Ωστόσο, τα επιπλέον βαρέλια αναμένεται να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, εφόσον ο πόλεμος του Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την προμήθεια πετρελαίου στον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ.