Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Πέμπτης (28 Μαΐου) και για 22 ημέρες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό.

Λεωφορείο στη νοητή γραμμή του μετρό

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5.00 τα ξημερώματα έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά σε αναστολή των αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών για όλο το χρονικό διάστημα που το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη φάση αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά και τη συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.