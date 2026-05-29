Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

Ποιους επιχειρηματίες αφορά η εφαρμογή και τι ισχύει για τις παλιές άδειες λειτουργίας

Business 29.05.2026, 06:30
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή και την ανάρτηση των δικαιολογητικών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην πλατφόρμα ΟpenBusiness. Το χρονικό περιθώριο είναι πλέον επτά μήνες, δηλαδή έως το τέλος του χρόνου.

Η προαναφερόμενη πλατφόρμα είναι επί της ουσίας μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που αφορά τη γνωστοποίηση λειτουργίας ή μεταβολής της δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Πλέον, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν περιμένει να γίνει ο έλεγχος από το Υγειονομικό ή την Πυροσβεστική για να ανοίξει την επιχείρησή του, αλλά ο ίδιος γνωστοποιεί (γι’ αυτό πλέον δεν υπάρχει ο όρος «Αδεια Λειτουργίας» αλλά «Γνωστοποίηση Λειτουργίας») τη δραστηριότητά του στην αδειοδοτούσα Αρχή. Και βέβαια, έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για όλα αυτά.

Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι και τόσο απλά. Κι αυτό διότι η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στον επιχειρηματία, ο οποίος θα πρέπει να είναι βέβαιος πως η επιχείρησή του πληροί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, πυροσβεστικές και άλλες διατάξεις, αλλιώς θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα ή ακόμη και να κλείσει το κατάστημά του (!).

Για τον λόγο αυτόν «ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια της τοπογράφου-πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 5+2 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι σκοπεύουν να ανοίξουν μια επιχείρηση.

Τι ισχύει για όσους έχουν παλιές άδειες λειτουργίας;

Οσοι έχουν παλιές άδειες λειτουργίας θα πρέπει να κάνουν γνωστοποίηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Ποιες δραστηριότητες/ επιχειρήσεις αφορά η εφαρμογή;

Αφορά μεταξύ άλλων: καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεταποιητικές δραστηριότητες, κέντρα αποθήκευσης και διανομής, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, κέντρα δεδομένων, εξορυκτικές δραστηριότητες, θέατρα και κινηματογράφους, τουριστικές επιχειρήσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος για τον σωστό τρόπο ανοίγματος μιας επιχείρησης;

Πριν καταλήξει στον χώρο ο επιχειρηματίας, θα πρέπει πρώτα να έχει αποφασίσει τι θα προσφέρει, και να δώσει μια λίστα με τα προϊόντα και τον εξοπλισμό στον μηχανικό. Για παράδειγμα, αν θέλει να ανοίξει μία καφετέρια, θα πρέπει να γνωρίζει αν θα διαθέτει εκτός από καφέ και άλλα προϊόντα, όπως οινοπνευματώδη ποτά, πίτσες, τυρόπιτες κ.λπ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή αν τα προϊόντα που θα προσφέρει η επιχείρηση θα παρασκευάζονται εντός του καταστήματος ή θα τα προμηθεύεται από άλλες επιχειρήσεις.

Τι ελέγχει ο μηχανικός;

Αρχικά ο μηχανικός θα κάνει έλεγχο στα έγγραφα νομιμότητας του κτιρίου και αν καλύπτονται οι πολεοδομικές, υγειονομικές, πυρασφάλειας και λοιπές απαιτήσεις. Επίσης, γνωρίζοντας τις ανάγκες της επιχείρησης, θα υπολογίσει τα τετραγωνικά μέτρα που χρειάζονται.

Ποια είναι τα στάδια για το άνοιγμα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος;

Tα στάδια αυτά είναι:

(Α) Η αίτηση βεβαίωσης χρήσεων γης από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία), με την οποία βεβαιώνεται ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με τη θέση της στον χώρο.

(Β) Η απάντηση από Αρχαιολογία και Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων ότι συμφωνούν με την ίδρυση της επιχείρησης στη συγκεκριμένη θέση.

(Γ) Η υποβολή του αιτήματος στην ιστοσελίδα OpenBusiness. Ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον μηχανικό του μπαίνει με τους κωδικούς του taxis στην ιστοσελίδα OpenBusiness και υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο φορέα (π.χ. δήμο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή στο Τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας για επιχείρηση μεταποίησης κ.λπ.), καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Ποια αρχεία θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο του καταστήματος;

– Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

– Βεβαίωση μηχανικού ότι μεταξύ άλλων ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας.

– Κάτοψη του χώρου.

Ποια άλλα έγγραφα χρειάζονται;

– Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου -εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.

– Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική, θα υπάρχει φάκελος από τον μηχανικό με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.

– Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του καταστήματος.

– Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου.

– Εκδοση Περιβαλλοντικών Ορων ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται χαμηλού περιβαλλοντικού κινδύνου, εφόσον απαιτείται.

Πηγή:Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

