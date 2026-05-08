ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

World 08.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Την ανησυχία για τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της βενζίνης στην καταναλωτική συμπεριφορά των χαμηλότερων οικονομικών εισοδημάτων στις ΗΠΑ εκφράζουν στελέχη από τον κλάδο του λιανεμπορίου, των εστιατορίων και των συσκευασμένων προϊόντων.

«Κυριολεκτικά ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Kraft Heinz, Steve Cahillane. «Βλέπουμε αρνητικές ταμειακές ροές στις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος όπου καταφεύγουν σε αποταμιεύσεις».

Από την πανδημία, οι Αμερικανοί συνέχισαν να ξοδεύουν σε εκπληκτικά επίπεδα παρά τον υψηλό πληθωρισμό, διατηρώντας την οικονομία των ΗΠΑ σε ανάπτυξη και αποτρέποντας τους φόβους για ύφεση. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους των καυσίμων μπορεί να είναι υπερβολική για να ξεπεραστεί, αναφέρει το Bloomberg.

H ανησυχία για τον πόλεμο

Παρά την άνοδο της εμπιστοσύνης σε υψηλό τεσσάρων μηνών, η τελευταία έρευνα του Conference Board έδειξε ότι οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης που απορρέουν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας για τους καταναλωτές.

Λιγότερες προγραμματισμένες διακοπές τους επόμενους έξι μήνες και το ποσοστό όσων σκόπευαν να οδηγήσουν στους προορισμούς των διακοπών τους ήταν το χαμηλότερο από τον Απρίλιο του 2020, όταν η χώρα βρισκόταν στη δίνη του πρώτου κύματος της πανδημίας

«Βλέπουμε ελάχιστους λόγους να αναμένουμε μια απότομη ανάκαμψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς στον ορίζοντα» εξηγεί στο Reuters ο Όρεν Κλάτσκιν, οικονομολόγος χρηματοπιστωτικών αγορών στην Nationwide Financial. «Μια καθησυχαστική αγορά εργασίας θα προσφέρει μόνο μέτρια παρηγοριά ενόψει των υψηλών τιμών ενέργειας, οι οποίες θα επηρεάσουν ελαφρώς και άλλα μέρη του καλαθιού του πληθωρισμού».

«Ο πόλεμος στο Ιράν ενέτεινε τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με το κόστος ζωής» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Whirlpool, Marc Bitzer, σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές.

Η εταιρεία βασίζεται στην αύξηση των αγορών μετά από έναν σκληρό χειμώνα στις ΗΠΑ που επιβράδυνε τις αγορές, αλλά ο πόλεμος προκάλεσε κατάρρευση του καταναλωτικού κλίματος. Η εταιρεία χαρακτήρισε τη συνακόλουθη πτώση της ζήτησης στον κλάδο κατά 15% ως παρόμοια με εκείνη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης της δεκαετίας του 2000.

Περισσότερο φαγητό στο σπίτι

Στον τομέα του fast food, ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, εξηγεί ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των αγοραστών δεν βελτιώνεται και ενδέχεται να επιδεινώνεται. Η εταιρεία επικαλέστηκε «αυξημένο άγχος» και τις τιμές της βενζίνης που επηρεάζουν δυσανάλογα τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος.

Τα εστιατόρια, όπου οι πελάτες κάθονται δέχονται επίσης πλήγμα. «Οι πελάτες μας που είναι ευαίσθητοι στις τιμές και προσανατολισμένοι περισσότερο στην αξία φαίνεται να μένουν στο σπίτι λίγο περισσότερο» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Dine Brands Global, John Peyton, σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.

Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν οι αλυσίδες Applebee’s και IHOP, υπογράμμισε ότι σε άλλες εισοδηματικές κατηγορίες δεν φαίνεται να έχει παρατηρηθεί παρόμοια πτώση. Η εταιρεία λιανικής πώλησης γυαλιών Warby Parker Inc. ανακοίνωσε ότι οι νεότεροι αγοραστές αισθάνονται την πίεση από τους υψηλότερους από το συνηθισμένο λογαριασμούς ανεργίας και φοιτητικού χρέους.

Ταξικές διαφορές και στην κατανάλωση βενζίνης

Οι τιμές της βενζίνης, που τώρα ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 4,56 δολάρια το γαλόνι, βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτων. Καθώς οι αγοραστές επενδύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε καύσιμα, έχουν λιγότερα χρήματα για διακριτικές δαπάνες, όπως το φαγητό έξω. Οι αυξημένες επιστροφές φόρων βοήθησαν στην άμβλυνση μέρους του αντίκτυπου, αλλά το κλίμα έχει επιδεινωθεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Οι Αμερικανοί βάζουν λιγότερα χρήματα στην άκρη καθώς προσπαθούν να συμβαδίσουν, με το ποσοστό αποταμίευσης να μειώνεται τον Μάρτιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι διαταραχές από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για μια σειρά αγαθών με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των ειδών παντοπωλείου.

Οι καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος έχουν ήδη μειώσει την πραγματική κατανάλωση βενζίνης σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης.

«Με την τρέχουσα κρίση στις τιμές της ενέργειας, η διαφορά στην κατανάλωση βενζίνης μεταξύ των διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων έχει διευρυνθεί πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.» αναφέρει η έρευνα. «Τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα έχουν μειώσει την πραγματική κατανάλωση βενζίνης μόνο ελαφρώς και έχουν αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για βενζίνη σε σύγκριση με το 2023.

»Αντίθετα, τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα αύξησαν τις δαπάνες τους σε πολύ μικρότερο βαθμό και μείωσαν την πραγματική κατανάλωση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, πιθανώς μέσω της κοινής χρήσης αυτοκινήτων ή της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς όπου αυτά είναι διαθέσιμα.»

Οι αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης

Βραχυπρόθεσμα, οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν αποταμιεύσεις ή να χρησιμοποιήσουν πιστωτικές κάρτες, αλλά όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές της βενζίνης, τόσο περισσότερο οι καταναλωτές θα αλλάξουν τα πρότυπα δαπανών τους για να εξισορροπήσουν τον προϋπολογισμό τους, εξηγεί ο Bill Adams, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank

Η Planet Fitness ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων της για το σύνολο του έτους λόγω των ασθενέστερων από τις αναμενόμενες εγγραφών μελών κατά τη διάρκεια της συνήθως πολυάσχολης περιόδου της Πρωτοχρονιάς.

Η αλυσίδα γυμναστηρίων ανέστειλε την εθνική εφαρμογή αύξησης τιμών στα μέλη της κορυφαίας βαθμίδας, με τη διευθύνουσα σύμβουλο Colleen Keating να διευκρινίζει γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. «Το καταναλωτικό και οικονομικό υπόβαθρο έχουν αλλάξει», είπε.

