Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Το παρασκήνιο της ευρωπαϊκής ανησυχίας για το ενεργειακό σοκ που θα περάσει με καθυστέρηση στην οικονομία

Ενέργεια 07.05.2026, 22:30
Σχολιάστε
Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τη λειτουργία της οικονομίας και οι μεγαλύτερες συνέπειες δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στους βασικούς δείκτες. Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι αναταράξεις στις θαλάσσιες ροές καυσίμων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον μόνιμης αβεβαιότητας για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και αγορές. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η συζήτηση επικεντρώνεται πλέον στη διάρκεια του προβλήματος, καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα.

Αυτό εξηγεί γιατί το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν πυκνώσει οι τεχνικές επαφές ανάμεσα στην Κομισιόν, στην ΕΚΤ, σε κυβερνήσεις και σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από ευρωπαϊκές διπλωματικές και οικονομικές πηγές περιγράφουν ένα κλίμα αυξημένης ανησυχίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μεγάλες βιομηχανίες επανεξετάζουν επενδυτικά πλάνα, ενεργοβόροι κλάδοι πιέζονται από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορών, ενώ οι τράπεζες αρχίζουν να αξιολογούν διαφορετικά τον κίνδυνο σε τομείς που εξαρτώνται από την κατανάλωση και την ενέργεια. Η εικόνα αυτή δεν περιορίζεται στις οικονομίες του Νότου. Στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή συνεχίζει να κινείται ασθενικά, στη Γαλλία αυξάνονται οι πιέσεις στη μεταποίηση και στις μεταφορές, ενώ στην Ιταλία η κυβέρνηση εξετάζει ήδη νέα εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η χρονική υστέρηση με την οποία περνά η κρίση στην οικονομία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές θεωρούν ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης, οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να εμφανίζονται για μήνες. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος περνά πλέον σταδιακά σε τρόφιμα, μεταφορές, τουρισμό, βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα νέο κύμα πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και στην ανταγωνιστικότητα.

Το μεγαλύτερο σοκ των τελευταίων εβδομάδων ήταν η συνειδητοποίηση ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο νέας ενεργειακής αναδιάταξης

Οι αγορές ενέργειας αλλάζουν χάρτη

Το μεγαλύτερο σοκ των τελευταίων εβδομάδων δεν ήταν μόνο η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του LNG, αλλά η συνειδητοποίηση ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο νέας ενεργειακής αναδιάταξης. Οι αναφορές για αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+ προκάλεσαν έντονη κινητικότητα στις αγορές και στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς σχεδιασμούς, καθώς άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για την ικανότητα του OPEC να ελέγχει την αγορά.

Σε επιτελεία των υπουργείων ενέργειας, υπάρχει ήδη προβληματισμός για το ενδεχόμενο μιας πιο χαοτικής αγοράς πετρελαίου, με μεγαλύτερη μεταβλητότητα και συχνότερες διακυμάνσεις τιμών. Παράλληλα, η Κομισιόν επιταχύνει εναλλακτικά σχέδια προμηθειών, επέκτασης υποδομών LNG και ενίσχυσης στρατηγικών αποθεμάτων. Στις τελευταίες τεχνικές συζητήσεις εξετάστηκε ακόμη και η πιθανότητα συντονισμένων ευρωπαϊκών αγορών καυσίμων σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης, με την ενεργειακή ασφάλεια να επανέρχεται πλέον στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής.

Οι αριθμοί αρχίζουν σταδιακά να αποτυπώνουν την κατάσταση της κρίσης, με το Brent να υπολογίζεται σε επίπεδα κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι στις βασικές παραδοχές των ευρωπαϊκών προβλέψεων, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν στις αρχές του έτους. Το κόστος μεταφοράς φορτίων από την Ασία προς την Ευρώπη έχει αυξηθεί έντονα, ενώ ασφαλιστικές εταιρείες επανεκτιμούν καθημερινά τα premiums κινδύνου για διελεύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς καυσίμων και της βιομηχανίας μιλούν ήδη για νέα φάση αυξήσεων που δεν έχει φανεί ακόμη πλήρως στο ράφι. Οι πιέσεις εμφανίζονται σε λιπάσματα, πρώτες ύλες, συσκευασίες, ακτοπλοϊκά κόστη και logistics. Στον τουρισμό, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες επανεξετάζουν ενεργειακά budgets για το καλοκαίρι, ενώ αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στα καύσιμα.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η κοινωνική πίεση μπορεί να ενταθεί με χρονική καθυστέρηση. Γι’ αυτό και αρκετές χώρες κρατούν ανοιχτές γραμμές δημοσιονομικής εφεδρείας, χωρίς ακόμη να ανακοινώνουν νέα μεγάλα πακέτα στήριξης. Στο παρασκήνιο της ΕΕ συζητείται ήδη η ανάγκη πιο στοχευμένων μέτρων για βιομηχανία, μεταφορές και ευάλωτα νοικοκυριά εάν η κρίση διατηρηθεί και μετά το καλοκαίρι.

Μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι επανασχεδιάζουν αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού με στόχο μικρότερη εξάρτηση από ασταθείς διεθνείς διαδρομές

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

Η κρίση επιταχύνει και βαθύτερες αλλαγές. Μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι επανασχεδιάζουν αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού με στόχο μικρότερη εξάρτηση από ασταθείς διεθνείς διαδρομές. Στη Γερμανία και στη Γαλλία αυξάνονται οι πιέσεις για νέα βιομηχανική πολιτική γύρω από την ενέργεια και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η Ισπανία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακής πύλης LNG προς την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα προωθεί επενδύσεις σε υποδομές, terminals και διασυνδέσεις που αποκτούν πλέον στρατηγικό χαρακτήρα.

