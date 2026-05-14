ΔΝΤ: Μεταβαίνει στην Ουκρανία για να εξετάσει την εξέλιξη του προγράμματος

Το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα μεταβεί στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες για να εξετάσει την πρόοδο της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο στην εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων και στη διεύρυνση της φορολογικής της βάσης στο πλαίσιο του δανείου ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τζούλι Κόζακ.

Το δάνειο εγκρίθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. Το ΔΝΤ δήλωσε ότι η νέα συμφωνία «Extended Fund Facility» για την Ουκρανία θα συμβάλει στη σταθεροποίηση του πακέτου διεθνούς στήριξης ύψους 136,5 δισ. δολαρίων για τη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Το νέο δάνειο, το οποίο αντικαθιστά ένα πρόγραμμα ύψους 15,5 δισ. δολαρίων που είχε εγκριθεί το 2023, θα βοηθήσει το Κίεβο να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα και να συνεχίσει τις δημόσιες δαπάνες, ανέφερε το ΔΝΤ.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, χαιρέτισε το δάνειο του ΔΝΤ ως μέρος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού πλαισίου που θα καλύψει ένα εκτιμώμενο δημοσιονομικό έλλειμμα 136,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια.

Η Ουκρανία πρέπει να κινητοποιήσει την εγχώρια χρηματοδότηση

Η Κόζακ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι κρίσιμο να κινητοποιήσει η Ουκρανία την εγχώρια χρηματοδότηση για να καλύψει μέρος των «πολύ, πολύ σημαντικών» οικονομικών της αναγκών, εκτός από την εξωτερική υποστήριξη που έχει λάβει από δωρητές.

Αυτό σήμαινε επέκταση της φορολογικής βάσης και μετακίνηση μέρους της άτυπης οικονομίας, η οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 45% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, από τη σκιά στην επίσημη οικονομία.

Η Κόζακ σημείωσε ότι η Ουκρανία είχε συμφωνήσει, βάσει των όρων του προγράμματος του ΔΝΤ, να προβεί σε ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις που ήταν επίσης απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου του Κιέβου να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεσμευτεί σημαντική υποστήριξη από εξωτερικούς δωρητές.