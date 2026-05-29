ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Economy 29.05.2026, 16:00
Σχολιάστε
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχέδιο για νέους φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034. Όπως αποτυπώνεται σε προσχέδιο εγγράφου εργασίας της Κομισιόν που έχει στα «χέρια» του ΟΤ, η δυνητική συνεισφορά εσόδων από μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να φτάνει τα 13,3 δισ. ευρώ ανά έτος και συνολικά 93,1 δισ. ευρώ για την επίμαχη 7ετία.

Αναφορικά με την Ελλάδα, το έγγραφο περιλαμβάνει μια επιβάρυνση της τάξης τουλάχιστον των 200 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά τυχερά παιχνίδια, καθότι η…απόδοση από τα crypto δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ανά χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση η συνεισφορά της Ελλάδας για τη συγκεκριμένη περίοδο θα αγγίξει τουλάχιστον το 1,4 δισ. ευρώ.

Δείτε εδώ ολόκληρο το έγγραφο της ΕΕ

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έγγραφο εργασίας και όχι για τελική απόφαση, καθότι, αυτή αναμένεται να ληφθεί -πιθανότατα- κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή επί ημερών ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.

Οι υπολογισμοί της ΕΕ

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας πιθανός φόρος στις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, με συντελεστή 3% σε ορισμένες ροές εσόδων, θα απέφερε 5 δισ. ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο φόρος, ο οποίος θα επηρέαζε κυρίως τις αμερικανικές εταιρείες, όπως οι Amazon και Google είναι πιθανό να βρει αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις της ΕΕ που φοβούνται αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως υπόδειγμα τους υπάρχοντες ψηφιακούς φόρους στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία προκειμένου να δημιουργήσει μια συνολική εκτίμηση για ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα, ένας φόρος της τάξης του 3% επί του καθαρού κύκλου εργασιών στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας φορολογικός συντελεστής 0,1% επί της αξίας των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων θα απέφερε μεταξύ 3 και 4 δισ. ευρώ ετησίως, περίπου, για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παράλληλα, ένας φόρος κεφαλαιακών κερδών κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα μεταξύ 1 και 2,4 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, η Κομισιόν ότι ότι η δυναμική εσόδων των φόρων κρυπτονομισμάτων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της έλλειψης δεδομένων.

Η ομόφωνη έγκριση και οι αντιδράσεις

Οι φόροι της ΕΕ, γνωστοί ως «ίδιοι πόροι», απαιτούν ομόφωνη έγκριση μεταξύ των 27 κυβερνήσεων της Ένωσης. Τα πρόσθετα έσοδα έχουν σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση του κοινού ταμείου της ΕΕ από το 2028 έως το 2034, το οποίο ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών του κοινού προγράμματος χρέους της ΕΕ μετά την πανδημία.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής από τον Ιούλιο περιλάμβανε έναν φόρο στις εισαγωγές άνθρακα στην ΕΕ, γνωστό ως CBAM, καθώς και φόρους μεταξύ άλλων στις εκπομπές άνθρακα, τα έσοδα από τον καπνό, τα εταιρικά κέρδη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΕΛΣΤΑΤ: Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Βιομηχανία

Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία [γραφήματα]
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026
Economy

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Ιουνίου
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα
Επίδομα θέρμανσης: Τα πόσα που δόθηκαν και πώς μπορούν να γίνουν διορθώσεις
Economy

Τι αλλάζει με την τροποποίηση της ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο [γραφήματα]
Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

Το 70% από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Motor Oil: Παράθυρο για ομόλογο και guidance για υψηλή κερδοφορία το 2026
Business

Παράθυρο για έκδοση ομολόγου από MOH

Ο Πέτρος Τζαννετάκης αναπληρωτής CEO της Motor Oil κατά την ενημέρωση των αναλυτών αναφέρθηκε στην αναχρηματοδότηση ευρωομολόγου 400 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Κλειστά ακίνητα: Tι κάνει η Ευρώπη με τους φόρους;
Ακίνητα

Tι κάνει η Ευρώπη με τους φόρους για τα κλειστά ακίνητα;

Η ιδέα της φορολόγησης των κλειστών ακινήτων δεν είναι πλέον μια «ακραία» συζήτηση στην Ευρώπη

Αθανασία Ακρίβου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Κρυπτονομίσματα: Η βιομηχανία των crypto προετοιμάζεται για απειλή κβαντικής υπολογιστικής
Crypto

