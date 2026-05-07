Μουντιάλ 2026: Απογοητευμένοι οι Αμερικανοί ξενοδόχοι από τις κρατήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απογοητευτικές είναι οι κρατήσεις δωματίων στα ξενοδοχεία των ΗΠΑ πέντε βδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που διοργανώνει η FIFA στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η Ένωση Αμερικανών Ξενοδόχων (AHLA) σε έκθεσή της που δημοσιοποίησε την Τρίτη εκφράζει την έντονη ανησυχία της δεδομένου ότι οι μέχρι στιγμής κρατήσεις είναι σαφώς κατώτερες των προσδοκιών. Και οι λόγοι γι’ αυτή την υστέρηση είναι πολλοί, ξεκινώντας από την ακρίβεια και φθάνοντας μέχρι τη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Σχεδόν το 80% των συμμετασχόντων σε σχετική έρευνα παραπονούνται ότι οι κρατήσεις ξενοδοχείων είναι χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις

«Αρκετοί παράγοντες έχουν μειώσει τον αρχικό ενθουσιασμό», τόνισε η πρόεδρος της AHLA Ροζάνα Μαϊέτα παρουσιάζοντας την Τρίτη την έκθεση της Ένωσης που βασίστηκε σε έρευνα που διεξήγαγε στα μέλη του στις ένδεκα μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

«Σχεδόν το 80% των συμμετασχόντων στην έρευνα παραπονούνται ότι οι κρατήσεις ξενοδοχείων είναι χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις», σημείωσε η Αμερικανίδα ξενοχόχος προσθέτοντας ότι υπάρχουν τουριστικές περιοχές, όπως το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, όπου οι κρατήσεις είναι χαμηλότερες ακόμα και από τα συνηθισμένα επίπεδα για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Είναι χαμηλότερες δηλαδή και από τις χρονιές που δεν διοργανώνονταν εκδηλώσεις παγκόσμιας απήχησης, όπως είναι το Μουντιάλ ποδοσφαίρου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Βοστώνη, στη Φιλαδέλφεια, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σιάτλ «πολλοί περιγράφουν το Μουντιάλ ως μη τουριστική εκδήλωση», τόνισε η Μαϊέτα. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι το συνολικό κλίμα γύρω από τον τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως οι περιορισμοί στη χορήγηση τουριστικής βίζας, αποθαρρύνουν τους ποδοσφαιρόφιλους από πολλές χώρες να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα.

Ακρίβεια και απαγορεύσεις

Εντάξει, η φράση «Ιρανός τουρίστας» συνιστά σύντομο ανέκδοτο όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο την περίοδο αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο η ομάδα του Ιράν που θα αγωνιστεί στα αμερικανικά γήπεδα δίχως ούτε μια φωνή από τις εξέδρες να την υποστηρίζει. Πολλοί Λατινοαμερικανοί φίλαθλοι φαίνεται πως διστάζουν να ταξιδέψουν βορειότερα για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αφού «αισθάνονται οτι δεν θα τύχουν υποδοχής με κόκκινο χαλί», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της AHLA.

Στο ζήτημα αυτό, το οποίο έχει να κάνει με την σκληρή μεταναστευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προστίθεται και εκείνο του πολύ υψηλού κόστους ενός ταξιδιού στις ΗΠΑ. Εσχάτως μάλιστα οι τιμές για διαμονή, σίτιση και μεταφορές έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων. Πέραν αυτού και τα εισιτήρια για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα είναι πολύ τσουχτερά – συνήθως ξεπερνούν τα 1.000 δολάρια.

Στο στόχαστρο η FIFA

Η Ένωση Αμερικανών Ξενοδόχων έχει βάλει στο στόχαστρό της τον διοργανωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), επικρίνοντάς τη για το γεγονός ότι έκανε πολύ νωρίς κρατήσεις χιλιάδων δωματίων σε ξενοδοχεία, σε Airbnb και σε άλλα καταλύματα και στη συνέχεια προχώρησε σε πολλές ακυρώσεις κρατήσεων.

«Αυτές οι κρατήσεις που έκανε η FIFA επηρέασαν τις προβλέψεις εσόδων των ξενοδοχείων, επηρεάζοντας κατά συνέπεια και τις προσλήψεις προσωπικού και γενικά τις προετοιμασίες που έκανε ο κλάδος», υπογραμμίζεται στην έκθεση της AHLA.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ζήτησε από τη FIFA να σχολιάσει τις αιτιάσεις των Αμερικανών ξενοδόχων και η Ομοσπονδία εξήγησε ότι «όλες οι απελευθερώσεις δωματίων πραγματοποιήθηκαν μέσα στις προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία». Η FIFA ισχυρίστηκε ότι «σε πολλές περιπτώσεις, τα δωμάτια απελευθερώθηκαν πριν από τις καθορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να έχουν τον χρόνο τα ξενοδοχεία να λάβουν τα μέτρα τους».

Ευθύνες και στην κυβέρνηση

Σε κάθε περίπτωση, κατά τις εκτιμήσεις των Αμερικανών ξενοδόχων τόσο η FIFA όσο και η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον φέρουν ευθύνη για την επιτυχή διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου «θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ξένοι επισκέπτες, από όπου κι αν προέρχονται, θα τύχουν θερμής υποδοχής και θα απολαύσουν μια ομαλή διαμονή στη χώρα μας», τόνισε η επικεφαλής της AHLA Ροζάνα Μαϊέτα.

Aυτό σημαίνει την αποφυγή «τυχόν περιττών αυξήσεων στο κόστος βίζας και ταξιδιού γύρω από τους αγώνες» και επίσης «αποθάρρυνση των τοπικών αρχών από την επιβολή επιπλέον φόρων την τελευταία στιγμή», εξήγησε η Αμερικανίδα ξενοδόχος.

Ευτυχώς, θα έλεγε κανείς, που οι αγώνες του εφετινού Mundial δεν θα διεξαχθούν μόνο σε γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά και σε γήπεδα του Μεξικού (στην Πόλη του Μεξικού, την Γκουανταλαχάρα και το Μοντερέι) και του Καναδά (στο Τορόντο και στο Βανκούβερ).