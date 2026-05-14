Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Κίνα για την AI επειδή «είμαστε μπροστά»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μπορούν να μιλήσουν με την Κίνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη οι ΗΠΑ επειδή «βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στο CNBC, καθώς οι χώρες αποκάλυψαν ένα πρωτόκολλο για τις βέλτιστες πρακτικές για την ταχέως βελτιωμένη τεχνολογία.

«Οι δύο υπερδυνάμεις της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αρχίσουν να συνομιλούν. Θα δημιουργήσουμε ένα πρωτόκολλο σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε με τις βέλτιστες πρακτικές για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μη κρατικοί φορείς δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα μοντέλα», δήλωσε ο Μπέσεντ στον CNBC την Πέμπτη, στο περιθώριο της διήμερης συνάντησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Ο λόγος που μπορούμε να έχουμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Κινέζους για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επειδή βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι θα είχαμε τις ίδιες συζητήσεις αν ήταν τόσο μπροστά μας», είπε.

Η αμερικανική Anthropic έχει ανησυχήσει πολλούς στην Ουάσινγκτον και σε άλλες χώρες με το μοντέλο Mythos AI, το οποίο υποτίθεται ότι διαθέτει ισχυρές δυνατότητες κυβερνοεπιθέσεων. Η εταιρεία δήλωσε ότι αρχικά θα το κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς εταίρους.

Περιορίζοντας της δυνατότητες ΑΙ της Κίνας

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει ένα μεγάλο «άλμα βήματος-λειτουργίας» στις επερχόμενες κυκλοφορίες μεγάλων γλωσσικών μοντέλων από τα Gemini και OpenAI της Google.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης επιδιώξει να περιορίσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα περιορίζοντας τις πωλήσεις προηγμένων ημιαγωγών, κυρίως από την Nvidia, στη χώρα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ, συμμετείχε στην αντιπροσωπεία του Τραμπ στην Κίνα ως καθυστερημένη προσθήκη.

Όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα του Reuters ότι η Ουάσινγκτον είχε εγκρίνει τις πωλήσεις των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia σε αρκετές μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, ο Μπέσεντ είπε ότι υπήρξε «έντονη ανταλλαγή απόψεων» για το θέμα.

Ο Τραμπ και ο Σι ολοκλήρωσαν την πρώτη σημαντική συνάντησή τους στο ταξίδι τους στην Κίνα αυτή την εβδομάδα στις 12 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη. Η ανακοίνωση του Πεκίνου ανέφερε ότι ο Κινέζος ηγέτης τόνισε ότι η Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για τις διμερείς σχέσεις και προειδοποίησε για τον κακό χειρισμό του ζητήματος.

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν, ένα δημοκρατικά αυτοδιοικούμενο νησί, αποτελεί μέρος της επικράτειάς του.

Ο Μπέσεντ δήλωσε επίσης στο CNBC ότι ο Τραμπ θα πει περισσότερα για το θέμα της Ταϊβάν «τις επόμενες ημέρες».

«Ο Τραμπ… κατανοεί τις ευαισθησίες γύρω από όλα αυτά, και όποιος λέει το αντίθετο δεν καταλαβαίνει το διαπραγματευτικό στυλ του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Η εβδομάδα του Μπέσεντ στην Ασία

Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέπτεται τη χώρα από το 2017, όταν ο Τραμπ την επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Η σύνοδος κορυφής ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι, ο Μπέσεντ συναντήθηκε με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λίφενγκ στη Νότια Κορέα την Τετάρτη.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας περιέγραψε τις προκαταρκτικές συνομιλίες ως μια προσπάθεια επίλυσης εμπορικών ζητημάτων και «περαιτέρω επέκτασης της ρεαλιστικής συνεργασίας.