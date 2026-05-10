Πληθωρισμός ΗΠΑ: Η ανοδική πορεία του συνεχίζει να ανησυχεί τους καταναλωτές

Τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή που θα δημοσιευθούν την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιβεβαιώσουν την αυξανόμενη απογοήτευση των Αμερικανών από τον πληθωρισμό.

Εξαιρουμένων των πρατηρίων βενζίνης και των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, οι λιανικές πωλήσεις αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 0,4% τον Απρίλιο

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν απότομη αύξηση 0,6% του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση της έρευνας του Bloomberg. Αυτό έρχεται αμέσως μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο του Μαρτίου από το 2022. Η έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας αναμένεται την Τρίτη.

Οι τιμές στα βενζινάδικα έχουν εκτοξευθεί πάνω από 50% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ξεπερνώντας πρόσφατα τα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι κατά μέσο όρο.

Τουλάχιστον μέρος της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων είναι πιθανό να μετακυλιστεί από τις επιχειρήσεις με τη μορφή υψηλότερων τιμών καταναλωτή για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών ναύλων. Εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων, ο λεγόμενος βασικός ΔΤΚ — ένας δείκτης του υποκείμενου πληθωρισμού — προβλέπεται να επιταχυνθεί ελαφρώς τον Απρίλιο.

Αύξηση ανησυχίας για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή έδειξε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν γίνει πιο ανήσυχοι τις τελευταίες εβδομάδες, με τον δείκτη εμπιστοσύνης να πέφτει σε νέο ιστορικό χαμηλό. Οι ανησυχίες τους επικεντρώνονταν στη διάβρωση των οικονομικών των νοικοκυριών και των συνθηκών αγοράς λόγω του πληθωρισμού.

Εταιρείες που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως η Kraft Heinz και η McDonald’s, εκφράζουν επίσης ανησυχίες για τους καταναλωτές με περιορισμένο προϋπολογισμό. Τα κυβερνητικά στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν την Πέμπτη θα χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών της βενζίνης στη δυναμική των λιανικών δαπανών.

Εξαιρουμένων των πρατηρίων βενζίνης και των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, οι λιανικές πωλήσεις αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 0,4% τον Απρίλιο — μια μικρή μόνο πτώση σε σχέση με τις αυξήσεις 0,6% που καταγράφηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες. Τα στοιχεία, ωστόσο, δεν έχουν προσαρμοστεί για τις μεταβολές των τιμών.

Τι λέει το Bloomberg Economics

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις θα πρέπει να δείξουν μια οικονομία που επιβραδύνεται μόνο ελαφρώς, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικά υψηλός. Αυτός ο συνδυασμός δεν θα δημιουργήσει επείγουσα ανάγκη για τη Fed να μειώσει τα επιτόκια σύντομα. Ειδικότερα, ένα ακόμη ισχυρό αποτέλεσμα του βασικού ΔΤΚ θα μπορούσε να διατηρήσει τη Fed σε σκληρή στάση για κάποιο διάστημα.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τιμών παραγωγού που θα δημοσιευθεί την Τετάρτη αναμένεται να δείξει νέα αύξηση 0,5% στον πληθωρισμό χονδρικής τον Απρίλιο. Εξαιρουμένων των καυσίμων και των τροφίμων, ο δείκτης πιθανώς επιταχύνθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Άλλα στοιχεία της ερχόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών για τον Απρίλιο τη Δευτέρα και την έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη βιομηχανική παραγωγή που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Οι πωλήσεις στον τομέα της μεταποίησης και του χονδρικού εμπορίου, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εμπορικές συναλλαγές, αναμένεται να αυξηθούν τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά έδειξε ότι οι πωλήσεις των εργοστασίων σημείωσαν άνοδο 3,5% τον εν λόγω μήνα, ενώ οι πωλήσεις χονδρικής αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Η Μισέλ Αλεξόπουλος, αναπληρώτρια διοικητής εξωτερικών υποθέσεων της Τράπεζας του Καναδά, θα εκφωνήσει ομιλία.

Εκτός αυτού, εκτός από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής υψηλού επιπέδου με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τις συναντήσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κίνας και της Ιαπωνίας, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την Κίνα και την Ινδία έως τη Βραζιλία, καθώς και τα στοιχεία για την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων.