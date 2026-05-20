ΗΠΑ: Τι θέλουν οι Δημοκρατικοί ενόψει της αναθεώρησης της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια σειρά αιτημάτων στον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ θα εκδώσει ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών, ενόψει μιας υποχρεωτικής κοινής αναθεώρησης της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά αυτό το καλοκαίρι.

Σε επιστολή με επικεφαλής τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τάμι Μπόλντουιν και η οποία κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο CNBC πριν αποσταλεί αργότερα την Τετάρτη, 15 Δημοκρατικοί έγραψαν στον Γκριρ για να «επιμείνουν ότι οποιαδήποτε αναθεωρημένη συμφωνία πρέπει να προσφέρει ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη για τους Αμερικανούς εργαζόμενους».

Η USMCA, που συνήφθη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, πρόκειται να αναθεωρηθεί την 1η Ιουλίου. Ενώ αρχικά ο Τραμπ την χαρακτήρισε ως «την πιο δίκαιη, πιο ισορροπημένη και ωφέλιμη εμπορική συμφωνία που έχουμε υπογράψει ποτέ σε νόμο», ο πρόεδρος έχει επικρίνει το σύμφωνο τελευταία – επιβάλλοντας δασμούς στο Μεξικό και τον Καναδά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Ο Γκριρ, σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον Δεκέμβριο, δήλωσε επίσης ότι «η επικύρωση της Συμφωνίας δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον», πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές για την επανέγκριση της συμφωνίας ή την απόρριψη και την έναρξη ενός κύκλου ετήσιων αναθεωρήσεων.

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν νέες διατάξεις στο εργασιακό μέτωπο της συμφωνίας, ζητώντας από τον Γκριρ να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση για να «κάνει το παν να διασφαλίσει ότι τόσο ο Καναδάς όσο και το Μεξικό συμμορφώνονται πλήρως με τις εργασιακές τους δεσμεύσεις».

Οι επτά προτεραιότητες για την νέα συμφωνία των ΗΠΑ

Οι συντάκτες της επιστολής στόχευσαν επτά προτεραιότητες που θα ήθελαν να δουν να αντιμετωπίζονται στην αναθεώρηση. Η πρώτη ήταν οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων στο Μεξικό. Είπαν ότι η USMCA δεν κατάφερε να κρατήσει τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας τους μισθούς στον κατασκευαστικό κλάδο στο Μεξικό, οι οποίοι λένε ότι δημιουργούν ένα μισθολογικό χάσμα που οδηγεί σε μετεγκατάσταση.

«Καθώς οι εργαζόμενοι στους μεξικανικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ηλεκτρονικής βιομηχανίας εξακολουθούν να κερδίζουν μόνο 3 έως 5 δολάρια την ώρα και οι αμοιβές των Μεξικανών εργαζομένων στη μεταποίηση είναι χαμηλότερες από ό,τι στην Κίνα, οι αμερικανικές εταιρείες συνεχίζουν να μετακομίζουν στο εξωτερικό με ανησυχητικούς ρυθμούς και να χρησιμοποιούν την απειλή της μεταφοράς στο εξωτερικό για να μειώσουν τους μισθούς στις ΗΠΑ», έγραψαν οι γερουσιαστές.

Οι νομοθέτες κάλεσαν επίσης τον Γκριρ να πιέσει το Μεξικό να επιβάλει την εργατική νομοθεσία του, μια αποτυχία που, όπως λένε, «έχει βλάψει τους Μεξικανούς εργαζόμενους και έχει συμβάλει σε ένα επίμονο χάσμα αμοιβών με τους Αμερικανούς εργαζόμενους που οδηγεί σε μεταφορά στο εξωτερικό».

Οι Δημοκρατικοί ζήτησαν επίσης από τον Γκριρ να βρει νέους τρόπους για την επιβολή των απαγορεύσεων σε αγαθά που δημιουργούνται με καταναγκαστική εργασία, τις οποίες, όπως λένε, δεν έχουν επιβάλει όλα τα μέρη.

Η αντιμετώπιση της κινεζικής διείσδυσης

«Η κοινή αναθεώρηση θα πρέπει να προσδιορίσει συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν και τα τρία μέρη για τη βελτίωση της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής δημόσιας αναφοράς σχετικά με τα δεδομένα επιβολής και των πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δράσεις επιβολής», έγραψαν.

Η αντιμετώπιση των κινεζικών επενδύσεων, οι οποίες επίσης τέθηκαν ως ζήτημα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο, είναι επίσης μεταξύ των αιτημάτων των Δημοκρατικών. Ζήτησαν συγκεκριμένα τον περιορισμό των κινεζικών επενδύσεων στο Μεξικό, ισχυριζόμενοι ότι κινεζικές εταιρείες δημιουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής για να παρακάμψουν τους αυστηρούς εμπορικούς νόμους των ΗΠΑ.

«Είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό στην αναθεώρηση της Συμφωνίας, ώστε να αποτραπεί η χρήση της ως κερκόπορτας για την οικονομία της Βόρειας Αμερικής από τρίτους παράγοντες, ιδίως από τους αντιπάλους μας», έγραψαν. «Η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της Κίνας θα απαιτήσει παγκόσμια συνεργασία και η αναθεώρηση μπορεί να παρουσιάσει ένα μοντέλο για το πώς οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή».

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι Δημοκρατικοί πρότειναν να αντιμετωπιστεί η πρόοδος της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού της Βόρειας Αμερικής είναι η εισαγωγή νέων απαιτήσεων κανόνων προέλευσης για πρόσθετους τομείς. Η διεισδυτικότητα της Κίνας σε εξαρτήματα για μεταποιημένα προϊόντα, όπως τα αυτοκίνητα, έχει γίνει πρόσφατα ζήτημα στην Ουάσινγκτον.