Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τη λειτουργία της οικονομίας και οι μεγαλύτερες συνέπειες δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στους βασικούς δείκτες. Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι αναταράξεις στις θαλάσσιες ροές καυσίμων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον μόνιμης αβεβαιότητας για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και αγορές. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η συζήτηση επικεντρώνεται πλέον στη διάρκεια του προβλήματος, καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα.

Αυτό εξηγεί γιατί το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν πυκνώσει οι τεχνικές επαφές ανάμεσα στην Κομισιόν, στην ΕΚΤ, σε κυβερνήσεις και σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από ευρωπαϊκές διπλωματικές και οικονομικές πηγές περιγράφουν ένα κλίμα αυξημένης ανησυχίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μεγάλες βιομηχανίες επανεξετάζουν επενδυτικά πλάνα, ενεργοβόροι κλάδοι πιέζονται από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορών, ενώ οι τράπεζες αρχίζουν να αξιολογούν διαφορετικά τον κίνδυνο σε τομείς που εξαρτώνται από την κατανάλωση και την ενέργεια. Η εικόνα αυτή δεν περιορίζεται στις οικονομίες του Νότου. Στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή συνεχίζει να κινείται ασθενικά, στη Γαλλία αυξάνονται οι πιέσεις στη μεταποίηση και στις μεταφορές, ενώ στην Ιταλία η κυβέρνηση εξετάζει ήδη νέα εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η χρονική υστέρηση με την οποία περνά η κρίση στην οικονομία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές θεωρούν ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης, οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να εμφανίζονται για μήνες. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος περνά πλέον σταδιακά σε τρόφιμα, μεταφορές, τουρισμό, βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα νέο κύμα πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και στην ανταγωνιστικότητα.

Το μεγαλύτερο σοκ των τελευταίων εβδομάδων ήταν η συνειδητοποίηση ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο νέας ενεργειακής αναδιάταξης

Οι αγορές ενέργειας αλλάζουν χάρτη

Το μεγαλύτερο σοκ των τελευταίων εβδομάδων δεν ήταν μόνο η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του LNG, αλλά η συνειδητοποίηση ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο νέας ενεργειακής αναδιάταξης. Οι αναφορές για αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+ προκάλεσαν έντονη κινητικότητα στις αγορές και στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς σχεδιασμούς, καθώς άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για την ικανότητα του OPEC να ελέγχει την αγορά.

Σε επιτελεία των υπουργείων ενέργειας, υπάρχει ήδη προβληματισμός για το ενδεχόμενο μιας πιο χαοτικής αγοράς πετρελαίου, με μεγαλύτερη μεταβλητότητα και συχνότερες διακυμάνσεις τιμών. Παράλληλα, η Κομισιόν επιταχύνει εναλλακτικά σχέδια προμηθειών, επέκτασης υποδομών LNG και ενίσχυσης στρατηγικών αποθεμάτων. Στις τελευταίες τεχνικές συζητήσεις εξετάστηκε ακόμη και η πιθανότητα συντονισμένων ευρωπαϊκών αγορών καυσίμων σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης, με την ενεργειακή ασφάλεια να επανέρχεται πλέον στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής.

Οι αριθμοί αρχίζουν σταδιακά να αποτυπώνουν την κατάσταση της κρίσης, με το Brent να υπολογίζεται σε επίπεδα κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι στις βασικές παραδοχές των ευρωπαϊκών προβλέψεων, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν στις αρχές του έτους. Το κόστος μεταφοράς φορτίων από την Ασία προς την Ευρώπη έχει αυξηθεί έντονα, ενώ ασφαλιστικές εταιρείες επανεκτιμούν καθημερινά τα premiums κινδύνου για διελεύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς καυσίμων και της βιομηχανίας μιλούν ήδη για νέα φάση αυξήσεων που δεν έχει φανεί ακόμη πλήρως στο ράφι. Οι πιέσεις εμφανίζονται σε λιπάσματα, πρώτες ύλες, συσκευασίες, ακτοπλοϊκά κόστη και logistics. Στον τουρισμό, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες επανεξετάζουν ενεργειακά budgets για το καλοκαίρι, ενώ αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στα καύσιμα.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η κοινωνική πίεση μπορεί να ενταθεί με χρονική καθυστέρηση. Γι’ αυτό και αρκετές χώρες κρατούν ανοιχτές γραμμές δημοσιονομικής εφεδρείας, χωρίς ακόμη να ανακοινώνουν νέα μεγάλα πακέτα στήριξης. Στο παρασκήνιο της ΕΕ συζητείται ήδη η ανάγκη πιο στοχευμένων μέτρων για βιομηχανία, μεταφορές και ευάλωτα νοικοκυριά εάν η κρίση διατηρηθεί και μετά το καλοκαίρι.

Μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι επανασχεδιάζουν αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού με στόχο μικρότερη εξάρτηση από ασταθείς διεθνείς διαδρομές

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

Η κρίση επιταχύνει και βαθύτερες αλλαγές. Μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι επανασχεδιάζουν αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού με στόχο μικρότερη εξάρτηση από ασταθείς διεθνείς διαδρομές. Στη Γερμανία και στη Γαλλία αυξάνονται οι πιέσεις για νέα βιομηχανική πολιτική γύρω από την ενέργεια και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η Ισπανία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακής πύλης LNG προς την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα προωθεί επενδύσεις σε υποδομές, terminals και διασυνδέσεις που αποκτούν πλέον στρατηγικό χαρακτήρα.

Στις αγορές το ενεργειακό κόστος αρχίζει να συνδέεται όλο και περισσότερο με τον κίνδυνο να υπάρξουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος. Οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αυστηρή στάση και οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η επόμενη φάση της κρίσης μπορεί να συμπέσει με ακριβότερο χρήμα και μικρότερα περιθώρια παρέμβασης.

Αυτός είναι και ο λόγος που στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν πλέον την ενεργειακή κρίση ως μια μακρά διαδικασία οικονομικής προσαρμογής, ακόμα και υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο προβληματισμός του τελευταίου διαστήματος έχει να κάνει με τον εφοδιασμό, την κατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.