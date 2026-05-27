Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Την έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τις πρωινές πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και να βρει τα καύσιμα για να προσεγγίσει ακόμη πιο πολύ τα υψηλά έτους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%). Ο τζίρος ανήλθε στα 346,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 45,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,7 εκατ. τεμάχια αξίας 38 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,03% στις 6.019,82 μονάδες, ενώ στο +0,40% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.083,39 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,85% στις 2.735,33 μονάδες.

Συνεχίζεται το σερί

Μπορεί το ΧΑ σήμερα να έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης, αλλά βρήκε τα καύσιμα για να συνεχίσει το ανοδικό του σερί για έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Επιβεβαίωσε ότι το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και σε επιλεγμένα blue chips.

Η εικόνα της αγοράς το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνει ότι κάθε βραχυπρόθεσμη διόρθωση αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ευκαιρία εισόδου παρά ως ένδειξη δομικής αδυναμίας της τάσης. Ωστόσο, η άνοδος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στο σύνολο της αγοράς, καθώς αρκετές μετοχές εξακολουθούν να υπολείπονται αισθητά σε απόδοση σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη.

Καταλυτικά σήμερα για το κλίμα λειτούργησαν και οι νέες εκθέσεις των Jefferies και UBS, οι οποίες επαναλαμβάνουν τις θετικές συστάσεις για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Οι δύο ομάδες αναλυτών εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική βελτίωση των ισολογισμών, την ισχυρή κερδοφορία και τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των εσόδων και των αποδόσεων. Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικές συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τεχνικά, η αγορά συνεχίζει να κινείται σε καθαρά ανοδική τροχιά, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα υψηλά έτους των 2.407 μονάδων. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΧΑ δείχνει ότι μια τεχνική «ανάσα» είναι μάλλον απαραίτητη, καθώς αρκετοί ταλαντωτές είχαν περάσει σε υπεραγορασμένες ζώνες, αυξάνοντας την πιθανότητα προσωρινής διόρθωσης ή συσσώρευσης. Η επόμενη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται πλέον στην περιοχή των 2.360 μονάδων, επίπεδο που αναμένεται να δοκιμαστεί εφόσον διατηρηθεί το θετικό momentum.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo σημείωσε άλμα 4,26%, με τις Λάμδα, Motor Oil, Εθνική, Τιτάν και Alpha Bank να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Κύπρου, Πειραιώς, Eurobank, Aegean, Coca Cola και ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΛΧΑ, Σαράντης, Aktor, Cenergy, Βιοχάλκο και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ διόρθωσε σήμερα κατά 2,23%, αλλά κράτησε τα 21 ευρώ, με τις Optima, Metlen, Allwyn, Helleniq Energy, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ να κλείνουν ήπια πτωτικά