Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Μεταφορές 27.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Σε τροχιά ριζικού μετασχηματισμού εισέρχεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», με την ανάληψη της διαχείρισης του από την κοινοπραξία των Fraport Greece, Delta Airport Investments και ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε..

Η παραχώρηση, διάρκειας 40 ετών, έλαβε χθες το «πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να κυρωθεί το προσεχές διάστημα από τη Βουλή, με τη σύμβαση να υπογράφεται με τη νέα εταιρεία «Kalamata Airport A.E.».

Η Κοινοπραξία για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η Κοινοπραξία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ με κεντρικό στόχος τον διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης μέσα στην επόμενη πενταετία. Από περίπου 370.000–380.000 επιβάτες σήμερα, η κοινοπραξία φιλοδοξεί να οδηγήσει το αεροδρόμιο στους 700.000 επιβάτες έως το 2030, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.

Η στρατηγική ανάπτυξης περιλαμβάνει άνοιγμα σε νέες αγορές του εξωτερικού, ενίσχυση υφιστάμενων δρομολογίων και νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Για τη θερινή περίοδο του 2026 έχουν ήδη προγραμματιστεί νέα δρομολόγια από Εδιμβούργο και Λονδίνο μέσω Jet2, από Αμβούργο με Condor και από Βουδαπέστη με Wizz Air, ενώ αυξάνονται και οι συχνότητες πτήσεων από βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Συνολικά, η νέα τουριστική σεζόν αναμένεται να «τρέξει» με 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ελληνικών αεροδρομίων.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Νέος τερματικός σταθμός 9.000 τ.μ.

Αιχμή του επενδυτικού σχεδιασμού αποτελεί η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού, τριπλάσιου μεγέθους από τον σημερινό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο κτήριο θα αναπτυχθεί σε ήδη απαλλοτριωμένη έκταση προς τη Μικρομάνη, πίσω από το υφιστάμενο κτήριο του αστυνομικού σταθμού.

Ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, δήλωσε νωρίτερα φέτος σε συνάντηση εργασία που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας ότι ο νέος αεροσταθμός θα αυξήσει την επιφάνεια από τα 3.000 στα 9.000 τετραγωνικά μέτρα, με στόχο η επένδυση να ολοκληρωθεί πριν από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

«Από την έναρξη της παραχώρησης έχουμε 36 μήνες για να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις και πρόθεσή μας είναι να υπάρξει ένας τριπλάσιου μεγέθους τερματικός σταθμός. Εκτιμούμε ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο το 2028», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σημερινό κτήριο προβλέπεται να μετατραπεί σε χώρο VIP αφίξεων και αναχωρήσεων, καθώς και σε διοικητικά γραφεία.

Σύμφωνα με την χθεσινή παοπρυσάιση στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρώτη τριετία προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ, όπως ορίζει η σύμβαση παραχώρησης.

Στο πλάνο περιλαμβάνονται εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, νέοι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, νέοι εμπορικοί χώροι, duty free και εστίαση, βελτίωση πυροσβεστικών υποδομών, και παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών.

Ποια είναι η Κοινοπραξία

Η  Κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ, αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

α) τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «FRAPORT AG» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 51%),

β) την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κοπελούζου και

γ) την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του Προτιμητέου Επενδυτή ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ  σε σταθερές τιμές 2025 .Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του επενδυτή για τις προοπτικές του έργου.

Το υπόλοιπο μέρος της οικονομικής προσφοράς αποτελείται από ένα σταθερό ποσό, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως, από το δεύτερο έτος παραχώρησης μέχρι και το τρίτο έτος, και ένα μεταβλητό ποσό εκφρασμένο σε ποσοστό 0,10% των εσόδων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ετησίως στον Παραχωρητή από τον Προτιμητέο Επενδυτή, αρχής γενομένης από το τέταρτο έτος παραχώρησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Παραχωρητή (Growthfund) εκτιμάται ότι θα εισπράξει σημαντικά μερίσματα που θα προκύψουν από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου που οι αρχικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος στον Παραχωρητή (Growthfund).

Αναπτυξιακή ώθηση για τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο

Η ανάληψη της διαχείρισης από τη Fraport και τους Έλληνες εταίρους της θεωρείται κομβικής σημασίας για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της νότιας Πελοποννήσου.

Παρά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων ετών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να απορροφά μόλις το 2% των συνολικών τουριστικών αφίξεων της χώρας, με περίπου 750.000 επισκέπτες και έσοδα κάτω των 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για τον τουρισμό, τις επενδύσεις και την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τη διεθνή προσβασιμότητα της Μεσσηνίας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για ολόκληρη την περιφέρεια.

