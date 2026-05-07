Χαμάκ (Fed): Γιατί διαφώνησα με τη διατύπωση της FOMC

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεν ταίριαζε με τις προβλέψεις της η διατύπωση στην ανακοίνωση της Fed που υπονοούσε ότι η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας θα ήταν μια μείωση υπογράμμισε η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ.

«Η δήλωση που δώσαμε είναι ότι τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα, αλλά έχουμε το σήμα ότι είναι πιο πιθανό η επόμενη κίνηση να είναι μια μείωση», δήλωσε η Χάμακ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιόφωνο του WOSU. «Νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο παραπλανητικό, δεδομένης της άποψής μου για το πού βρίσκεται η οικονομία».

Η διαφωνία στην διατύπωση της Fed

H Fed αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο τρία μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) διαφώνησαν με τη διατύπωση της δήλωσης που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, και η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν «υποστήριξαν τη διατήρηση του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, αλλά δεν τάχθηκαν υπέρ της συμπερίληψης μιας τάσης χαλάρωσης στη δήλωση αυτή τη στιγμή», ανέφερε η επιτροπή.

Χάμακ: Αμετάβλητα για αρκετό καιρό τα επιτόκια

Η Χάμακ είπε ότι θα ήταν πιο σωστό η δήλωση να λάβει μια ουδέτερη στάση σχετικά με το αν η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι ανοδική ή καθοδική. Η δική της βασική προοπτική, πρόσθεσε, είναι ότι «τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα για αρκετό καιρό».

Επανέλαβε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση του κόστους δανεισμού σε αυτά τα επίπεδα αλλά βλέπει αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και τη μελλοντική πορεία της πολιτικής. Είπε ότι θα είναι σημαντικό να δούμε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δαπάνες και την απασχόληση.

Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, «θα μπορούσε να αρχίσει να επηρεάζει και την πλευρά της ζήτησης», είπε. «Και αν οι επιχειρήσεις δουν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους δεν είναι τόσο ισχυρή, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα μειώσουν τις προσλήψεις».