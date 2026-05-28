Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Φυσικό αέριο 28.05.2026, 10:53
Η αμερικανική πετρελαϊκή Chevron χτυπά ξανά διεκδικώντας παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της αμερικανικής Big Oil στην παραχώρηση «ΠΕΡΙΟΧΗ 10» (Block 10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου (Operator) από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Η αίτηση για τους υδρογονάνθρακες στο Block 10

Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από την Chevron ποσοστού 70% από τη HELLENiQ ENERGY, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και υπό την αίρεση των προβλεπόμενων εγκρίσεων, η συμμετοχή στην παραχώρηση θα διαμορφωθεί σε 70% για τη Chevron και 30% για τη HELLENiQ ENERGY, ενώ η Chevron θα αναλάβει και το ρόλο του εντολοδόχου.

Επισημαίνεται ότι, τα ερευνητικά προγράμματα για την 1η και τη 2η Ερευνητική Φάση του Βασικού Σταδίου Έρευνας έχουν ολοκληρωθεί, και εκκρεμεί η απόφαση εισόδου στην 3η και τελευταία Ερευνητική Φάση που αφορά στην εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί, παράλληλα, αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, προκειμένου η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες και να συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα δεδομένα που θα αποκτηθούν από τις γειτονικές περιοχές παραχώρησης, καθώς οι αποφάσεις των εταιριών λαμβάνονται πάντα με γνώμονα τη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων θα λάβει χώρα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις τεχνικές απαιτήσεις και στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων. Υπενθυμίζεται ότι η Chevron και η HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η Πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου»

