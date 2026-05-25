Factoring: Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών στην Ελλάδα

Τη δυναμική του πορεία και το 2025 διατήρησε ο κλάδος του Factoring στην Ελλάδα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €29,4 δισ. το 2025, έναντι €27,1 δισ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,5%.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ενισχυμένο ρόλο του κλάδου ως βασικού πυλώνα χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας.

Επιπλέον, το 2025 καταγράφηκε διεύρυνση ως προς τη διείσδυση των εργασιών Factoring στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας με ποσοστό 14,3% (έναντι 13,4% το 2024), διατηρώντας τον συγκεκριμένο δείκτη και για την προηγούμενη χρονιά σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό (11,4%).

Ενίσχυση εγχώριων και διεθνών εργασιών

Η ανάπτυξη του κλάδου προήλθε τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή δραστηριότητα:

· Οι εργασίες εγχώριου Factoring ανήλθαν σε €25,6 δισ., αποτελώντας τον βασικό κορμό της αγοράς με συμμετοχή κατά 87% στις συνολικές εργασίες

· Οι εργασίες διεθνούς Factoring διαμορφώθηκαν σε €3,9 δισ., αντιστοιχώντας περίπου στο 13% του συνόλου, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη του κλάδου στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων

Από τις διεθνείς εργασίες, το μεγαλύτερο μέρος αφορά εξαγωγική δραστηριότητα (€3,7 δισ.), γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο του Factoring στη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου.

Σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών:

· Οι εργασίες με δικαίωμα αναγωγής (recourse) ανήλθαν σε €17,8 δισ.

· Οι εργασίες χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse) διαμορφώθηκαν σε €11,6 δισ., καλύπτοντας περίπου το 39% της αγοράς.Οι εξειδικευμένες μορφές, όπως το reverse factoring, συνέχισαν να αναπτύσσονται, φτάνοντας τα €811 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη σημασία τους στην υποστήριξη των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σταθερός μοχλός ρευστότητας για τις επιχειρήσεις

Το Factoring εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, προσφέροντας άμεση χρηματοδότηση, ασφάλεια συναλλαγών και βελτιωμένη διαχείριση απαιτήσεων.

Θετικές προοπτικές για το 2026

Οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν θετικές, με τον κλάδο να αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, αξιοποιώντας:

· την αυξανόμενη ανάγκη για κεφάλαια κίνησης

· την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου

· την περαιτέρω ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Δήλωση Προέδρου Ε.Ε.F.

«Η Ελληνική Ένωση Factoring θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του θεσμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αλέξανδρος Κοντόπουλος, με αφορμή τον δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης του 2025. Επίσης, όπως επισήμανε, « Οι επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς επιβεβαιώνουν ότι το Factoring εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα χρηματοδότησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών που προσεγγίζει πλέον τα €30 δις και η αυξημένη συμμετοχή στο ΑΕΠ αναδεικνύουν διαρκώς τον κρίσιμο ρόλο του στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».