Στις αγορές το ενεργειακό κόστος αρχίζει να συνδέεται όλο και περισσότερο με τον κίνδυνο να υπάρξουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος. Οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αυστηρή στάση και οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η επόμενη φάση της κρίσης μπορεί να συμπέσει με ακριβότερο χρήμα και μικρότερα περιθώρια παρέμβασης.

Αυτός είναι και ο λόγος που στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν πλέον την ενεργειακή κρίση ως μια μακρά διαδικασία οικονομικής προσαρμογής, ακόμα και υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο προβληματισμός του τελευταίου διαστήματος έχει να κάνει με τον εφοδιασμό, την κατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα ετοιμάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προς νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών - Το σχέδιο

Θα ισχύσει από το νέο έτος και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;
World

Έχασε ή κέρδισε η McDonald's από τη νέα στρατηγική;

Ακρίβεια, πόλεμος, πληθωρισμός οδήγησαν σε διπλό μήνυμα από τα αποτελέσματα της McDonald's

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου

Ο κλάδος των hedge funds κατέγραψε αποδόσεις 5% τον Απρίλιο, καθώς μετοχές όπως οι Intel, Alphabet και AMD σημείωσαν άνοδο

Εθυύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

Τζούλη Καλημέρη
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 4ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Περισσότερα από Ενέργεια
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
Πετρελαϊκές: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Γιατί κάποιες πετρελαϊκές έχουν μειωμένα κέρδη

Όλες οι πετρελαϊκές ευδοκιμούν στην ενεργειακή κρίση – ή μήπως όχι; Το χάσμα κερδών μεταξύ αμερικανικών και ευρωπαϊκών κολοσσών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 
Ενέργεια

Θα τελειώσει η ενεργειακή κρίση μαζί με τον πόλεμο;

Το παρασκήνιο της ευρωπαϊκής ανησυχίας για το ενεργειακό σοκ που θα περάσει με καθυστέρηση στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Shell: Κέρδη ρεκόρ 6,92 δισ. από το ράλι τιμών λόγω του πολέμου
World

Το ράλι τιμών στο πετρέλαιο έφερε κέρδη-μαμούθ στη Shell

Ο πετρελαϊκός κολοσσός Shell ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ ύψους 6,92 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο

Δυτική Μακεδονία: Φυσικό αέριο τώρα, υδρογόνο αύριο
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο τώρα, υδρογόνο αύριο

Σε τρεις εβδομάδας θα κοπεί η κορδέλα του αγωγού αερίου των 157 χιλιομέτρων στη Δυτική Μακεδονία

Μάχη Τράτσα
Πετρέλαιο: Οι τιμές συνεχίζουν να πέφτουν, ο Τραμπ προαναγγέλλει πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με Ιράν
Πετρέλαιο

Νέα πτώση για πετρέλαιο μετά την αναφορά Τραμπ για πιθανή συμφωνία

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων

Société Générale: Οι αγορές δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα με το πετρέλαιο
Πετρέλαιο

SoGen: Οι αγορές δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα με το πετρέλαιο

Αποθέματα πετρελαίου υπάρχουν… αλλά δεν κινούνται σύμφωνα με την Société Générale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές

Τι ορίζει η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ο στόχος για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Ανδρομάχη Παύλου
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty

All major rating agencies have held Greece steady so far in 2026, but the country's high public debt and global uncertainty leave little room for an upgrade.

Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz

Γιατί η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών – Τι αναφέρει η Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής

Η Solidus διατηρεί σύσταση «Buy» για τη μετοχή της Metlen - Προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου για επενδυτές με μεσαίο έως υψηλό προφίλ ανάληψης κινδύνου 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

Το ελληνικό κρασί ισχυροποιεί τη θέση του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβία – Οι δράσεις του ΣΕΟ κατέγραψαν μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών

FAO: Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα
AGRO

Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO επηρεάστηκε επίσης από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών, του ρυζιού και των φυτικών ελαίων

Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026
Economy

Ανάφλεξη στον πληθωρισμό - Στο 5,4% τον Απρίλιο

Ο πληθωρισμός «δείχνει ξανά τα δόντια του» - Άλμα στις τιμές ενέργειας και ανατιμήσεις στα τρόφιμα

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
Business

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στις αιτήσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακά

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών - καλύπτουν και δίδακτρα υπό προϋποθέσεις

Εθνική Τράπεζα: Τι κερδίζει από το deal με την Allianz για το bancassurance
Τράπεζες

Τι κερδίζει η Εθνική από το deal με την Allianz

Ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για τη συμφωνία - Οι τραπεζικές εργασίες

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αναρτήθηκε ο νέος ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Οι νέες εκκαθαρίσεις ΕΝΦΙΑ αφορούν 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε 5.769.301,29 ευρώ

UBS: Θετική αποτίμηση για την Coca-Cola HBC
Τρόφιμα – ποτά

UBS για Coca-Cola HBC: Τα καλύτερα έρχονται...

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Coca Cola HBC η UBS για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Economy

Ανατροπή στα πρόστιμα για λιποταξία - Οι παγίδες

Τι αλλάζει στον τρόπο επιβολής και είσπραξης όταν πρόκειται για πρόστιμα σε περιπτώσεις λιποταξίας ή ανυπακοής

Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς

Με αυξημένους δασμούς απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ως τις 4 Ιουλίου η εμπορική συμφωνία που είχε προαναγγελθεί πέρσι στη Σκωτία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies