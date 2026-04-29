Alphabet: Υπέρβαση των εκτιμήσεων χάρη στο Google Cloud

Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις σε έσοδα και κέρδη, λόγω ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα του cloud. Η μετοχή της Alphabet αυξήθηκε περισσότερο από 3% μετά τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η μετοχή της Alphabet έχει αυξηθεί περίπου κατά 30% τους τελευταίους έξι μήνες, ξεπερνώντας την Amazon, η οποία ανέβηκε 15%, και τη Microsoft, η οποία έχει υποχωρήσει περίπου 20%. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην επιτυχία της πλατφόρμας cloud της Google και των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Για το τρίμηνο, η Alphabet κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 5,11 δολάρια σε έσοδα 109,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Wall Street προέβλεπε EPS 2,62 δολάρια σε έσοδα 107,1 δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.

Η Alphabet είχε EPS 2,81 δολάρια και έσοδα 90,23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τα έσοδα από το cloud της Google ανήλθαν σε 20,03 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των 18,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Gemini Enterprise αύξησε τους πληρωμένους μηνιαίους ενεργούς χρήστες κατά 40% τρίμηνο προς τρίμηνο, και ότι τα μοντέλα πρώτου μέρους επεξεργάζονται περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια διακριτικά ανά λεπτό. Αυτό αποτελεί αύξηση 60% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Alphabet σημείωσε επίσης ότι το υπόλοιπο εργασιών του Google Cloud σχεδόν διπλασιάστηκε το τρίμηνο, υπερβαίνοντας τα 460 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα από διαφήμιση της Google ξεπέρασαν τα 77,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν 76,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από διαφήμιση του YouTube ήταν 9,88 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα κέρδη της Alphabet έρχονται μετά την ανακοίνωση αρκετών σημαντικών κινήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Google Cloud Next 2026 την προηγούμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης: TPU 8t και TPU 8i.

Προηγήθηκε επίσης μια ανακοίνωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με την Anthropic και τη Broadcom για να παρέχει στην AI startup πολλαπλά gigawatts χωρητικότητας, με την πρώτη σειρά επεξεργαστών να ενεργοποιείται την επόμενη χρονιά.

Οι κινήσεις αυτές ωθούν την Google ακόμα πιο πολύ στον ανταγωνισμό με τις Nvidia και AMD.

Σε μια σημείωση προς τους επενδυτές, ο αναλυτής της Morgan Stanley, Μπράιαν Νόουακ, έγραψε ότι ελπίζει να λάβει περισσότερες πληροφορίες από τη διοίκηση της Alphabet σχετικά με τη στρατηγική των μονάδων επεξεργασίας TPU στο μέλλον, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ήδη αποτιμηθεί στην τιμή της μετοχής και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό οδηγό για την εταιρεία το 2027.