ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου

Η διαδικασία μετασχηματισμού στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της ΑΒ Βασιλόπουλος, παρότι απέχει ακόμη τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι την καταληκτική της ημερομηνία, έχει καλύψει το 70% – 80%, δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Λαβίδας. Υπενθυμίζεται σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο προβλέπεται το δίκτυο των καταστημάτων αλυσίδας να διαμορφωθεί περί τα 900 καταστήματα πανελλαδικά, εκ των οποίων τα 700 σημεία πώλησης θα είναι μικρά καταστήματα με το σύστημα franchise και τα άλλα 200 καταστήματα θα ανήκουν στην εταιρεία.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour

Ήδη και με βάση την εξυπηρέτηση του προαναφερόμενου μοντέλου, όπως είπε ο κ. Λαβίδας μιλώντας στους δημοσιογράφους – στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες με την WWF – απέκτησε τα καταστήματα στη Σαντορίνη της Carrefour – ήταν εταιρικά καταστήματα – και συζητά την εξαγορά τριών – τεσσάρων ακόμη στην Αττική – τα οποία είναι εταιρικά της Carrefour – τα οποία όμως εφόσον τα αποκτήσει θα τα μετατρέψει θα δοθούν σε δικαιοπαρόχους και θα ενσωματωθούν στο δίκτυο της Βασιλόπουλος με την μέθοδο του Franchise. Εν τω μεταξύ ερωτηθείς σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων στη διάρκεια του 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αποφεύγοντας να γίνει σαφέστερος είπε πως ήταν καλύτερη χρονιά από το 2024.

H στρατηγική συνεργασία με WWF Ελλάδας

Κατά τα άλλα Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η WWF Ελλάδας ανακοίνωσαν την μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε έξι συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους – δεσμεύσεις:

– Κλίμα: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας, με τεκμηριωμένους επιστημονικούς στόχους που θα στοχεύουν σε μηδενικές καθαρές εκπομπές ως το 2050.

– Διατροφή: Εξισορρόπηση των πωλήσεων τροφίμων, με στόχο τις ισομερείς πωλήσεις ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών.

– Θαλασσινά: Προέλευση του 80% των αγορών θαλασσινών από πηγές χαμηλού ή μεσαίου περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως πιστοποιημένες βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, αλιεύματα που το απόθεμά τους βρίσκεται σε βιώσιμο επίπεδο, καθώς και ιχνηλατημένα αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

– Σπατάλη τροφίμων: Μείωση κατά 50% των τροφίμων που χάνονται ή απορρίπτονται στις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της ΑΒ.

– Συσκευασίες: Μείωση πλαστικού κατά 15% & 100% ανακυκλωσιμότητα στη συσκευασία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

– Αποδάσωση: Μηδενική αποψίλωση δασών και αλλαγή χρήσης γης σε φυσικούς οικοτόπους σε όλη την αλυσίδα αξίας για την παραγωγή προϊόντων υψηλού κινδύνου (πχ. φοινικέλαιο).