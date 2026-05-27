Τράπεζες: Πώς οδηγήθηκαν σε ανοίγματα 1,3 τρισ. δολαρίων σε ΗΠΑ και Βρετανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την επέκταση των ισολογισμών τους κατά 1,3 τρισ. δολάρια τα τελευταία δύο τρίμηνα επέτρεψε η χαλάρωση των κανονιστικών ρυθμίσεων στις κορυφαίες αμερικανικές και βρετανικές τράπεζες, σύμφωνα με νέα έρευνα, διευρύνοντας το χάσμα με τους πιο περιορισμένους ανταγωνιστές τους στην ΕΕ και την Ελβετία.

Η απελευθέρωση από την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο θα επιτρέψει στις μεγάλες αμερικανικές και βρετανικές τράπεζες να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά συνολικά 2,9 τρισ. δολάρια, ενώ οι μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για επτά από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ΕΕ θα περιορίσουν τους ισολογισμούς τους κατά 1,3 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal, την οποία επικαλούνται οι Financial Times.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ξεκινήσει ένα κύμα απελευθέρωσης των τραπεζών από τότε που επανήλθε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αποδυναμώνοντας πολλούς από τους κανόνες που επιβλήθηκαν μετά το οικονομικό κραχ του 2008, το οποίο ανάγκασε τις τράπεζες να συγκεντρώσουν μεγαλύτερα αποθέματα για απορρόφηση ζημιών.

Οι μεταρρυθμίσεις θα απελευθερώσουν χωρητικότητα για οκτώ από τους μεγαλύτερους δανειστές της Wall Street – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, BNY και State Street – ώστε να επεκτείνουν τους ισολογισμούς τους κατά 2,5 τρισ. δολάρια, ή 15%, περίπου ισοδύναμο με την προσθήκη μιας ακόμη Citigroup, υπολογίζουν οι FT.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις μεγάλες βρετανικές τράπεζες πρόκειται να επωφεληθούν από μια μείωση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία τους επιτρέπει να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι HSBC, Barclays και Standard Chartered, οι τρεις πιο διεθνείς δανειστές του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν ήδη ανταποκριθεί αυξάνοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο τρίμηνα.

Οι σφιχτές ρυθμίσεις της ΕΕ ωφελούν τράπεζες σε ΗΠΑ και Βρετανία

«Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές ακολουθούν διαφορετικές οδούς στη μεταρρύθμιση του τραπεζικού κεφαλαίου», δήλωσε στους FT ο Φερνάντο ντε λα Μόρ, συν-επικεφαλής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Alvarez & Marsal. «Οι ΗΠΑ προχωρούν γρήγορα και με ορμή. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί, ίσως με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, αλλά θα δούμε περισσότερα».

Επτά από τους κορυφαίους δανειστές της ΕΕ – BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale και ING – πρόκειται να αυξήσουν τις συνδυασμένες κεφαλαιακές τους απαιτήσεις κατά 39 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια ένδειξη του πώς η ρυθμιστική συναίνεση μετά την χρηματοπιστωτική κρίση διασπάται.

Οι τράπεζες της ΕΕ εξακολουθούν να ελπίζουν να πείσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα στελέχη πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει ελάφρυνση.

Ωστόσο, η Ελβετία αυστηροποιεί τους τραπεζικούς της κανόνες πιο επιθετικά, καθώς βρίσκεται σε διαμάχη με τον μεγαλύτερο δανειστή της χώρας, την UBS, σχετικά με μια πρόταση για αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεών της κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία θα μείωνε την χωρητικότητα του ενεργητικού της κατά 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αμερικανικές τράπεζες συνέχισαν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στον τομέα της χονδρικής τραπεζικής από τις αρχές του περασμένου έτους, αυξάνοντας τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και μετοχών κατά 5% ταχύτερα από τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους κατά την ίδια περίοδο.

Η Goldman Sachs ήταν ο μεγαλύτερος ωφελημένος, με μείωση 3 ποσοστιαίων μονάδων στις κεφαλαιακές της ανάγκες, σύμφωνα με την έρευνα. Στο πρώτο τρίμηνο, η Goldman εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός για να μειώσει το βασικό κεφάλαιο μετοχών πρώτης κατηγορίας από 15,1% σε 13,3%. Το συνολικό ενεργητικό της αυξήθηκε κατά 8% στα 1,95 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις ότι η απελευθέρωση των ΗΠΑ επιτυγχάνει έναν από τους δηλωμένους στόχους της, ενισχύοντας την ικανότητα των τραπεζών να διαπραγματεύονται περισσότερο κρατικό χρέος. Τα καθαρά αποθέματα του αμερικανικού δημοσίου που κατέχουν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες αυξήθηκαν σε περίπου 550 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από λιγότερο από 400 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με υπολογισμούς των FT.

«Σχεδόν όλα τα χρήματα που έβγαλαν οι αμερικανικές τράπεζες από κέρδη, τα διένειμαν στους μετόχους τους», δήλωσε ο ντε λα Μόρα. «Ωστόσο, κατάφεραν να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια στις επιχειρήσεις τους επεκτείνοντας τους ισολογισμούς τους, κάνοντας περισσότερα δάνεια και αυξάνοντας τις δραστηριότητες στις κεφαλαιαγορές».