Nvidia: Επένδυσε 6,5 δισ. δολάρια στη φωτονική τεχνολογία – Τι αλλαγές θα φέρει στις υποδομές AI

Τουλάχιστον 6,5 δισ. δολάρια σε εταιρείες που αναπτύσσουν φωτονική τεχνολογία (photonics) έχει επενδύσει η Nvidia τους τελευταίους τρεις μήνες – μια λύση που θεωρείται αποδοτικότερη από την «παραδοσιακή» μεταφορά δεδομένων μέσω ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις αρχές Μαρτίου, η Nvidia έχει ανακοινώσει επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εταιρείες Lumentum, Coherent και η Marvell, οι οποίες αναπτύσσουν φωτονική τεχνολογία.

Ο γίγαντας των τσιπ δήλωσε επίσης ότι θα επενδύσει 500 εκατ.δολάρια στην Corning για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων οπτικής συνδεσιμότητας, ενώ συμμετείχε και στον γύρο χρηματοδότησης Series E ύψους 500 εκατ. δολαρίων της νεοσύστατης εταιρείας οπτικών Ayer Labs.

«Η φωτονική αντιπροσωπεύει έναν τρόπο για την Nvidia να πολλαπλασιάσει την υποδομή που διαθέτει για την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς το ενεργειακό κόστος που θα επιφέρει η παραμονή της σε ηλεκτρισμό και χαλκό», δήλωσε στο CNBC ο Alvin Nguyen, αναλυτής της Forrester.

Σταδιακή επικράτηση της φωτονικής

Η φωτονική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας φως για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU), μνήμης, τσιπ δικτύωσης, διακομιστών και κέντρων δεδομένων, αντί να βασίζεται μόνο σε ηλεκτρικά σήματα που διατρέχουν τον χαλκό.

Παρότι ο χαλκός είναι σήμερα το κύριο πρότυπο συνδεσιμότητας λόγω του χαμηλότερου κόστους και της υψηλής αξιοπιστίας του, η φωτονική θα αποκτήσει μεγαλύτερη εξέχουσα θέση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης με την πάροδο του χρόνου, δήλωσε στο CNBC ο Brian Colello, αναλυτής μετοχών στη Morningstar.

«Ο οδικός χάρτης της Nvidia για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς σε κλίμακα rack θα απαιτήσει αυξανόμενη οπτική συνδεσιμότητα για την επεξεργασία του εκθετικά αυξανόμενου εύρους ζώνης με νέα μοντέλα και υψηλότερη χρήση», είπε.

«Αρχίζουμε να κλιμακώνουμε την τεχνολογία φωτονικής πυριτίου μας», δήλωσε ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, στο GTC τον Μάρτιο, αναφερόμενος στην πλατφόρμα δικτύωσης ethernet της Nvidia που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης και GPU clusters.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία άρχισε να προσθέτει φωτονική στην τεχνολογία διασύνδεσης GPU-προς-GPU.

Στο μεταξύ, η μετοχή της Lumentum έχει αυξηθεί κατά 134% από την αρχή του έτους, ενώ της Coherent έχει αυξηθεί κατά 96%. Η Marvell έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 122% το 2026 και η Corning κατά 111%.

Οι τεχνιτές προκλήσεις

«Η τεχνολογία είναι άρτια, όμως η κλίμακα παραγωγής είναι δυσκολότερη», δήλωσε στο CNBC ο Nick Patience, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στο Futurum Group, συμπληρώνοντας: «Η απόδοση παραγωγής συν-συσκευασμένων οπτικών διατάξεων παραμένει μια πρόκληση, επειδή η ακριβής ευθυγράμμιση των οπτικών και των σιλικονούχων εξαρτημάτων δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών και όταν κάτι πάει στραβά στη διαδικασία συσκευασίας, η συναρμολόγηση συνήθως δεν μπορεί να επανακατασκευαστεί».

«Επομένως, η μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είναι ακόμα νωρίς», πρόσθεσε η Patience. «Θα περίμενα να δούμε υιοθέτηση σε μεγάλη κλίμακα από το 2028 και μετά».