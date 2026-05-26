Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου – του βασικού σημείου αναφοράς για τον δανεισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ— υποχώρησε κατά περισσότερες από 8 μονάδες βάσης στο 4,485%.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, το οποίο παρακολουθεί πιο στενά την βραχυπρόθεσμη πολιτική επιτοκίων της Federal Reserve, μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,057%. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερες από 7 μονάδες βάσης στο 5,009%.

Οι αποδόσεις μειώθηκαν σε όλους τους τομείς, ακολουθώντας τις μεγάλες μειώσεις που παρατηρήθηκαν στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων τη Δευτέρα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτό που η Κεντρική Διοίκηση χαρακτήρισε ως επιθέσεις «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει τελικά να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι θα προβεί σε αντίποινα σε παραβιάσεις της συνεχιζόμενης εκεχειρίας, αφού εντόπισε και επιτέθηκε σε αμερικανικά drones και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Η φαινομενική έξαρση των εχθροπραξιών ήρθε παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα αναρτήσει στο Truth Social ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να είναι ορατή, με τις διαπραγματεύσεις «να προχωρούν ομαλά».

Κοιτάζοντας μπροστά, οι επενδυτές θα παρακολουθούν μια σειρά από οικονομικά δεδομένα που θα δημοσιευτούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης τα στοιχεία του Απριλίου για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών – το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones αναμένουν αύξηση 0,5% από τον Μάρτιο και αύξηση 3,8% στον υποκείμενο δείκτη PCE σε ετήσια βάση.