Τα crypto προετοιμάζονται για απειλή κβαντικής υπολογιστικής

Η απειλή για τον κώδικα που υποστηρίζει κρυπτονομίσματα bitcoin έχει μετατοπιστεί «από θεωρητικό σε αξιόπιστο», προειδοποιούν παράγοντες της βιομηχανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Κρυπτονομίσματα: Στο… μικροσκόπιο τα crypto
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο... μικροσκόπιο τα crypto - Ξεκινούν έλεγχοι στην Ελλάδα

Έρχεται μπαράζ διασταυρώσεων για τα κρυπτονομίσματα - Πώς θα εντοπίζονται οι «μαϊμού» επενδυτές

Ψηφιακό ευρώ: Οι φιλοδοξίες της Λαγκάρντ προσκρούουν στην ηγεμονία του δολαρίου
Crypto

Οι φιλοδοξίες της Λαγκάρντ προσκρούουν στο δολάριο

Πώς οι ΗΠΑ κέρδισαν την πρωτοκαθεδρία στα ψηφιακά νομίσματα- Ο αγώνας δρόμου της Ευρώπης για το μέλλον του χρήματος

Τζούλη Καλημέρη
Coinbase: Απολύει 1 στους 7 εργαζόμενους λόγω τεχνητής νοημοσύνης
Crypto

Πλήγμα λόγω ΑΙ στα crypto - Η Coinbase απολύει 1 στους 7

Η Coinbase έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε κύκλους απολύσεων κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Κρυπτονομίσματα: Στο στοχαστρο τα crypto – Πώς θα εντοπίζονται οι επενδυτές «μαϊμού»
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο τα crypto - Πώς θα εντοπίζονται οι επενδυτές «μαϊμού»

Σαρωτικές διασταυρώσει έρχονται στα crypto - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Latest News
Wall Street: Νέα άνοδος με άλμα για την Dell
Wall Street

Νέα άνοδος για τη Wall Street, άλμα για την Dell

Πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης στην Wall Street αναδεικνύεται η Dell Technologies, με τη μετοχή να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 37%

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ έως 30/10
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών - Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ, αναφέρει η ΑΑΔΕ

Ανδριανός: Η ανθεκτικότητα της αγροδιατροφής είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας
AGRO

Ανδριανός: Η ανθεκτικότητα της αγροδιατροφής είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρή εγχώρια παραγωγική βάση, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και μείωση κρίσιμων εξαρτήσεων», τόνισε ο κ. Ανδριανός

ΕΛΣΤΑΤ: Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Βιομηχανία

Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία [γραφήματα]

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΓΣΕΒΕΕ: Αιχμές για αποκλεισμούς από την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων
Business

Αιχμές της ΓΣΕΒΕΕ για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων

Οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι οφείλουν να απευθύνονται σε όλες τις ΜΜΕ και όχι μόνο σε όσους επιλέγουν οι ιθύνοντες, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026
Economy

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Ιουνίου

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price), σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Κινούμαι Ηλέκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων
Ηλεκτροκίνηση

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Στους δικαιούχους 1.066 δικαιούχους του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ πιστώθηκε το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ

Επίδομα θέρμανσης: Τα πόσα που δόθηκαν και πώς μπορούν να γίνουν διορθώσεις
Economy

Τι αλλάζει με την τροποποίηση της ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης

Δυνατότητα έκδοσης διορθωμένων παραστατικών έως 31/8/2026 και συμψηφισμοί έως 30/9/2026

Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,1% για τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο
Business

Ανοδος 6,1% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου τον Μάρτιο [γραφήματα]

Ο όγκο πωλήσεων στο λιανεμπόριο τον Μάρτιο αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία
Business

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Θα πρέπει να κάνουμε όλοι τη δουλειά μας ανεξάρτητα από τον χρόνο των εκλογών, επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο [γραφήματα]

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθερά σε ανοδική τροχιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σταθερά σε ανοδική τροχιά το ΧΑ

Ο Μάιος εξελίσσεται σε μήνα επαναφοράς για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΥΠΑ: Απάτη με εταιρείες που μεσολαβούν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
Τουρισμός

Και νέα απάτη, αυτήν τη φορά με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Την προσοχή των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού εφιστά η ΔΥΠΑ - Δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της

Δήμας: Τέλη του 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Κατασκευές

Δήμας: Τέλη του 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies