Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Xρηματιστήριο Αθηνών 27.05.2026, 17:30
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τις πρωινές πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και να βρει τα καύσιμα για να προσεγγίσει ακόμη πιο πολύ τα υψηλά έτους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%). Ο τζίρος ανήλθε στα 346,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 45,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,7 εκατ. τεμάχια αξίας 38 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,03% στις 6.019,82 μονάδες, ενώ στο +0,40% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.083,39 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,85% στις 2.735,33 μονάδες.

Συνεχίζεται το σερί

Μπορεί το ΧΑ σήμερα να έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης, αλλά βρήκε τα καύσιμα για να συνεχίσει το ανοδικό του σερί για έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Επιβεβαίωσε ότι το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και σε επιλεγμένα blue chips.

Η εικόνα της αγοράς το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνει ότι κάθε βραχυπρόθεσμη διόρθωση αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ευκαιρία εισόδου παρά ως ένδειξη δομικής αδυναμίας της τάσης. Ωστόσο, η άνοδος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στο σύνολο της αγοράς, καθώς αρκετές μετοχές εξακολουθούν να υπολείπονται αισθητά σε απόδοση σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη.

Καταλυτικά σήμερα για το κλίμα λειτούργησαν και οι νέες εκθέσεις των Jefferies και UBS, οι οποίες επαναλαμβάνουν τις θετικές συστάσεις για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Οι δύο ομάδες αναλυτών εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική βελτίωση των ισολογισμών, την ισχυρή κερδοφορία και τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των εσόδων και των αποδόσεων. Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικές συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τεχνικά, η αγορά συνεχίζει να κινείται σε καθαρά ανοδική τροχιά, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα υψηλά έτους των 2.407 μονάδων. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΧΑ δείχνει ότι μια τεχνική «ανάσα» είναι μάλλον απαραίτητη, καθώς αρκετοί ταλαντωτές είχαν περάσει σε υπεραγορασμένες ζώνες, αυξάνοντας την πιθανότητα προσωρινής διόρθωσης ή συσσώρευσης. Η επόμενη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται πλέον στην περιοχή των 2.360 μονάδων, επίπεδο που αναμένεται να δοκιμαστεί εφόσον διατηρηθεί το θετικό momentum.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo σημείωσε άλμα 4,26%, με τις Λάμδα, Motor Oil, Εθνική, Τιτάν και Alpha Bank να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Κύπρου, Πειραιώς, Eurobank, Aegean, Coca Cola και ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΛΧΑ, Σαράντης, Aktor, Cenergy, Βιοχάλκο και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ διόρθωσε σήμερα κατά 2,23%, αλλά κράτησε τα 21 ευρώ, με τις Optima, Metlen, Allwyn, Helleniq Energy, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ να κλείνουν ήπια πτωτικά

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ
Wall Street: Με μικτά πρόσημα – Σε ιστορικά υψηλά η Micron  
Wall Street

Με μικτά πρόσημα η Wall Street - Σε ιστορικά υψηλά η Micron  
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά
Euronext: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel

Με το βλέμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι επενδυτές - Ανοδος για τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Με μικτά πρόσημα – Σε ιστορικά υψηλά η Micron  
Wall Street

Με μικτά πρόσημα η Wall Street - Σε ιστορικά υψηλά η Micron  

Οι αγορές ενισχύονται επίσης από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που άφησαν να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης «προχωρούν ικανοποιητικά»

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Euronext: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις στο ΧΑ

Η αγορά δείχνει να χρειάζεται νέα καύσιμα και επιπλέον ρευστότητα προκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική της

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel

Με το βλέμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι επενδυτές - Ανοδος για τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου

ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι

Στα 89,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι, με τα εξαγωγικά έσοδα στο γιαούρτι να ξεπερνούν τα 62 εκατ. ευρώ και να ενισχύονται κατά 54,3%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής

37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Deloitte: Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος
Τουρισμός

Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος [γραφήματα]

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο - Τι δείχνει μελέτη της Deloitte

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies