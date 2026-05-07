Eurobank: Σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026 με καθαρά κέρδη 351 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο

Τα οργανικά έσοδα της Eurobank αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,4% σε 866 εκατ. ευρώ

Τράπεζες 07.05.2026, 18:02
Αγης Μάρκου

Στα 351 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία του ομίλου Eurobank σε προσαρμοσμένη βάση στο α΄ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+0,7%).

Το ίδιο διάστημα τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 35 εκατ. ευρώ στην Eurobank Ltd και κέρδος 19 εκατ. ευρώ από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Σε γραπτή του δήλωση ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, τόνισε μεταξύ άλλων πως «παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων».

Ο ίδιος στάθηκε στη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, υπογραμμίζοντας πως «κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 10% σε ετήσια βάση».

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, στην Ελλάδα τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση.

Στο α΄ τρίμηνο του 2026 τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε 9 σεντς, με τις δραστηριότητες  εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου.

Ο κ. Καραβίας τόνισε πως η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, «παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι  εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης».

Με αυτά τα δεδομένα, υποστήριξε πως «οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως  εκ τούτου, χωρίς να υποεκττιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026».

Σημείωσε δε πως σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση «αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Τα βασικά μεγέθη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank τα βασικά της μεγέθη στο α΄ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% σε 664 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την μείωση των επιτοκίων από την  ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων μειώθηκε σε 200 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2026, έναντι με 279 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2025).

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 203 εκατ. ευρώ., κυρίως λόγω των εσόδων από Χορηγήσεις Δανείων και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το Β’ Τρίμηνο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

– Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,4% σε 866 εκατ. ευρώ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση σε 877 εκατ. ευρώ.

– Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 8,5% σε 330 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 38,1% και 37,6% αντίστοιχα το Α΄ Τρίμηνο 2026.

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,6% σε 536 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,7% σε 547 εκατ. ευρώ.

– Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,3% σε 76 εκατ. ευρώ. και αντιστοιχούσαν σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

– Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε 460 εκατ. ευρώ.

– Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 351 εκατ. ευρώ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση.

– Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,09 και 15,1% αντίστοιχα.

– Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων  εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε 165 εκατ. ευρώ. και συνεισέφεραν 47,0% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση σε 103 εκατ. ευρώ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε 65 εκατ. ευρώ

– Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026.

– Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,4%2 και 15,4%2 αντίστοιχα.

– Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,55 ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 108,0 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026,  εκ των οποίων 62,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 28,7 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 14,0 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

– Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,1 δισ. ευρώ το Α΄ Τρίμηνο 2026,  εκ των οποίων 0,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 0,7 δισ. ευρώ στις δραστηριότητες εκτός της χώρας μας.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 57,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026,  εκατ. ευρώ των οποίων 37,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 9,0 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 35,2 δισ. ευρώ τα στεγαστικά σε 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5,0 δισ. ευρώ.

– Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 82,4 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026 (μειωμένες κατά 0,2 δισ. ευρώ το Α΄ Τρίμηνο 2026),  εκατ. ευρώ των οποίων 45,0 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 23,8 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 11,1 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 165,3% στις 31 Μαρτίου 2026.

– Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 10,2 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026.

 

