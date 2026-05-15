Wall Street: Yποχώρησε ο τομέας τεχνολογίας λόγω των αποδόσεων στα ομόλογα

Wall Street 15.05.2026, 23:12
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές στη Wall Street την Παρασκευή, επιβαρυμένες από τις απώλειες στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τη λήξη της συνάντησης κορυφής μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οποία άφησε τους επενδυτές ανήσυχους για την απουσία σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Ο Dow Jones  έχασε 537 μονάδες ή 1,07%, ο Nasdaq υποχώρησε 1,54%.έκλεισε και ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 1,24%.

Οι επενδυτές ρευστοποίησαν τα κέρδη τους στον τομέα της τεχνολογίας, μετά τις πρόσφατες απότομες ανόδους του κλάδου. Συγκεκριμένα, η Intel υποχώρησε 5%, ενώ η Advanced Micro Devices
και η Micron Technology έχασαν 3% και 4%, αντίστοιχα. Η Nvidia υποχώρησε κατά 2%, ενώ η Cerebras Systems – η οποία σημείωσε άνοδο 68% την Πέμπτη μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσής της στο Nasdaq – έχασε 4%.

«Ο κλάδος έχει σημειώσει μια εξαιρετικά μη βιώσιμη κίνηση τις τελευταίες εβδομάδες και παραμένει ευάλωτος σε ρευστοποιήσεις κερδών ανεξάρτητα από τα πρωτοσέλιδα», έγραψε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Η Microsoft αποτέλεσε, ωστόσο, εξαίρεση. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο 4% αφότου ο Μπιλ Άκμαν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Pershing Square έχει δημιουργήσει θέση στη μετοχή αυτή.

Άλμα στα κρατικά ομόλογα

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, ασκώντας πίεση στις μετοχές, με το επιτόκιο των 30ετών ομολόγων να ξεπερνά το 5,1% και να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδό του από το 2025. Μια σειρά εκθέσεων αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι ο πληθωρισμός ανακάμπτει, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να πλήξουν περισσότερο τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονταν υψηλότερα την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI αυξήθηκαν κατά 3% στα 104 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 3% στα 108 δολάρια. Αυτό συνέβη αφότου ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι «δεν πρόκειται να είναι πολύ πιο υπομονετικός» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «πρέπει να συνάψουν συμφωνία». »

Οι επενδυτές απογοητεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης κορυφής μεταξύ Τραμπ και Σι, καθώς δεν ανακοινώθηκαν σημαντικές συμφωνίες. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με μια ανακοίνωση των ΗΠΑ που κοινοποιήθηκε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, «οι λίγες ειδήσεις που προέκυψαν από τη συνάντηση κορυφής (όπως οι παραγγελίες της Boeing) ήταν απογοητευτικές», έγραψε ο Crisafulli.

Η μετοχή της Boeing συνέχισε να σημειώνει απώλειες την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 3% μετά από πτώση σχεδόν 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τη δήλωση του Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing — μόλις 50 περισσότερα από όσα είχε προβλέψει προηγουμένως η εταιρεία.

Η Πέμπτη σηματοδότησε μια κερδοφόρα συνεδρίαση για τους δείκτες. Ο Dow ανέκτησε το επίπεδο των 50.000 μονάδων και ο S&P 500 έκλεισε πάνω από τις 7.500 μονάδες για πρώτη φορά.

Ρεκόρ στη Wall Street

Οι μετοχές έχουν σημειώσει ρεκόρ χάρη στον ανανεωμένο ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ ο Jed Ellerbroek της Argent Capital Management πιστεύει ότι το κλίμα μεταξύ των επενδυτών «παραμένει συνολικά πολύ αισιόδοξο», μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι η ευρύτερη αγορά υστερεί σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, μια απόκλιση που ανησυχεί όλο και περισσότερο ορισμένους επενδυτές, καθώς υποδηλώνει μια εύθραυστη ανάκαμψη.

