BP: Βουτιά μετοχής μετά την απομάκρυνση του προέδρου από το διοικητικό συμβούλιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απότομη πτώση σημείωσε την Τρίτη η μετοχή της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας BP, αφότου το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι απέλυσε τον πρόεδρο Άλμπερτ Μάνιφολντ σε μια αιφνιδιαστική κίνηση.

η εταιρεία βρίσκεται στον τρίτο CEO και τώρα στον τρίτο πρόεδρο της σε λιγότερο από τρία χρόνια.

Η απόφαση για την απομάκρυνση του Μάνιφολντ με άμεση ισχύ ακολούθησε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο Άλμπερτ συνέβαλε στο να δοθεί η απαραίτητη έμφαση και ρυθμός στη μεταμόρφωση της BP», δήλωσε η Amanda Blanc, ανώτερη ανεξάρτητη διευθύντρια της BP. «Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την έκπληξη και απογοήτευσή της για ζητήματα εποπτείας και συμπεριφοράς που θεωρεί απαράδεκτα και έλαβε αποφασιστικά μέτρα.»

Η μετοχή της BP, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έπεσε έως και 9% μετά την είδηση, πριν περιορίσει τις απώλειές της. Η μετοχή έκλεισε με πτώση περίπου 4%.

Η BP ανακοίνωσε ότι έχει διορίσει τον Ian Tyler ως προσωρινό πρόεδρο με άμεση ισχύ, σημειώνοντας ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής μόνιμου προέδρου.

«Το διοικητικό συμβούλιο και η ηγετική ομάδα έχουν βαθιά πεποίθηση στη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, και η εταιρεία προχωρά με γοργούς ρυθμούς για την υλοποίησή της», δήλωσε ο Tyler.

«Η ΒP χτίζει ένα ιστορικό ισχυρών βασικών λειτουργικών επιδόσεων και αυστηρής εστίασης στη δημοσιονομική πειθαρχία – όλα με στόχο την αύξηση της αξίας για τους μετόχους και των αποδόσεων», πρόσθεσε.

Ο Μάνιφολντ, ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου μόλις από τον Οκτώβριο, έλαβε χαμηλότερη από τη συνήθη υποστήριξη στην ετήσια γενική συνέλευση της BP τον περασμένο μήνα, μετά από μια εξέγερση των επενδυτών.

Η πλειοψηφία του 81,8% των μετόχων ψήφισε υπέρ της εκλογής του πρώην διευθυντή του ιρλανδικού κολοσσού δομικών υλικών CRH ως προέδρου της BP. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χρειάζονται το 50% των ψήφων για να εκλεγούν και συνήθως λαμβάνουν σχεδόν 100% υποστήριξη.

Ορισμένοι ακτιβιστές επενδυτές είχαν δηλώσει ότι ακόμη και ένα 5% των ψήφων κατά του Μάνιφολντ θα αποτελούσε σοβαρή επίπληξη, ιδίως μετά το ιστορικό 24% των ψήφων κατά του απερχόμενου προέδρου Helge Lund πέρυσι.

Αλλαγές στο στελεχικό δυναμικό της BP

Η απομάκρυνση του Μάνιφολντ έρχεται σε μια περίοδο που ο ενεργειακός κολοσσός επιστρέφει στην κύρια δραστηριότητά του, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, εγκαταλείποντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – και την ώρα που η πρώην επικεφαλής της Woodside Energy, Μεγκ Ο’ Νίλ, αναλαμβάνει τα ηνία ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Η O’Nιλ ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου την 1η Απριλίου, αντικαθιστώντας τον Murray Auchincloss μετά από λιγότερο από δύο χρόνια στη θέση αυτή.

«Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Άλμπερτ Μάνιφολντ είναι σίγουρα μια έκπληξη, αν και η BP έχει αντιμετωπίσει περισσότερες από τις αναμενόμενες αποχωρήσεις ανώτερων στελεχών από την εταιρεία τα τελευταία 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των πρώην CEO Lord Browne, Tony Hayward, Bernard Looney και Murray Auchinchloss, αν και όλες με πολύ διαφορετικές ατομικές περιστάσεις που οδήγησαν στην αποχώρησή τους», δήλωσε ο Maurizio Carulli, παγκόσμιος αναλυτής ενέργειας στην Quilter Cheviot.

«Ενώ η είδηση είναι προφανώς αρνητική βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η BP έχει πραγματοποιήσει σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις και στρατηγική αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, και αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιτυχημένων προσπαθειών ολόκληρου του οργανισμού και της διοίκησής του, όχι μόνο ενός ατόμου», πρόσθεσε.

Η Lindsey Stewart, διευθύντρια περιεχομένου για θεσμικούς επενδυτές στη Morningstar, χαρακτήρισε την απόρριψη της πρότασης του Μάνιφολντ ως απόδειξη ότι η BP διαθέτει «το πιο ασταθές διοικητικό συμβούλιο» μεταξύ των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών.

«Η απόφαση της εταιρείας να αποκλείσει μια πρόταση μετόχου που φαίνεται να πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να τεθεί σε ψηφοφορία από τους μετόχους, προκάλεσε άσκοπα την αντίδραση ενός ευρέος φάσματος επενδυτών και έθεσε εκ νέου ερωτήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εποπτεία της εταιρείας», δήλωσε η Stewart, αναφερόμενη στην αμφιλεγόμενη απόφαση της BP να αποκλείσει μια πρόταση που υπέβαλε η ολλανδική ακτιβιστική ομάδα Follow This κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της.

«Με την ανάκαμψη της τιμής της μετοχής μέχρι στιγμής φέτος, η BP θα έπρεπε να αποκομίζει τα οφέλη της στρατηγικής αναπροσαρμογής της», συνέχισε ο Stewart. «Αντ’ αυτού, η εταιρεία βρίσκεται στον τρίτο CEO και τώρα στον τρίτο πρόεδρο της σε λιγότερο από τρία χρόνια. Είναι σαφές ότι η εξασφάλιση ελέγχου της εταιρικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής της εταιρείας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του προσωρινού προέδρου και του τελικού διαδόχου του».

Η κλιματική ομάδα ACCR κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο της BP να παράσχει «πλήρη και διαφανή ενημέρωση» για το τι ακριβώς οδήγησε στην απομάκρυνση του Μάνιφολντ, ενώ η Follow This δήλωσε ότι ο νέος πρόεδρος πρέπει να διαθέτει «πραγματική εμπειρογνωμοσύνη» σε θέματα διακυβέρνησης, κλιματικού κινδύνου και κινδύνου μετάβασης.