Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Αυξήθηκαν κατά 64,3% το α΄ τρίμηνο

Economy 25.05.2026, 15:05
Αύξηση κατά 64,3% σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ τρίμηνο του 2026 και διαμορφώθηκαν σε 1,67 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου, ενώ εκτοξεύτηκε και το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου στα 928,4 εκατ. ευρώ έναντι 352,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 409,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 172,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 55,6% κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 669,4 εκατ. ευρώ έναντι 430,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 0,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2026: 259,8 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 257,5 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,1% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 15,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 928,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 352,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύξηση κατά 655,9 εκατ. ευρώ (64,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.676,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 80,1 εκατ. ευρώ (12,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 747,7 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,3% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 11,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Μάρτιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 56,6% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 347,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 57,9% (Μάρτιος 2026: 307,9 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 195,0 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 59,5% (Μάρτιος 2026: 301,3 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 189,0 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 100,4% στα 58,1 εκατ. ευρώ  σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 35,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 39,9 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 42,8% και διαμορφώθηκαν στα 80,0 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 64,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 1.676,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 66,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 825,2 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 65,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 824,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 709,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 64,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 78,0% και διαμορφώθηκαν στα 116,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 122,5 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, που αυξήθηκαν κατά 39,1% και διαμορφώθηκαν στα 45,2 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 66,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 113,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 213,3 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,0% και διαμορφώθηκαν στα 172,5 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 1.272,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 85,0% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 55,5% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 22,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 555,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 56,0%, ενώ υψηλότερη κατά 53,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 124,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 47,7% και διαμορφώθηκε σε 123,0 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, που αυξήθηκε κατά 3,1% σε 22,6 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 62,0% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 75,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 36,9% και διαμορφώθηκε σε 85,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 6,8% σε 74,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Το μτρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,3% και διαμορφώθηκε σε 3.401,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.459,0 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 84,3%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.785,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 51,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 26,2% και διαμορφώθηκε σε 1.615,8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 43,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 94,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 21,6% και διαμορφώθηκε σε 297,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, που αυξήθηκε κατά 27,6% σε 77,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 25,0% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 159,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 49,3% και διαμορφώθηκε σε 250,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,6% σε 172,5 χιλ. ταξιδιώτες.

